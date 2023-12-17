水溫42度的體悟！張軒睿登時尚旅遊雜誌分享「泡湯」經驗

看見張軒睿三個字 你想到什麼？

可能直覺聯想到他的出道作，鮮肉感爆棚的《狼王子》；還是，與林心如大談姐弟戀，化身年下暖男《我的男孩》的安慶輝；抑或是，立刻回想起話題夯劇《華燈初上》裡的恐怖情人何予恩。

張軒睿穿著Dunhill棕色高領毛衣、深棕色西裝休閒外套、輕薄羽絨卡其長大衣、黑色休閒長褲。

在最新Netflix《此時此刻》單元劇「完美的躲避球比賽」中，更是首次挑戰男男戀，跟楊銘威談了一場禁忌的辦公室戀情。張軒睿表示，那一集主要講述同志深櫃的世界。故事是以「躲避球」的概念，詮釋角色，藉由躲避球賽形容深櫃人士的內心狀態，以「有丟有接」對照角色對於自身身份的害怕與恐懼。當初，在讀劇本其實就有讀到躲避球的概念，但實際拍攝影像化後，還是讓人十分驚艷，我個人非常喜歡。

生活中的張軒睿 對旅遊是「超級隨性派」

關於旅行，張軒睿說，我是屬於那種超級隨性的人，頂多只是知道要去哪裡跟要住哪裡，這樣就夠了，便可以立刻出發，說走就走隨時出發。因為本身超不喜歡規劃行程，就是到了現場再開Google查詢，看有什麼必吃，稍微看一下就好，但即便最後沒吃到，也不會怎樣，就是真的很隨性。

張軒睿身著Versace雷射花飾緞面黃襯衫、黑色修身西裝褲、拼接造型黑靴。

難忘的泡湯經驗 在溫泉「秒暈」

張軒睿喜歡泡湯，因為每次泡完湯，晚上都會好入睡，很喜歡這種感覺。關於最特別的體驗，張軒睿說：「我自認在家洗澡能夠洗很燙的水。有次來北投泡溫泉，看見溫泉主打水溫很高，卻泡一下就覺得泡不動，秒暈！有了這次經驗，讓我深刻理解，自己真的不能泡太高的溫度，不要硬撐！而同樣的概念，放到人生也是如此，蠻有體悟的。」

張軒睿身穿Bally的毛領菱紋車線黑色皮革夾克、黑色打褶皮褲，配戴Tag Heuer深海藍錶面金屬錶。

但在戲劇上，張軒睿還是不斷的突破角色，也不斷的影迷帶來驚喜。

完整訪問內容，請看《Ciao潮旅》雜誌12月號(https://ciaotw.com/shop/)。