Selina任家萱誕下「小腰果」升格新手媽咪 曝愛兒肺積水住保溫箱嚇壞

TEXT_Dante Chang、PHOTO_Selina IG、FB

上個月Selina曾一度挺著大孕肚，登台擔任田馥甄的演唱會嘉賓，並合唱了多首S.H.E經典曲目。稍早Selina在社群網站中，證實順利生產一事。談及生產的過程，她也坦言：「一開始你肺積水，把媽媽嚇壞了！住了幾天保溫箱的你，終於拿掉身上的管子。」並表示：「看著你的小手輕輕比著OK，好像針孔與瘀青，是你勇敢的戰績。」

女星Selina宣布順利生產後，正式升格為新手媽咪。（翻攝Selina臉書）

據悉分娩的過程中，她的兩位好姐妹Ella（陳嘉樺）和Hebe（田馥甄）都全程陪同，看著小腰果呱呱墜地，三人也都流下感動的淚水。Selina也直言：「牽著你的小手，圈起無限大的愛，生命真的很奇妙，就像爸爸剛剛被你噴了一身尿，我們卻相視而笑，只要你健康什麼都好。」並強調：「親愛的腰果，歡迎你！就讓我們一起，譜寫充滿愛與勇氣的故事吧。」

據Selina的經紀人表示，當天她的男友小徐也全程陪同；但胞妹任容萱則因工作缺席，並未到場陪產。但稍早她也在個人IG中，表示：「腰果平安、健康最重要，要好好疼愛媽媽喔，小姨愛你。」林宥嘉的妻子丁文琪，也留言祝賀：「可愛的小腰果，哥哥姊姊等不急要抱抱你啦。」

Selina生產的過程中，男友小徐也全程陪同。（翻攝Selina臉書）

許多人十分關心寶寶的血型、體重和身高等資料，對此經紀人則十分低調，表示不方便透露，強調先讓Selina專心休養身體、坐月子。未來Selina預計休養一個月，待離開月子中心後，再慢慢安排復工行程。她的人氣Podcast頻道《迎任而解》也仍有存檔，未來仍會照常播出。

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