全新尋寶趣味！「2023森遊竹縣尋寶特攻隊」啟動

10條特色寶藏步道超精彩！竹縣政府再度呈獻「尋寶特攻隊」活動

去年活動中，新竹縣長楊文科與民眾一同完成北埔猴洞步道，留下深刻的回憶。今年的活動將選出10條不同特色的寶藏步道，帶領大家近距離欣賞竹縣的自然美景。楊文科表示，去年的「森遊竹縣皮皮獅同樂會」帶動了一波登山健行熱潮，讓大家更加認識了縣內的動物步道，而今年以「尋寶特攻隊」為主題，由「吉祥物皮獅」擔任隊長，精選10條精選的寶藏步道，讓民眾在健行的同時也能更了解步道的特色生物，以及透過集章的方式增加趣味性。

登山路線升級！尋寶專家盤點今年步道的驚喜

每條步道的行走時間約在1到3小時，非常適合全家、親子或朋友一同前往，途中還能品嚐當地的美食，深入體驗竹縣的風土人情。交通處長戴志君表示，「森遊竹縣尋寶特攻隊」的活動將從7月17日持續至11月底，共有10條不同的步道，每條步道都擁有自己的特色和寶藏，如五峰檜山巨木森林步道、雲霧步道、尖石軍艦岩步道、寶山水庫環湖步道、峨眉眉藤坪步道、關西赤柯山步道、新埔飛龍步道、橫山大崎棟古道、芎林文林步道以及北埔五指山登山步道，參與者只需在步道上集滿寶藏圖章，即可參加抽獎，並有機會獲得豐富獎品！

登山達人搶先一步！短短一周完成10條步道挑戰

在活動開始短短一周的時間內，「森遊竹縣」尋寶專家前三名已經出爐，破活動有史以來最快的完登紀錄！去年第一名完成登山的歷史老師陳啟鵬以及連續兩年登上前三名的黃俊現和林慶龍，短短不到2天的時間就成功完成了10條登山步道的挑戰。三位尋寶專家紛紛讚譽今年的登山路線更加精彩，步道間的交通時間更省，充滿新穎感。他們尤其推薦了「軍艦岩步道」，特別是清晨的景色令人陶醉。

陳啟鵬透露，選擇首發登山順序可以節省交通時間，並在社交媒體分享了自己的「秘訣」。三人都認為，今年的10條步道中，最令人印象深刻的是「軍艦岩步道」，特別是清晨時分的美景，值得一訪。他們也鼓勵民眾趁著暑假的機會，前往竹縣欣賞湖光山色，體驗獨特的登山之旅。

新竹縣政府今年再次推出的「2023森遊竹縣尋寶特攻隊」活動，將帶領民眾挑戰10條精選登山步道，感受大自然之美，尋找寶藏。參與者只需完成1條步道並集滿寶藏印章，即可參加「寶藏獵人獎」的抽獎活動，有機會贏得健行登山杖或蜂蜜罐組。完成5條步道者可參加「尋寶達人獎」，有機會獲得iPhone 14和Apple Watch。挑戰度較高的是完成10條步道，將獲得官方授權的「線上完登證書」，另有「紙本完登證書」及「完登紀念品」，去年及今年皆成功完登的民眾，再額外加碼贈送「森遊竹縣粉絲加碼獎」皮皮獅悠遊卡，前100名完登者（以完登證書序號為準）加碼贈送限量版登山造型皮皮獅玩偶。活動不僅豐富多彩，無論是全家出遊、親子健行，還是與好友一同踏青，鼓勵民眾在暑假期間前往竹縣登山旅遊，欣賞美麗的山川湖景。

更多活動詳情，請至竹縣的Facebook粉絲專頁或活動官網查詢。（https://hsinchuhiking.com.tw/）。