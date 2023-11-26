2024屏東跨年黃明志、家家接力開唱！元旦假期「迎接新年」直奔墾丁追曙光、屏東旅行5大景點

這場長達5小時的屏東跨年演唱會，將由創作鬼才黃明志、實力派歌手家家、流行樂團TRASH等人氣藝人，還有實力派歌手「小樂吳思賢」、人氣男團「FEniX」、金曲新人「洪佩瑜」、原民歌王「葛西瓦」、金曲歌后「朱海君」、R&B小辣椒「Jocelyn 9.4.0」等，陣容實力堅強，展開長達5小時不間斷的音樂派對。今年跨年演唱會邀請廣播金鐘獎常勝軍邵大倫及DJ凱莉擔綱主持，陪民眾一同倒數迎接2024年的到來。

屏東跨年推薦行程 吃喝玩樂追曙光

當日下午3點起仁愛路段集結百攤商家，特色美食小吃、手作文創商品等，除了有精彩表演，吃喝玩樂一次滿足，邀請民眾在歲末年終之際，安排屏東跨年行程，聽完演唱會再直奔墾丁，迎接新年第一道曙光，祈福許新願。除了這場盛大的音樂派對，屏東還有豐富的景點和活動，適合在追曙光的同時體驗。緊接著元旦假期，來到屏東迎接新年不可錯過這5大景點：

屏東景點推薦1：職人町

展現屏東當地工藝和文化的獨特區域，是體驗在地文化的絕佳地點。位於屏東市區的職人町，原是林務局舊宿舍群，後來轉型為創業公寓，鼓勵青年創業並展示職人能量。這裡集結了各式特色店家，包括職人工作室、咖啡廳、玩具實驗室、手創藝術等。職人町不僅提供創業的友善環境，也是一個展現屏東豐富文創動力的地方。建築物上的塗鴉藝術和彩繪創造出歐式小鎮的感覺，成為一個拍照打卡的熱點。

PHOTO／經濟部商業司

屏東景點推薦2：墾丁夢幻島

墾丁夢幻島是屏東的超人氣打卡新地標，實際上是一整排華麗的歐風民宿聚落，14棟民宿全都漆上繽紛如馬卡龍色系的色彩，結合住宿、文創藝術及咖啡館。被稱為「台版威尼斯」的墾丁夢幻島，不僅景色迷人，也是探索異國風情的理想地點。

地址：屏東縣恆春鎮四溝里興北路興東巷9弄20號

屏東景點推薦3：萬里桐

這個美麗的海岸小村落是自然愛好者和戶外活動愛好者的天堂。萬里桐位於屏東縣恆春鎮西側，是一個海岸線長約1公里的小村落。以其平行海岸線和垂直海岸線而聞名，加上美麗的海底景觀，萬里桐的海岸生態環境相當豐富。在這裡，遊客可以欣賞珊瑚礁、海百合、海綿等海洋生物，還有機會看到魟魚等沙棲魚類。被稱為台灣的馬爾地夫，萬里桐是探索海洋生態的好去處。

PHOTO／屏東觀光旅遊網

屏東景點推薦4：小琉球

以清澈水域和豐富海洋生物聞名，適合愛好浮潛和海洋探險的旅客。小琉球是台灣唯一的珊瑚礁島嶼，位於屏東東港西南方的海面上，從東港搭船只需半小時。島上有豐富的海洋資源和景點，適合四季旅遊。小琉球擁有清澈的海水和豐富的海洋生物，如綠蠵龜和各種珊瑚礁，是浮潛和海洋探險愛好者的天堂。

小琉球花瓶岩的白日與晚霞。PHOTO／大鵬灣國家風景區

小琉球的中澳沙灘（左）蛤板灣沙灘（右）。PHOTO／大鵬灣風景管理處

屏東景點推薦5：雙流瀑布

壯觀的瀑布和周圍豐富的自然景觀，是大自然愛好者的必遊之地。雙流瀑布位於屏東縣獅子鄉的雙流國家森林遊樂區內。這個瀑布因位於達仁溪和內文溪的匯流處而得名。雙流瀑布以其充沛的水量和氣勢磅礡著稱，曾被票選為台灣最美的瀑布第二名。遊客可以在豐富的自然景觀中徜徉，感受恆春半島的特色風情。

雙流瀑布及步道。PHOTO／農業部林業及自然保育署屏東分署

屏東不僅是追逐新年第一道曙光的絕佳地點，還是一個充滿文化和自然美景的旅遊勝地。