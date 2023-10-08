2023金馬獎將有「雙影帝」接吻？林柏宏、許光漢同片爭奪最佳男主角

撰文 EmilioZhuang／圖片 各影業

2023金馬獎將有「雙影帝」？

《關於我和鬼變成家人的那件事》繼先前公布將代表台灣角逐奧斯卡，這次第60屆金馬獎入圍更是把2位男主角一起推上影帝候選名單！電影以台灣冥婚搭配性別議題造成熱烈討論，片中飾演「死掉的Gay」林柏宏詮釋出親情與生命間的拉扯，與飾演直男警察的許光漢有趣的「人鬼夫夫」關係互動更是令人印象深刻！

片中飾演「死掉的Gay」林柏宏詮釋出親情與生命間的拉扯。

這次2位男主角一起入圍，不免讓人想起當年《七月與安生》周冬雨、馬思純2位女主角雙雙入圍與得獎的情況，上台領獎雙影后時還大方接吻慶祝，許多粉絲也期待如果這次金馬獎能出現雙影帝的話，2位男主角也能出現驚喜的畫面了！但金馬獎並非頭一次出現同片2位男主角入圍，更早之前的《藍宇》已有過，只不過最後僅劉燁獲得影帝獎項。

若能出現雙影帝，粉絲期待2位男主角也能出現驚喜的接吻畫面。

影帝再憑槍擊要犯入圍

同樣讓人期待的男主角入圍還有演出《周處除三害》的阮經天，先前在《艋舺》他已獲得影帝寶座，這次飾演全台3大槍擊要犯的演技也非常有看頭！阮經天片中所飾演的通緝犯「陳桂林」，發現自己時日不多決心為社會除害，電影中和各個角色維持平淡如水的關係，但是表現出來的情感卻相當濃烈、飽滿，呈現出自己也是其中「三害」的巧妙違和，後續電影上映後大家便可一窺令人觀影相當過癮的演出。

阮經天這次飾演全台3大槍擊要犯的演技非常有看頭！

電影中和各個角色維持平淡如水的關係，是表現出來的情感卻相當濃烈。

出道16年首度入圍影帝

另一位入圍男主角則是演出金馬影后李心潔首部監製劇情長片《富都青年》的吳慷仁，飾演沒有身分證、無國籍的啞巴哥哥，在馬來西亞底層社會與弟弟苟延殘喘的動人故事。吳慷仁在片中運用肢體、眼神和表情將飽滿的情緒詮釋得相當生動，讓人在觀影時也都不禁動容！這也是吳慷仁出道16年來首度入圍金馬獎最佳男主角，能不能在演技更獲得肯定也讓人非常期待。

吳慷仁飾演沒有身分證、無國籍的啞巴哥哥，詮釋在馬來西亞底層社會的故事。

抗疫醫生演技獲得肯定

最後一位入圍男主角的王柏傑，憑著《疫起》片中SARS期間須到第一線對抗疫情的醫生角色獲得肯定。電影裡他飾演差一步就能回家與家人團聚的醫生爸爸，卻因看到醫護人員陸續倒下而放棄出院自由的機會，由原本想遁逃的心理轉變成同理心爆發不得不做的糾結演出，讓人回想起歷年來的抗疫故事彷彿歷歷在目，許多看不見的角落心聲在王柏傑詮釋下更加發人省思。