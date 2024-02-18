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南投日月潭的奢華露營之旅！「峇嵐杉丘」星空帳沈浸南洋杉林住宿

聯合新聞網／ Ciao潮旅
「峇嵐杉丘」，一個被杉林環繞的秘境露營。©Ciao&阿鬼
「峇嵐杉丘」，一個被杉林環繞的秘境露營。©Ciao&阿鬼

在南投日月潭的藍天下，輕柔的白雲猶如夢幻的雲絮，「峇嵐杉丘」是來到日月潭住宿的獨特選擇，一個奢華露營的秘密天堂，正靜靜坐落於一片綠意盎然的丘陵地。在這片天地間，映入眼簾的是從日據時代生長至今的古老南洋杉，壯觀的杉木樹林包圍這片土地，「峇嵐杉丘」以邵族語Balan為靈感命名，引領旅人以大地為床，在自然間找到自我。

一場回歸自然的奢華露營之旅 永續是最好的經營

峇嵐杉丘細膩地保留了自然的每一個細節，提供全包式的奢華體驗。因為現代人生活忙碌，真正的奢華，是在沒有壓力的狀態下，享受被大自然包圍的靜謐，與樹木共同呼吸山中的純淨空氣。廖偉庭執行長開發了結合星級飯店的全包式體驗和尊貴的管家服務，用職人的精神，將飯店式服務帶進露營區，成為全台第一的奢華露營品牌。

園區花卉植栽超過百種，擁有多樣的生態景觀。©Ciao&阿鬼
園區花卉植栽超過百種，擁有多樣的生態景觀。©Ciao&阿鬼

峇嵐杉丘落實「永續旅遊」的經營理念，執行長廖偉庭表示，峇嵐杉丘的理念基於對環境的深厚尊重。露營區佔地約2公頃，建設過程中盡量減少使用非再生建材，利用整地時回收的林木和石塊設計景觀，盡可能保留原生環境的美感，保持了土地的原始面貌，更尊重了這片土地上，近百年的南洋杉樹。

峇嵐杉丘執行長廖偉庭與愛犬，落實寵物友善的露營區。©Ciao&阿鬼
峇嵐杉丘執行長廖偉庭與愛犬，落實寵物友善的露營區。©Ciao&阿鬼

峇嵐杉丘在永續旅遊方面做出了各種實踐，首先，透過與在地農民的契作，峇嵐杉丘確保了食材的新鮮和可持續性。此外，他們大量雇用當地居民，不僅提供就業機會，還通過完善的教育訓練鼓勵職涯發展，實現人才的在地化。為每一位到訪的旅客，提供豐富的文化活動，從DIY手作課程，到水里蛇窯的藝術品展示，豐富將當地的文化呈現在旅客眼前，不僅吸引遊客，還促進了當地經濟發展。

在療癒杉林中與大自然共舞

峇嵐杉丘的尊榮管家制度，讓露營也能擁有奢華住宿的享受，這裡的帳篷分為兩種類型：半球形的星空帳，如同極地冰屋般迷人，打開帷幕就能盡享戶外杉林圍繞的美景，星空帳是寵物友善住宿，成為許多有毛孩的旅客入住首選；而檜木打造的馬車帳則提供了更佳的私密性和舒適感。為了提高衛浴的便利，兩種帳篷都將洗手台、廁所和浴室設置在帳外，徹底解決了普通帳篷常有的濕氣和異味問題。

馬車帳。©Ciao&阿鬼
馬車帳。©Ciao&阿鬼

峇嵐杉丘與日月潭的自然美景和文化共融共榮，更打造了三位守護神：潭日君水神、杉大男杉靈、茶仙子茶仙，分別代表著日月潭的美、百年南洋杉的靈性和魚池鄉紅茶的香氣。在這裡，吃的都是在地食材，更有茶園農田，在商店，也可以品嚐到峇嵐杉丘自家茶園的美好風味，每一個細節都體現了對品質和環境的雙重承諾。

星空帳©Ciao&阿鬼
星空帳©Ciao&阿鬼

未來，峇嵐杉丘計劃進一步擴大露營區，同時加強對當地自然環境的保護，推動當地經濟和社會的可持續發展。持續推廣永續旅遊，讓來到這裡的每一位遊客都能夠體驗到與自然共存的美好，峇嵐杉丘不僅是一個旅遊目的地，更是一個讓我們體會大自然懷抱，與自然和諧共處的寶貴秘境。

星空帳©Ciao&阿鬼
星空帳©Ciao&阿鬼

峇嵐杉丘奢華露營

地址：南投縣魚池鄉中明村8鄰文正巷2之6號

電話：049-2895688

峇嵐杉丘官方Line：@balanhill

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