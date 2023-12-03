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大武山下台灣第 1 座「林學校」旅遊行程超豐富！一探排灣族千年傳統文化

聯合新聞網／ Ciao潮旅

大武山下的潮州林後四林平地森林園區，鄰近屏東縣來義鄉，每年最有名的「斜坡上的藝術節」總會吸引上千名遊客來到平地森林，品嚐當地原住民美食、欣賞傳統歌謠和體驗排灣文化。

林後四林平地森林園區是台灣三座平地森林之一，2021年「林學校」誕生，2023年農業部林保署屏東分署開始盤點山村，盤點了來義鄉與泰武鄉的排灣族文化特色體驗資源，接著積極協助當地有意守護和延續傳統文化的部落青年，發展出屬於在地排灣特色的文化體驗品牌。

林學校 以台灣的「山、林、園、水」規劃旅遊行程

「林學校」以永續山林和文化的概念，以自然環境中的「山、林、園、水」為元素，規劃不同的課程和遊程。而過往民眾想要進入部落、認識部落、體驗部落文化，可能都需要透過旅行社或熟識管道接洽，林學校與部落互相合作，協助部落一起規劃及開發遊程，輔助部落原有的遊程更精緻，也提供一個管道讓他們上架曝光。林學校不是只專設提供原住民，而是以林後四林周邊業者，未來也有可能與其他族群合作。

結合傳統與創新的部落文化遊程品牌

林學校的創新傳統文化體驗遊程橫跨工藝、自然地景、文化體驗，像是運用排灣族衣飾上的傳統工藝元素，製作現今居家生活最受歡的擴香石、認識部落家戶普遍栽種的植物，來製作足浴藥草包、跟著部落耆老，親手釀一瓶自己的小米酒、認識排灣族傳統圖騰，體驗傳統木雕工藝、認識百年從不間斷的二峰圳走讀遊程，最後還可以品嚐限量製作的獵人餐，吃喝玩樂，林學校都幫你安排好了。

為了可以把林學校遊程，打造成屏東原民部落優質文化體驗品牌，林保署屏東分署也為部落青年規劃相關課程，除提升品牌營經營觀念外，更協助文化體驗創新的引導和開發。在目前林學校推出的排灣文化體驗遊程中，可以感受到部落青年們是很認真地把文化傳承這件事情放在心上，但如何在傳統與創新之間取得平衡，關鍵就在老人家的參與，因為每一位長者身上都藏有太多太多的文化與智慧。

部落遊程體驗 上網預約不撲空、最方便

在部落經營體驗遊程，往往會遇到遊客不確定會不會來，或者遊客遠道抵達但卻發現店家沒有營業。林學校的體驗課程透過官網的建置，明確的課程費用、開課時間，透明的遊程資訊，全部上網就可預約。遊客可以安心自在的安排旅遊行程，緩緩前來，15人就可開課。對部落遊程品牌經營的團隊來說，他們也可以更靈活安排自己的時間，去精進品牌營運的經驗和技能。

屏東縣來義鄉、泰武鄉內有不少適合全家共遊的景點，包括近年最知名、百年水源從不間斷的二峰圳、喜樂發發吾森林公園和步道，而林後四林平地森林更是健行運動、吸收芬多精還有溜小孩的好去處。前往潮州、來義鄉與泰武鄉的交通也相當便利，國道一號接八八快速道路後約莫半個小時的車程即可抵達。來義鄉、泰武鄉是低海拔的原民部落，受氣候因素影響較小，想要同時親近山林又可以體驗原民文化，林學校的遊程是不錯的選擇。

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