來自日本的「武蔵野森珈琲Diner」2號店全新開幕！享受自然療癒的全日份美好

在繁忙都市的喧囂之中，有一處隱匿的木質綠意療癒空間，從明亮的入口進入「武蔵野森珈琲Diner」，會被眼前的絕美窗景吸引！武蔵野森珈琲Diner以獨特的自然森林系主題，不僅是一間咖啡廳，而是一個融合了自然、美食與明亮色彩的全天候生活空間。當日出的第一道光芒透過大片落地窗灑入，直至夜幕降臨，這裡是城市中的一片靜謐之地。

武蔵野森珈琲ALL DAY LIVING的沉浸式體驗

隨著消費者對生活品質的要求逐漸提高，咖啡廳不再只是一個喝咖啡的地方，而是成為輕鬆自在，享受生活的空間。雲雀國際集團的旗下品牌「武蔵野森珈琲Diner」提供全日型的營業服務，從清晨的第一杯香醇咖啡到夜晚的精緻晚餐，每一刻都是為了讓顧客感受到時光的美好。 「索蘭諾火腿蜜瓜盅」口感綿密絲綢起士與現刨帕瑪森起士，搭配香甜哈密瓜與西班牙生火腿，相當受歡迎的組合。

門市設計理念源自於對大自然的嚮往和尊重，空間中隨處可見的植物盆栽、木質元素、以及不同區域特色的座椅設計，創造了沉浸式的自然氛圍。挑高的空間設計，配合輕柔的背景音樂，每個細節都在傳達著品牌的經營理念——ALL DAY LIVING，舒適療癒的空間，讓顧客在這裡可以完全放鬆自己，享受一段屬於自己的美好時光。 挑選雨林聯盟雙認證精選咖啡豆，品味香醇咖啡滋味。

母公司 「日本SKYLARK餐飲集團（すかいらーくグループ）」在台超過40年

武蔵野森珈琲Diner所屬的雲雀國際集團，在日本擁有近30個品牌，約3,000家分店，自1960年起日本SKYLARK集團在台灣開設分店，從芳鄰餐廳、古拉爵到涮乃葉等，看中了台灣消費者對日系品牌的高度喜好，使得台灣成為日本SKYLARK集團海外拓展的重要基石，更是將日本的職人精神與創新理念引進台灣，未來也希望通過武蔵野森珈琲Diner，為台灣消費者帶來更多美好的餐飲體驗。 「熱特調水果茶」將酸甜果汁融入茶湯，品嚐果香與茶香的完美融合。

療癒與美味的結合

大面開窗引光入室，營造自然又明亮的用餐空間。

位於新莊宏匯思源i-Tower廣場的這間武蔵野森珈琲Diner，是品牌的第二間分店，是雲雀國際集團對於品牌理念的進一步實踐。店內的設計融入了更多自然元素，挑高的空間和大面積的落地窗，讓整個空間充滿了光亮和生氣。不同的座位設計和小動物裝飾，都是為了給顧客創造一個既有趣味性又舒適的用餐環境。 「干貝、蝦球烏賊墨義大利麵」取自味道濃郁富含營養的墨魚汁，並選用新鮮干貝、鮮嫩彈牙的鮮蝦與中卷，更富鮮甜層次及口感。

招牌「瑞可達舒芙蕾鬆餅」其柔軟輕盈，細細品味可以吃得出瑞可達起司的淡雅檸檬清香，不管哪種口味的鬆餅，都是人氣必點，搭配品牌長時間探索出最適合的精選雨林認證咖啡，更能互相襯托出鬆餅與咖啡的香氣。除了人氣鬆餅、咖啡品項，還有豐富多元餐點，不論午晚餐或下午茶、個人或多人聚會，都能在這片綠意盎然的療癒空間中，體驗到這份來自日本的療癒與美味。 「堅果舒芙蕾鬆餅」瑞可達與奶油乳酪的清爽風味，加上北海道奶霜是美味關鍵。

武蔵野森珈琲Diner（2號店 新莊思源店）

地址：新北市新莊區思源路553號1樓

電話：（02）8521-6205

營業時間：Open. 週日至週四 07:30-21:00 週五、週六 07:30-21:30，早餐供應時間07:30-10:30

武蔵野森珈琲Diner（1號店 LaLaport台中市店）

地址：台中市東區進德路600號(北3樓)

電話：（04）2215-2565

營業時間：週一至週五11:00～22:00