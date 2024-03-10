快訊

影／台中北屯聯結車翻覆撞轎車 轎車幾成廢鐵 2人重傷送醫

法國羽賽／錯過4賽點遭安洗瑩逆轉 戴資穎：打得不夠堅定

永遠不會扮演他！勞勃狄尼洛重話轟川普：沒救了

走進「關西六福莊」 房內近距離看到野生動物！感受非洲文化的深度體驗

聯合新聞網／ Ciao潮旅
可以跟可愛的羊駝近距離互動。©Ciao&Diamond Lin
可以跟可愛的羊駝近距離互動。©Ciao&Diamond Lin

這個冬季，規劃一趟特別的國內之旅，到關西六福莊與療癒的野生動物互動，豐富的活動更能讓旅人沉浸在關西六福莊的非洲文化盛會。關西六福莊的「非洲面具節」不僅是台灣唯一的非洲面具文化慶典，更是一個非凡的文化之旅，能走進東非部落的藝術和音樂世界。

非洲風情住宿體驗 親密接觸野生動物

在關西六福莊，能親密接觸和了解非洲的狂熱精神。每間房都能一覽非洲草原風情，並看著超可愛的療癒動物。關西六福莊也有動物導覽的服務，更是對於生態系統和生物多樣性的深入理解，關西六福莊將非洲野生動物王國帶到遊客眼前。在這裡，您可以近距離地觀賞到各種非洲動物，感受宛如身處非洲草原的震撼。

擁有豐富的動物種類，包括草食動物如斑馬、犀牛、鴕鳥等，可愛動物系列則有環尾狐猴、紅鶴、狐獴，如果看不夠，還能用住房搭贈的六福村主題遊樂園門票，觀賞到孩子最愛的動物王者獅子和更多的非洲動物​​。

獨特的福豚主題房型 全台唯一的多物種共棲體驗

關西六福莊獨家打造的福豚主題房型，能讓旅客擁有治癒系的動物主題住宿體驗。客房設有大型觀景窗，讓住客有機會近距離觀賞愛玩的福豚家族、柯爾鴨和侏儒山羊等可愛動物，看著牠們和樂融融的生活，體驗全台唯一多物種共棲的奇妙與美好。在這裡，住客可以親眼見到這些動物的日常生活，無論是牠們專注鼓著臉吃東西、眯眼享受陽光，或是在水中泡湯時的自在與悠閒，都會為住客帶來無限的舒心和放鬆，滿滿的療癒感。

特定的房間內可以看到超療癒的福豚游泳。©Ciao&Diamond Lin
特定的房間內可以看到超療癒的福豚游泳。©Ciao&Diamond Lin

可愛的福豚超療癒。©Ciao&Diamond Lin
可愛的福豚超療癒。©Ciao&Diamond Lin

藝術與美食：豐富的非洲草原音樂祭

參與關西六福莊的「非洲面具節」，打造非洲部落的沉浸式情境體驗，充滿了非洲文化的藝術和活力。品嚐地道的非洲塔吉鍋料理，還能參加期間限定的「非洲臉部彩繪體驗」，欣賞東非坦尚尼亞的藝術派Tinga Tinga畫作為主的「非洲文化藝術展」，感受非洲藝術的魅力。廣受民眾喜愛的「餐期表演秀」會在PHOENIX餐廳舉辦，享用豐盛的自助晚餐，也能有滿滿的歡樂氛圍。

品嚐地道的非洲塔吉鍋料理。 ©關西六福莊
品嚐地道的非洲塔吉鍋料理。 ©關西六福莊

晚上，熱鬧的「非洲草原祈福晚會」以歌舞秀開啟祈福儀式，讓大小朋友能透過互動與體驗，更加了解非洲與不同族群的文化之美。宵夜時段，大人則可以在酒吧享受微醺時光，聆聽非洲藝人的現場表演，盡情沉醉於非洲音樂的節奏中。

在關西六福莊開啟一段探索生態與文化的學習之旅！

六福莊規劃的活動內容，相當適合寒假出遊的親子家庭、喜愛動物與體驗不同文化氛圍的旅客，這種獨特的體驗，讓遊客不僅能夠近距離的欣賞到動物，更能學習到關於它們的生態習性，從而增進對自然界的理解和尊重。

©Ciao&Diamond Lin
©Ciao&Diamond Lin
非洲臉部彩繪體驗 ©Ciao&Diamond Lin
非洲臉部彩繪體驗 ©Ciao&Diamond Lin

關西六福莊

地址：306 新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號（六福村主題遊樂園旁）

電話：02-6616-6521

延伸閱讀

畢卡索、安迪沃荷2024現身南台灣，獨家觀展秘訣搶先曝光！

動物園大貓展區「驚見黃狗混充非洲獅」！遊客怒喊被騙了 飼育員回應超暖心

寧夏小伙非洲當酋長 可娶4妻能世襲 返中體悟「只是頭銜」

陸男遠赴非洲打拚獲封「雙酋長」稱號！他回憶過往：能娶4妻

相關新聞

夏天也想吃火鍋 快來相約家人好友聚聚

「一期一聚，與最好的相聚」，就像一位熟識的老朋友，王品集團旗下火鍋品牌「聚北海道昆布鍋」陪伴我們16年囉！湯頭鮮美甘醇，海陸配料新鮮實在，獨家絕配靈魂沾醬，用餐環境寬敞舒適冷氣強，讓吃火鍋沒有四季之分，8月起推出全新型態概念店「聚北海道鍋物」，在台北南京東店與中壢SOGO店與大家見面囉！

走進「關西六福莊」 房內近距離看到野生動物！感受非洲文化的深度體驗

在關西六福莊近距離觀賞野生動物，體驗非洲風情。探索全台唯一的「非洲面具節」，感受非洲部落文化的魅力！

南投日月潭的奢華露營之旅！「峇嵐杉丘」星空帳沈浸南洋杉林住宿

探索日月潭旁的「峇嵐杉丘」，體驗頂級的奢華露營和獨特的南洋杉林住宿。在這令人嚮往的景致中，發現一個秘密天堂，享受自然的寧靜和美麗。

春節美食狂歡派對！「Celebrate BBQ x 臺虎精釀」席捲台中街頭

春節去哪吃美食？「Celebrate BBQ x 臺虎精釀」來到台中PARK2草悟廣場！

品嚐日本和牛極致美味！王品「藝奇和牛岩板燒 日本料理」300度極炙高溫 鎖住旬の鮮美原味

王品「藝奇和牛岩板燒 日本料理」 取自日本男鹿半島傳統岩燒料理方式，打造出獨特的美食體驗，讓和牛發揮超高實力融化味蕾。

日本Japan／推薦日本三重縣3個豪華露營區！探索伊勢志摩的深度旅遊體驗

來到日本三重縣旅遊，三重縣是一個自然資源豐富、易於接近山脈與海洋的地方，編輯精選三重縣3處優質Glamping豪華露營區，透過深度之旅感受當地不同的文化與風景。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。