走進「關西六福莊」 房內近距離看到野生動物！感受非洲文化的深度體驗

這個冬季，規劃一趟特別的國內之旅，到關西六福莊與療癒的野生動物互動，豐富的活動更能讓旅人沉浸在關西六福莊的非洲文化盛會。關西六福莊的「非洲面具節」不僅是台灣唯一的非洲面具文化慶典，更是一個非凡的文化之旅，能走進東非部落的藝術和音樂世界。

非洲風情住宿體驗 親密接觸野生動物

在關西六福莊，能親密接觸和了解非洲的狂熱精神。每間房都能一覽非洲草原風情，並看著超可愛的療癒動物。關西六福莊也有動物導覽的服務，更是對於生態系統和生物多樣性的深入理解，關西六福莊將非洲野生動物王國帶到遊客眼前。在這裡，您可以近距離地觀賞到各種非洲動物，感受宛如身處非洲草原的震撼。

擁有豐富的動物種類，包括草食動物如斑馬、犀牛、鴕鳥等，可愛動物系列則有環尾狐猴、紅鶴、狐獴，如果看不夠，還能用住房搭贈的六福村主題遊樂園門票，觀賞到孩子最愛的動物王者獅子和更多的非洲動物​​。

獨特的福豚主題房型 全台唯一的多物種共棲體驗

關西六福莊獨家打造的福豚主題房型，能讓旅客擁有治癒系的動物主題住宿體驗。客房設有大型觀景窗，讓住客有機會近距離觀賞愛玩的福豚家族、柯爾鴨和侏儒山羊等可愛動物，看著牠們和樂融融的生活，體驗全台唯一多物種共棲的奇妙與美好。在這裡，住客可以親眼見到這些動物的日常生活，無論是牠們專注鼓著臉吃東西、眯眼享受陽光，或是在水中泡湯時的自在與悠閒，都會為住客帶來無限的舒心和放鬆，滿滿的療癒感。 特定的房間內可以看到超療癒的福豚游泳。©Ciao&Diamond Lin

可愛的福豚超療癒。©Ciao&Diamond Lin

藝術與美食：豐富的非洲草原音樂祭

參與關西六福莊的「非洲面具節」，打造非洲部落的沉浸式情境體驗，充滿了非洲文化的藝術和活力。品嚐地道的非洲塔吉鍋料理，還能參加期間限定的「非洲臉部彩繪體驗」，欣賞東非坦尚尼亞的藝術派Tinga Tinga畫作為主的「非洲文化藝術展」，感受非洲藝術的魅力。廣受民眾喜愛的「餐期表演秀」會在PHOENIX餐廳舉辦，享用豐盛的自助晚餐，也能有滿滿的歡樂氛圍。

品嚐地道的非洲塔吉鍋料理。 ©關西六福莊

晚上，熱鬧的「非洲草原祈福晚會」以歌舞秀開啟祈福儀式，讓大小朋友能透過互動與體驗，更加了解非洲與不同族群的文化之美。宵夜時段，大人則可以在酒吧享受微醺時光，聆聽非洲藝人的現場表演，盡情沉醉於非洲音樂的節奏中。

在關西六福莊開啟一段探索生態與文化的學習之旅！

六福莊規劃的活動內容，相當適合寒假出遊的親子家庭、喜愛動物與體驗不同文化氛圍的旅客，這種獨特的體驗，讓遊客不僅能夠近距離的欣賞到動物，更能學習到關於它們的生態習性，從而增進對自然界的理解和尊重。

©Ciao&Diamond Lin 非洲臉部彩繪體驗 ©Ciao&Diamond Lin

關西六福莊

地址：306 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號（六福村主題遊樂園旁）

電話：02-6616-6521