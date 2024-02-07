天香回味蒙古火鍋 從蒙古草原到台灣巷弄的養生火鍋傳奇！只有這裡吃得到的5道經典菜色

華人社會中，火鍋文化佔有重要的地位，特別是在節慶或聚會時。講到「天香回味」你一定不陌生，這是一間以火鍋傳香千里的餐飲品牌，從2002年至今已經飄香22年，2023年從原本南京東路的店面搬遷至中山北路一段，坐落於一棟於巷弄間的獨立三層建築中，這座建築不僅展現了其品牌的獨特性，也彰顯了一種跨文化交融的美食故事。

老饕客來到天香回味的新店面，會有煥然一新的感受，新裝潢融合了古色古香的元素與現代設計，創造出一種既古典時尚又明亮的氛圍。木質家具、復古壁畫和裝飾擺件，都讓這家餐廳散發著濃厚的文化氣息。考量到顧客群的多樣性，餐廳內部的空間設計極具彈性，能夠適應各種不同的用餐需求。無論是年輕人與小家庭的聚會、還是多人的大型聚餐，「天香回味」都提供了充足且舒適的空間。

天香與回味：天上來的香味 回味無窮

創辦人林振龍原本並不是個愛吃火鍋的人，20多年前在中國做生意時，因緣際會下品嘗到了極品火鍋，除了濃郁的火鍋香氣以外，不需要沾醬就能充分表現食材的原味，那一次的美食體驗，不僅讓他痴迷，更激發了他將蒙古火鍋帶到台灣的決心，經過一番努力，終於在中國得到祕方，更花了半年時間學習中藥的配置和煉製，讓蒙古火鍋的美味飄洋過海來台灣。 天香回味鴛鴦鍋有兩個口味，天香辣味及回味養生鍋，其中用了超過數十種中藥材，讓客人回味無窮。©Ciao&Diamond Lin

天香回味的製作方式相傳源於成吉思汗時代，當時由御醫調配藥材熬製，專門用於幫助士兵與戰士滋補精力。在天香回味中，火鍋裡面更用了半斤蒜頭，肉眼能見，再輔以蔥、薑等數十種以上的中藥提煉，低熱量低脂肪，令人回味無窮的養生鍋。

天香回味蒙古火鍋的不沾醬革命

火鍋沒有沾醬？在天香回味，想沾醬也沾不得，因為天香回味堅持不使用沾醬的用餐理念，透過蒙古鍋的湯底才能真實的享受食材的原味，也沒有過多的添加物，堅持透過天然的中藥熬煮，才能真正給身體無負擔的食物，因此許多客人也享受這樣子的口味，食物的原味。

天香回味的全新店面擁有古色古香的元素與現代設計，創造出一種既古典時尚又明亮的氛圍。©Ciao&Diamond Lin

台灣之光 日本人也搶吃的火鍋

林振龍於2002年在台灣創立「天香回味」，秉持著對餐飲業的熱情和對顧客的重視，成功地將這一品牌推廣至日本，2004年進軍日本餐飲市場，目前開設了6家分店，在日本，尤其是東京的銀座和日本橋，店鋪非常受歡迎，甚至連續三年被評為日本最佳中華料理。由於日本對食材的新鮮度和品質要求極高，天香回味的日本分店都堅持使用當地的有機蔬菜，並嚴格符合食品安全標準。雖然售價較高，但由於其獨特口味和新鮮食材，贏得了當地消費者的喜愛，甚至包括知名日本明星福山雅治，都曾經公開表明一吃就愛上。

天香回味創辦人林振龍。©Ciao&Diamond Lin

只有這裡吃得到！天香回味 5 道必點經典菜色

1.金絲戀餅：這道菜源自於滿漢全席，酥香金絲吃得是妃子與皇帝的愛情故事，相傳是清末珍妃專門為光緒皇帝製作的金絲戀餅。這種酥皮甜點的製作工藝獨特，味道更是非凡。

2.天香腸：與鍋底同口味，特別添加了獨特香料的香腸。非鍋煮的食材，但絕對是來到這裡才能吃到的特色香腸。

金絲戀餅與天香腸都是來到天香回味必點的美食。©Ciao&Diamond Lin

3.一籃子野菜：來自與台東農場契作的野菜，林振龍於台東的好友擁有50甲的地，上百種的野菜，因此能供應產地直送的新鮮蔬菜，更有機會吃到珍貴的太子草（山茼蒿）。

一籃子野菜是來自台東農園的契作蔬菜，相當新鮮好吃。©Ciao&Diamond Lin

4.蒙古包：可愛的蒙古包是一種火鍋丸子，裡面有包含香菇、筍子和豆腐，受到消費著喜愛，一口咬下能有濃郁的香氣，也是養生素食者的最愛。

5.米麵：一種用麵食，透過多重的試菜與研究，在日本學回一道合適的麵食與天香回味結合，煮久了會在鍋裡化開，民眾可依照自己的喜好食用。

天香回味持續為喜愛蒙古火鍋與養生的顧客提供高品質的餐飲體驗，新店面隱身於繁忙都市中的這個巷弄秘境，是一個既能品嚐美食又能體驗文化的獨特空間。面對未來，天香回味將更加注重食品工廠和供應鏈的發展。目前天香回味的鍋底產品已在全聯超市販售，未來將聚焦於通路發展，建立中央廚房且推廣小型店面，讓民眾可以內用享受，也可以將美食帶回家圍爐。 天香回味推出鍋底產品，已在全聯超市販售，讓消費者可以買回家圍爐。©Ciao&Diamond Lin

天香回味養生火鍋（總店）

地址：104台北市中山區中山北路一段135巷35號

電話：（02）25117275