新年第一跑就選在新竹縣峨眉鄉！「2024 大桔大利峨眉鄉半程馬拉松」融合運動與文化的絕妙之旅
活動時間：113年2月28日（星期三）AM 06:00~PM 12:00
活動地點：新竹縣峨眉鄉富興國小（新竹縣峨眉鄉富興村太平街8號）
競賽項目：21K、11.5K、6K
報名期間：即日起至113年1月20日止（額滿為止）
🔗報名網址：https://lihi2.com/El7vj
新年第一跑，揮別過去不好的，找到大桔大利的一年，所有好事都成雙！新竹縣峨眉鄉的位置獨特，路線多為山路和產業道路，透過「2024大桔大利峨眉鄉半程馬拉松」（報名連結），一起探索蜿蜒的山巒小徑，跑過層層雲霧揭開峨眉的面紗，好事成雙，報名就送5斤峨眉柑桔禮盒！
峨眉鄉位於新竹縣南部，鄰近苗栗縣，是台灣北部的隱秘寶地。這裡四周群山環繞，山川風光與深厚文化底蘊交織，猶如一幅活生生的山水畫。在細茅埔吊橋上，您彷彿置身於湖中央，湖面遊艇穿梭，為湖光山色增添活力。
探索峨眉鄉：體驗客家文化與休閒農業
而在文化方面，峨眉鄉以保留濃厚的客家文化而聞名，峨眉鄉的客家文化源遠流長。在這裡，您可以品嘗到地道的客家小吃與美食，例如客家粄條、客家湯圓，簡直是美味的代名詞！還有峨眉鄉的傳統藝術也相當有魅力，如客家歌仔戲是古老文化的活化石，走在街上也能不時聽見客家話的交談聲，為這片土地增色不少。
此外，峨眉湖畔咖啡、富興老茶廠及老街等地，提供了與大自然和諧共處的休閒體驗。除了傳統的文化和自然風光，峨眉鄉還積極發展生態旅遊和休閒農業，推動永續發展。在峨眉湖搭船環湖、走上吊橋欣賞風光、在湖畔咖啡享受悠閒的午後！還有富興老茶廠、富興老街、十二寮休閒農業園區等地，提供更多元的選擇，讓遊客與大自然和諧相處，也更符合現代人對健康和自然的追求。
沿湖步道 感受自然的韻律
峨眉湖畔的步道，是欣賞峨眉湖風光的最佳路徑。細茅埔吊橋兩側的湖畔，步道沒有完全將湖泊全面圍繞，沿途自然風光相當適合旅客來此散步，欣賞每個角度的峨眉湖，湖旁的佛教建築使得峨嵋湖更具特色，體驗湖光山色的美麗景致。
這裡不但有桐花、螢火蟲和白鷺鷥的棲息地，更提供親子及行動不便者友善步道，橋上護欄也展示地方仕紳余錦奎先生湖景畫作陶板作品，而橋下還有3D彩繪溪流，讓遊客拍照。
峨眉年柑：大桔大利的驕傲
峨眉鄉還有一個驕傲寶藏「峨眉年柑」！這種甜度高達12度的柑橘，不僅口感獨特，還富含維生素C等營養成分，是春節期間不可或缺的應景水果。更是最佳的伴手禮之一，來到峨眉鄉，不僅能品味美食、感受文化，還能把一口美味帶回家！
其成熟期適逢農曆「春節」，不只有「大吉大利」之意，更是台灣人過年時「壓桌頭」的年柑，是國人年節最佳伴手禮、不可缺少的應景水果。新竹縣峨眉鄉鄰近水源日照充足，宜人的氣候適合孕育粒粒金黃的年柑，占全台產量10%，是全國最大的產區。
大桔大利半程馬拉松：跑向健康與豐收
「2024 大桔大利峨眉鄉半程馬拉松」不僅是一次體育賽事，更是一次文化與自然的深度探索。賽道穿越山路和產業道路，讓跑者在專業的補給支持下，體驗峨眉鄉的自然與文化，一起跑進這片山水間，體驗不一樣的馬拉松之旅。報名參加馬拉松，您還將獲得5斤峨眉柑桔禮盒，一起享受「大桔大利」的喜悅！
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