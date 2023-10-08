李多慧首登台灣雜誌《Ciao潮旅》！啦啦隊女神最想泡宜蘭溫泉 旅遊必帶「這個」當賢妻良母
李多慧炫風今年席捲全台，因為絕佳舞蹈技巧與亮眼的外型，還有可愛直率的個性圈粉了無數粉絲，這次首次登上台灣雜誌的封面，開心分享：「很開心，也很榮幸。希望也能夠讓更多人透過雜誌認識自己。」她不忘感謝所有支持她的粉絲，「感謝所有人的支持，大家每一次的留言跟社群訊息，都是我往前的最大動力。」
啦啦隊女神最想泡宜蘭溫泉
李多慧表示，聽女孩們說宜蘭的溫泉很厲害，還有美味的櫻桃鴨，希望今年有機會可以去，也想去墾丁，看照片很有夏威夷的感覺！除此之外，李多慧也推薦韓國的釜山甘川洞文化村，更展現姐妹情：「希望能帶樂天女孩一起去」。在雜誌專訪中，李多慧也曝光旅遊時會帶比較特別的小物是「衣物去漬棉」，可以第一時間清潔弄髒的衣物，相當有未來應該會是個賢妻良母的特質。
特別企劃「韓國賞楓」之旅
疫情的衝擊過後，觀光產業正逐漸復甦，不少國家和城市的觀光局都在努力吸引遊客，《Ciao潮旅》希望將故事延續，包含國內外深度旅遊報導，希望大家能看見台灣與世界的美。《Ciao潮旅》表示，身為韓國人的李多慧總是用甜美的笑容與積極的態度來面對世界，為自己、為重要的人，熱情應援，本期雜誌內容也以韓國為重點內容，特別企劃「韓國賞楓」之旅的深度報導，希望讀者能看見多元面向的跨國旅遊體驗，因為全世界的每一個角落，都有其獨特之處，值得我們去探索。
楓紅全盛期大約落在10月底
韓國秋天氣候舒適、宜人，最是適合旅遊的時節，而每年迷人楓紅景致，也是韓國旅遊愛好者所期待的行程。根據Weather i韓國氣象預測發布的「2023韓國楓紅預測」，今年氣溫偏暖，楓葉轉紅時間比往年略晚，而楓紅全盛期大約會落在10月底，追楓者可要特別留意時間了！
更多專訪內容請訂閱《Ciao潮旅雜誌》10月號
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