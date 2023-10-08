雲林縣公共自行車試辦站點 全面啟用零碳排放運輸新里程

公共自行車是綠色城市的指標，不僅節能減碳，還能解決交通擁擠的問題；雲林縣公共自行車租賃系統將以斗六市、虎尾鎮主要投放營運據點，考量與彰化縣及鄰近鄉鎮串接之潛在需求，亦將於西螺鎮、斗南鎮設置少數站點評估市場需求；現況於斗六市啟用20個試辦站點為斗六棒球場、斗六國中、斗六國小、斗六水岸公園、雲林科技大學、雲林科技大學（龍潭路）、雲林縣體育館、中山紀念公園、行啟紀念館、雲林縣政府、南聖宮、鎮西國小、公誠公園、民生公園、斗六高中、成大醫院、斗六家商、斗六家樂福、斗六火車站前站、斗六火車站後站等，除了車輛全數使用省力電動輔助自行車外，站點全數採用智慧電子樁，透過無柱車樁及電子圍籬區域還車系統搭配，並採用多元支付方式，讓民眾更方便借還車；期望藉由便利設施之引進培養民眾對於公共自行車的使用習慣，改善市區空氣品質，並吸引觀光人潮。

雲林縣公共自行車租賃站設置主要以各類型交通節點（火車站、高鐵站、停車場等）、休閒及觀光遊憩場域（體育場館、公園、文化中心等）、住宅及商業區、各級公務單位及各級學校等為評估設置站點，預計於112年11月底前完成60個站點及提供450輛公共自行車，113年6月則完成120個站點、並提供900輛智慧自行車、電動輔助自行車營運，提供鄉親通勤、通學及遊憩使用；設置站位採實體樁與智慧樁搭配站點建置，即使無柱車樁也可以使用電子圍籬區域借還車，有效解決車柱不足問題；智慧自行車騎乘費用每半小時10元，電動輔助自行車則每半小時20元，未滿30分鐘以30分鐘計算。為鼓勵民眾使用公共自行車，營運期間雲林縣政府亦比照其他縣市採用專案補助騎乘，以本縣為服務範圍，民眾只要騎乘本縣公共自行車前30分鐘，具有完整起站及迄站之租借紀錄皆享租借騎乘補貼前30分鐘分鐘10元，因此在雲林縣騎乘智慧智慧自行車，只要符合資格，即享前30分鐘免費使用、電動輔助自行車前30分鐘僅需自付10元，划算又便利！

現況營運之現況營運之20站點試辦車輛為電動輔助自行車，滿電時約約可騎乘60公里，民眾欲租借車輛時，可透過手機下載「MOOVO官方」APP進行註冊，並可使用APP查詢資訊，如站點位置、站點剩餘車輛，讓民眾掌握最新即時資訊，此外電子票證（包括悠遊卡及一卡通、iCash）1人最多可註冊5張，另外也支援手機綁定信用卡掃碼借車，讓民眾在實際操作上更加方便。今日啟用之試辦站點，縣府團隊會持續在後台檢視使用數據，依據民眾的使用情況做調整，讓未來設站更精準，更多的鄉親能夠受惠於公共自行車租賃，同時也能達到節能減碳的目的的。

Information

本案為即時服務公共自行車使用者，於斗六車站前設有服務中心及易維修站。

服務時間：週四至週一每日10:00~18:00（週二、週三休息）

如有相關問題亦可撥打免付費電話：0809-099002或手機撥打05-5973322洽詢運點科技股份有限公司。