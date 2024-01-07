2024行李箱推薦！設計感與機能性兼具「複合式開口行李箱」

長途跋涉從來不是件容易的事，其中最令人感到疲倦的非行李打包、裝運莫屬，除了考驗著收納的巧思，也挑戰著行李箱本身的設計與機能。怎樣的行李箱才是最適合你的首選？

行李箱選擇指南

說起現代行李箱的歷史，其實比我們想像得要短得多，80 年代後由於交通運具的變遷、長途旅行與飛航的普及等因素推動下，1972 年來自美國的Bernard Sadow 發明了帶有 4 個輪子和 1 個皮帶的手提行李箱並取得其專利，這堪稱最早的現代化行李箱。時至 1991 年，名喚 Bob Plath 的飛行員發明了拉杆箱並申請了專利。最終奠定了你我熟知的行李箱的基本樣貌。

選擇行李箱材質，取決於需求與喜好

基本樣貌底定後，接著聊聊行李箱的材質，大體上我們將行李箱分為硬箱與軟箱，常見的材質則大致有：ABS、PC、鋁合金、皮革和尼龍、EVA、帆布、塑料等。材質與軟硬沒有絕對的好壞，只有視需求不同產生的取捨。發現了嗎？挑選行李箱的首要，是釐清使用目的，能否帶上機？或是純粹只需要托運？行程規劃的移動方式？安放行李的習慣是？知道自己的使用需求自然能篩選出適合你的真命天箱！

本季行李箱趨勢首推複合開口設計。有別於傳統行李箱近 5：5 的中間對開形式，前開式行李箱則是將開口設計在偏頂部一側，大多設計為 1：9 或 2：8 的開合比例；在機場、旅途中遇到需要打開箱體、重新整理時，使用複合式行李箱能輕易完成，從此跟 Check-in 櫃檯前壓箱也蓋不上行李的糗態說再見！

行李箱推薦：CROWN

輕奢旅箱品牌 CROWN DOPPIO 前開箱，名稱「DOPPIO」意即義大利文中的「雙重」，突顯了雙開蓋設計，可以前開，也可以對半開；可以分成前開（電腦袋）、中間、底部三個收納空間，取物方便，即使獨自旅行 DOPPIO 系列也可以將物品收納得極為妥貼，讓旅途無後顧之憂。

CROWN DOPPIO 19.5 吋前開箱（咖啡拿鐵色），NT$8,580

行李箱推薦：Samsonite

Samsonite UNIMAX 則具備 Aero-Trac ™ 懸掛避震輪設計，有效降低行進間的振動和噪音。內嵌式煞車按鈕於箱體上方，提升使用便利性。將左右兩邊的按鈕向中間推進，即可輕鬆鎖定前輪。中大箱的上掀式 1:9 箱體，與可擴充設計，讓收納空間及深度達到最大化。疫情後更打造 Microban 抗菌科技處理的提把、拉杆及內裡。

Samsonite UNIMAX 25 吋可擴充行李箱NT$25,800

智能化與安全設計，讓人耳目一新

行李箱推薦：CROWN 條碼箱

旅程中最惱人的莫過於遭竊，CROWN 條碼箱集實用和美感於一身，外殼有雙層防盜拉鍊設計，提升行李安全性，避免尖銳物品對拉鍊的損害；內裝也有多隔層設計，讓收納變得輕鬆方便又整齊。

CROWN 雙層防盜拉鍊條碼 29 吋行李箱，NT$3,799

行李箱推薦：American Tourister

成立近 90 年的 American Tourister 顛覆想像，推出「圓」的行李箱，「ROLLIO 圈圈箱」首創圓筒型旅箱設計，極輕耐用，大膽無邊翻玩創意，榮獲 2023 紅點設計大獎肯定。除了有充足的儲物空間，拉鍊袋、彈性網袋、收納袋等一應俱全。

American Tourister ROLLIO 圈圈18 吋登機箱（黑紅）NT$6,800

除了以上所提，其實近 2 年成為產業話題的智能化，也曾被應用在行李箱製作中！包括世界大廠與其他獨立廠牌，都推出過指紋解鎖、智能照明等充滿想像力的設計，可惜因為廣義智能所需包含的電池，還沒有完善的飛航管制解套方法，因此暫緩了智能化設計的腳步，想要讓行李箱更聰明旅行者們可得再等等了。

LOJEL CUBO 系列26 吋行李箱（嫩粉） NT$9,720 LOJEL CUBO 系列 21 吋行李箱（象牙白），NT$8,082

選擇完美的行李箱不僅是關於風格，更是關於功能性和安全性。無論您是商務旅行還是休閒度假，選擇合適的行李箱可以使您的旅程更加愉快。希望本文的行李箱推薦能助您在選擇行李箱品牌時有所參考。