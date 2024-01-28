龍來玩雪好快樂！全台唯一室內恆溫雪場 免出國就能體驗玩雪的樂趣
放寒假囉~一起來玩雪吧!「SNOWTOWN雪樂地」位於MITSUI OUTLET PARK台中港，是全台唯一室內恆溫雪場。讓你免出國，免準備雪鏈，在平地就可體驗玩雪的樂趣，而且不用穿厚重的外套，輕裝備就能打雪仗！
體驗雪花紛飛的氛圍 就在雪樂地
「SNOWTOWN雪樂地」擁有多項獨家技術，除了室內玩雪的雪片由乾淨的水質製成、不添加任何化學藥劑，相關設備皆通過安全檢驗，讓大朋友小朋友可以盡情地在舒適的溫度中體驗戲雪的樂趣。 來到SNOWTOWN雪樂地彷彿置身冰雪世界，體驗雪花紛飛的新奇感。不僅可以堆雪人、打雪仗，還可體驗雪道滑雪。初级雪道高度約1.5公尺專為小朋友準備，成年人可選擇高度約3.1公尺的進階滑雪道！雪場內皆有工作人員維護大家的安全，讓家長玩得開心、玩得放心。
全家一起來玩雪 挖掘恐龍化石樂趣
除了玩雪以外，「SNOWTOWN雪樂地」不定期舉辦適合全家同樂的活動，02/17(六)-02/18(日)、02/24(六)-02/25(日)、02/28(三)推出｢龍來玩雪尋龍去｣活動，與根目錄文創有限公司合作，邀請專業的化石清修師，帶領著大小朋友們進入恐龍世界，近距離接觸化石、認識化石是如何形成的，並透過體驗恐龍化石挖掘，揭開千萬年神秘的地球故事，可帶回自己親手挖掘的恐龍喔!
「SNOWTOWN雪樂地」，一年四季都能體驗玩雪的樂趣，場內規劃了售票、候客大廳、領鞋、換鞋及自助寄物、雪具租借、戲雪、遊戲和餐飲等區域。雪場內皆有工作人員維護大家的安全，讓家長玩得開心、玩得放心。
SNOWTOWN雪樂地
官網:http://www.snowtown.com.tw/
地址: 台中市梧棲區臺灣大道十段168號
電話:04-2658-0882
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