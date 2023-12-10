「半島海悅」渡假會館全新開幕！絕美3亮點 沉浸在奢華海景中

推開窗，迎接的是無邊的蔚藍太平洋和大屯山的壯闊景致。這不僅是一次旅行，而是一次進入大自然懷抱的奢華體驗。全新開幕的「半島海悅渡假會館」，位於台灣北海岸，已準備好迎接尋求特別體驗的旅客。

建築與室內設計：北歐風格與大海的融合

半島海悅的建築設計以純白色調和簡潔線條為主，呈現出一種清新而現代的北歐風格。室內設計更是精心，以簡約卻不失高雅的北歐風格，和湛藍太平洋的美景形成絕妙對比，為旅客帶來既舒適又高級的入住體驗。

自然景觀與周邊活動：探索北海岸的絕美

酒店的位置讓旅客能輕鬆前往富貴角燈塔、麟山鼻遊憩區，或是白沙灣、淺水灣等知名景點。不論是騎著自行車沿著美麗的海岸線，還是在日落時分欣賞海景夕陽，都是不可多得的獨特體驗。

美食與美景的絕佳組合

位於一樓的「潮8主題餐廳」提供套餐式的免費早餐，並專注於義式與法式創意料理。美食搭配絕佳海景，無疑將為旅客提供一次難忘的用餐體驗。會館的亮點之一是其頂樓設施，包括月光花園、酒吧和無邊際景觀池。白天和夜晚，這裡展現出截然不同的美景，是放鬆身心的絕佳去處。

半島海悅提供15間寬敞的海景客房，每間客房都擁有至少10坪的寬敞空間。超大的陽台和浴缸讓旅客能在賞景的同時，放鬆身心，釋放所有壓力，享受絕美又放鬆心靈的私人海景！到「半島海悅渡假會館」能擁有一個充滿奢華、寧靜和自然美的旅遊行程。

半島海悅渡假會館

地址：新北市石門區崁子脚58之55號

電話：（02）2638-3638