時尚網紅Kiwi李函的綻放美學：「當花瓶又怎樣！你可以是青花瓷！」

春季，是花卉綻放的季節，Ciao潮旅讓時尚遇見花卉，結合了視覺與感官的盛宴，悄然綻放。在這期雜誌中，Ciao潮旅特別邀請了業界矚目的時尚網紅李函Kiwi，共同打造一個猶如花朵般繽紛綻放的封面故事，充分展現「人比花嬌，用花的美襯托時尚單品」。透過專業視角和獨特品味，帶領讀者進入一個充滿時尚與自然美感的世界。在這裡，時尚不僅是衣著的選擇，更是一種生活的態度和品味旅行的方式。

人比花嬌，用花的美襯托時尚單品，帶領讀者進入一個充滿時尚與自然美感的世界。

為什麼成為時尚網紅？沒有人教過李函時尚KOL該做什麼，這個身份甚至不是她去爭取來的。李函登上《Ciao潮旅》雜誌2月號的封面（會員免費下載當月限定桌布），接受專訪時表示，剛開始有人這麼稱呼她的時候，還反問對方這是什麼？相當可愛。李函進一步說明，當時在香港累積了一些知名度，想著畢竟模特兒是一個有年限，無法做一輩子的工作。雖然是不知不覺朝這條路發展，回過頭來看當初的選擇，她自信表示「這是一個正確的決定。」

Kiwi 李函從 16 歲就開始擔任平面模特兒，很清楚該怎麼藉由自己的肢體及表情，展現出服裝迷人的一面，這樣的功力隨著轉型為時尚 KOL後，又再變得更加純熟。

時裝週光鮮亮裡的呈現，背後是睡眠不足的努力

2024年巴黎春夏時裝週，李函趁著看秀的中間空檔在巴黎拍攝了社群素材，期間她演繹了超過15個時尚品牌的春夏單品。不光是平面還有動態拍攝，滿滿的工作行程，她跟團隊幾乎天天都處在忙碌又緊繃的狀態。因為所有拍攝都得在時裝週期間公開。李函估算，時裝週一天的工作，大概等於在台灣一週的量。除了每天跑秀，拍攝完她還需要跟攝影師討論後製、跟化妝師確認隔天的搭配，自己也要整理看秀的心得文字，加上需要配合台灣時間發文，時裝週一天能睡到4個小時，就已經覺得很幸福了！

Kiwi李函，身著Fendi漸層印花長洋裝、金屬繫環芭蕾舞鞋、金色鑲鑽耳扣。

轉型KOL第8年紮實累積時尚影響力

從模特兒轉型時尚網紅邁向第8年，李函明白比起面對鏡頭拍照的模特兒，時尚KOL的挑戰更多更高。李函說明，以前模特兒的工作就是把衣服穿好看，KOL不只要有個性跟風格，還必須知道要怎麼呈現合作品牌的產品。結合兩者能為品牌帶來多少的聲量與效益，成為她現在無時無刻需要思考的事情，在這條路上，覺得自己還在努力中。

在時裝週跟來自世界各地的人社交互動，李函坦承即便現在還需要時間習慣，「我是一個很內向的人，不善於跟不太熟的人社交」她仍然可以想起剛開始跑時裝週的緊張感，「後來我花了非常多時間做功課。」從熟讀品牌歷史跟每一季設計作品，建立知識和個人觀點，直言無法接受不懂裝懂，「而且既然是時尚KOL，代表我有一點影響力，我希望說的話跟我所做的事要很正確。」身為公眾人物，她明白自己有社會責任。

Kiwi李函外表看似高冷，私底下其實超級隨興可愛。

李函認為自己成為KOL，實際上是一名想把工作做好的公務員。「我在工作當下會非常專注，我要做的就是表現酷酷的李函，把照片拍好、好好發文。」即便在活動中遇到熟識的朋友，也會維持一貫疏離的狀態，「不熟的人還以為我是很跩。但工作結束一切換開關，私底下我其實超級Chill。」

旅行就一個簡單的登機箱，李函：行李越少越好

如果不是工作，李函說3天2夜的出國旅行，她只帶一個簡單的登機箱，「雖然我很喜歡時裝，但休息時我不會特別打扮。」喜歡行李越少越好。相反時裝週的行李裡會塞滿各式各樣的相關工具，「我會準備好雙面膠、針線包、很多顏色的襪子、墊肩。」包含平安符，為任何可能提前做好準備。

Kiwi李函，身著Fendi漸層印花長洋裝、金屬繫環芭蕾舞鞋。

相較於為了工作出國，想要放鬆而旅行，李函說這樣的經驗並沒有很多，不諱言自己就是個工作狂，「但我知道有休息才能做得更好。」現在跑完時裝週的行程，她會跟工作團隊多待幾天，李函的行程一定會有當地的古著店跟二手市集，「我喜歡各式各樣復古的東西。」在她拍攝的短片裡，也可以看到大量的復古音樂和影像元素。

完整內容請看《Ciao潮旅》2024年2月號