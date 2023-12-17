農曆春節外帶圍爐夯！典華幸福機構「年菜外帶」早鳥優惠開跑

年菜外帶皆由主廚打造「當日現煮」，讓年菜新鮮上桌！6人份「典食成金」原價$9,680，早鳥優惠價$8,199，從必備湯品「砂鍋魚翅佛跳牆」到必吃的團圓錦繡拼盤、清蒸東星斑、蒜香脆皮雞、極汁戰斧豬佐時蔬、蠔皇鮮鮑花菇，還有IG網美打卡美食「芋見含吉八寶飯」，運用最具代表台灣精神的蕃薯（含吉）作為紫米八寶飯的中心，象徵台灣、再鋪上一層芋泥（芋見）餡，象徵庇護台灣，讓大家擁有平安而溫暖的團聚，以及蒜蓉蒸波士頓龍蝦等豪華菜色！

砂鍋魚翅佛跳牆

清蒸東星斑

極汁戰斧豬佐時蔬

團圓錦繡拼盤

蒜香脆皮雞

蠔皇鮮鮑花菇

蒜蓉蒸波士頓龍蝦

所有菜色皆需提前預購，可自選方便的地點並在指定時間內到店取貨，搭配精美保溫袋，同時也兼具收納與恆溫設計功能，更響應環保概念，伴您與家人守歲過新年！

芋見含吉八寶飯

典華推出的「圍爐宴」以及「娘家宴」有6人與10人宴席，在大直與新莊皆可享用，餐點包括菠菜香草醬天使蝦、御醬玉糕蒸小龍蝦、松露虎掌鳳果玉筋等料理，除夕夜還可以與財神爺互動玩遊戲領取發財金，同享溫馨闔家團圓時刻。

典華2024年菜外帶

大直典華

地址：台北市中山區植福路8號

訂購專線：02-8502-5555

新莊典華

地址：新北市新莊區中央路469號

訂購專線：02-8522-8555

典華雅聚(士林店)

地址：台北市士林區福華路114號

訂購專線：02-8866-3333

官網訂購

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