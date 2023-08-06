在阿里山層疊的山林綠意環繞下 打高爾夫球更加舒筋又舒心

【撰文/Ciao】

30年前，東洋建設邀請日本國寶級大師加藤俊輔打造頂級「棕梠湖高爾夫球場」，並委由名設計師密勒植入夏威夷銀葉棕櫚樹，成為全台唯一入選英國年鑑的世界百大高爾夫球場。

世界百大高爾夫球場 全台唯一高爾夫球渡假村

「棕梠湖高爾夫球場」執行長李宜晉Terence很自豪地表示，在台灣多是單一高爾夫球場，沒有完整高爾夫球渡假村，30年前父親李東洋做到了，請來日本國寶級大師加藤俊輔，以玉山、阿里山為背景，打造18洞球道，設計最頂級的Bent果嶺，讓打者享受置身國際級賽事的極致體驗。 俯瞰棕梠湖高爾夫球場全貌，獨具景觀特色。 攝影/相 王基守

又請到夏威夷名家密勒Stephen G.Mechler設計渡假村景觀，從南非引進約8000株棕櫚成樹，為球場增添異國度假氛圍。加上小木屋、游泳池、四季花園等置入，「棕梠湖渡假村」可說是引領休憩產業的先趨潮流。 棕梠湖渡假村精心打造全亞洲第一座「熱帶島嶼水世界」，設計有親子滑水道、親子噴泉、兒童游泳池、岩窟瀑布等精彩多樣的戲水設施。 攝影/相 王基守

求學時期，因為父親李東洋創立東洋建設的關係，在耳濡目染下，李宜晉Terence建築師從高中時期就對建築產生濃厚興趣，於是一路從淡江大學建築學系畢業，再到日本早稻田大學攻讀建築博士，除了造就嚴謹的工作態度與養成，更深耕於建築工學、都市計畫與室內設計，回台後成立建築師事務所，擅於整合地貌、建築、室設、景觀等專業規劃，又同時身兼棕梠湖高爾夫球場執行長一職，更具有國際高爾夫渡假村的整合行銷背景。 李宜晉首席建築師要打造全台唯一的注文渡假私人別墅。 攝影/相 王基守

李宜晉建築師感謝父親一路以來的支持與栽培，30年後，肩負使命，要將父親保留下來的寶地，全心全意來完成最好的開發。Terence說世界上頂級別墅大多位於高爾夫球場半山，國外名人如老虎伍茲、麥可喬登所擁有的私人別墅皆位在高爾夫球場旁。 棕梠湖渡假村會館大廳。 攝影/相 王基守

建構新型態的療癒居所 棕梠湖山莊12翫俱樂部

承襲東洋建設品牌精神，由早稻田建築博士李宜晉建築師所領導的「東洋置地「建築團隊，將擘建台灣唯一的私人高爾夫球度假別墅「棕梠湖山莊12翫俱樂部」，結合建築、景觀、室內設計整體規劃，量身客製12棟療癒建築。選址在「棕梠湖高爾夫球場」旁半山腰，廣達4000坪的建地居高臨下，可俯瞰整個球場，東側是層層相疊的阿里山山脈，正中心面對第11洞果嶺，遠景是蘭潭、仁義潭，西側是嘉南平原和嘉義市區。 12翫俱樂部選址在球場旁半山腰，東側是層層相疊的阿里山山群。 圖片提供/東洋置地建築

在大自然的尊寵下，將打造12棟城堡，每座城堡佔地約270∼500坪，其建蔽率38%，容積率110%，誠意十足。全然奢華地擁有阿里山層疊的山林綠意、波湧雲海、夢幻迷霧，美麗日出、夕照與璀璨夜景，是「棕梠湖山莊12翫俱樂部」每天上演，專屬的絕美畫面。 攝影/相 王基守

建築設計委由日本Earnest Architects建築師事務所，主打日系療癒建築，採大尺度空間設計。室內外融入自然元素，以阿里山層層相連山巒做為建築屋簷語彙，與球場上高低起伏的小山丘相呼應。以水的元素串連，無邊際泳池、小瀑布流水造景，室內與庭院形塑半戶外休閒場域，引天光、引微風，讓身心靈全然放鬆。軟體部份，交付瑞士Swisstouches Hotel &Resorts大管家服務，豐富精彩堡主度假生活。 彷彿置身於熱帶雨林的奇景中。 攝影/相 王基守

最讚的是納入回春計畫，貼心為男女主人規劃休閒娛樂環境。如室內高爾夫模擬、三溫暖、SPA美容按摩中心、岩盤浴、瑜珈健身冥想空間、水療中心、和風般的下午茶空間，聘請球場的專屬教練等，希望每位堡主擁有自己可以徹底放鬆的治癒堡壘。 攝影/相 王基守

棕梠湖渡假村

Add. 嘉義縣番路鄉新福村第三農場24號

Tel. +886-5-259-0000

Web. www.palmlakes.com.tw

Fb. 棕梠湖渡假村-棕梠湖高爾夫球場,Palm Lakes Resort