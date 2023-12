翻轉吧！台中市豪華地標 Tempus Hotel「永豐棧酒店」創新轉型

永豐棧酒店位於台中市台灣大道上的絕佳地點,曾風靡一時吸引全球頂尖人士,並成為來台中入住首選,後因疫情影響使原經營團隊面臨困境。而在導入敦謙國際全新的服務與營運管理,延續全新五星精神,將以更多元的樣貌接待貴賓。

在敦謙國際的積極參與下並與永豐棧創辦人何豐棧先生歷經長時間溝通,讓何創辦人看到敦謙國際對於飯店運營的專業與執行力,點頭放心將永豐棧酒店交給敦謙國際來承租經營,結合原永豐棧酒店既有的優勢,導入敦謙國際充滿年輕活力的全新團隊與智能服務堅強實力加成,提供旅客更加優質的住宿體驗。

延續永豐棧酒店品牌五星精神

永豐棧酒店(TEMPUS)承襲五星核心價值,創造顧客值得回憶的美好經驗,主動爭取服務客人的機會,並結合TEMPUS品牌精神:團隊合作的熱忱(Teamwork with enthusiasm)、超越顧客期待(Exceed customer expectations)、提供難忘的美好經驗(Memorable experience)、專業的呈現(Professional presentation)、獨特的設施(Unique facilities)以及追求卓越(Striving to the tip-top)。

永豐棧酒店部分場域即將導入「全新生活領域」,引進餐飲、親子休閒、SPA等品牌進駐,延伸服務市場,整體運營動能向上提升,有助於增加酒店的吸引力與延續品牌五星級酒店精神,同時未來也即將導入全新智科技服務,以更多元的服務層面來與消費者接觸。

Tempus Hotel New 2.0

台灣旅宿業在疫情期間面臨了重大考驗,在無法承接國內外旅客時期,各家旅宿業仍然使出渾身解術,重新包裝與開發全新領域拓展客群,期望提高注目度與噱頭增加媒體聲量並觸及到不少年輕客群市場。對於永豐棧酒店來說,自敦謙國際承租以來全面加速數位轉型,包含軟體、資料與數位化提升,並把握機會導入數位創新策略、無人化接觸服務等新興科技,帶給顧客全新感受與信任。

永豐棧酒店

地址:台中市西屯區台灣大道二段689號

電話:04-2326-8008