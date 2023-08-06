驚艷 讚嘆 全台最繽紛夢幻的泰式風格酒店就在嘉義市

【撰文/Ciao】

鄰近嘉義市最古老的百年市場，「安娜與國王酒店」甫一開幕即造成矚目，整棟五層樓的建築外觀呈孔雀藍色妝點金色線條，花朵形狀的雨遮，植栽綠意環繞與門前兩頭金色大象，白天和夜晚散發不同的迷人風情，與周圍台式傳統街景形成強烈對比。

華麗南洋風情 處處皆網美場景

「安娜與國王酒店」是由在地老字號的「老爺建設」獨立興建，旅宿主理人李姐表示「老爺建設」深耕嘉義建築25年，誠信、專業、熱情、創造力是品牌的經營理念，將這份堅持同樣注入在酒店的整體規劃，花了近10年的時間慢工出細活，細膩打造硬體建設完成。 熱愛嘉義生活，「安娜與國王酒店」的主理人李姐。 攝影/張明偉

酒店的發想設計與佈置靈感來自於同名電影「安娜與國王」的場景，由藝術總監James一手包辦，清邁知名的WOO cafe & art Gallery美感陳設就是出自他的創意及巧手。大門是從泰國運來的古董，內嵌鏤空的鐵件雕花與電梯旁圖騰牆面呼應，富麗堂皇的大廳，光是一筆一筆繪上的菩提樹圖案牆，高雅貴氣的真實孔雀標本就夠令人驚艷，連電梯四周也鋪滿繡花的橘色緞布，又誰能忍住不坐上泰國經典皇家搖椅，以及VIP區內，全臺只有一座金碧輝煌的皇家座椅來個自拍呢？李姐笑說我們最常聽到當旅客一踏進大廳，發出WOO！WOO！的讚嘆聲，令人目不轉睛、深陷其中，迫不急待想要拍照打卡上傳炫耀，每一處、每一隅都是網美視角，怎麼拍都好美。 從二樓往下看大廳，洋溢華麗裝飾，充滿濃厚人文氣息。 攝影/張明偉 VIP區用色大膽，擺放長沙發、貴妃椅與各式造型座椅。 攝影/張明偉

飯店裡的每一個配件，從古董家具、高挑水晶吊燈、大紅燈籠、掛畫、藝術品等，James對於美感的要求與講究毫不妥協。並運用佛像、孔雀、大象、鹿等宗教吉祥元素展示在公共空間，色彩大膽又帶有宗教文化的莊嚴感，加上色彩斑斕的大量仿真花草植栽點綴，不論是從二樓往下看大廳，從二樓到六樓的每層梯廳至廊道就像經過秘密花園，每個樓層皆呈現不同的主題情境。 大廳接待櫃台，金色大象、微笑佛是焦點。 攝影/張明偉 每個樓層皆呈現不同主題的情境與氛圍。 攝影/張明偉

不僅如此，連洗手間、如廁間也很漂亮，人物壁畫、彩色燈籠、孔雀、蝴蝶壁飾等極具泰風巧思。最令人懾服的是配色濃烈，融入金、深藍、紅、紫、黃等鮮明色系，卻一點也不衝突，視覺印象強烈吸睛。 洗手間以人物壁畫、彩色燈籠、孔雀、蝴蝶壁飾妝點極具泰風巧思。 攝影/Aries

獨有泰式空間美學的入住體驗

酒店共有51間客房，提供名為芭達雅、蘇美、清邁、國王、皇后、安娜及公主套房7種房型多種選擇，有雙人與四人客房。客房內同樣花團錦簇、美不勝收，地坪為藍色復古花磚，飾以有印花的綠色牆面、鏤雕花式門板、床頭板與櫃體、華麗典雅燈飾，還有床上以毛巾摺成的大象，充滿南洋華麗元素。最特別的是隔開房間與浴室的大紅或深藍色天鵝絨簾幕，拉開布幕後即是淋浴區；尤其是國王套房，擺設銅鑄美型浴缸，沉浸於陽光灑落與植物花卉的包圍下，真得有種身處皇宮內被尊寵的感覺。 芭達雅套房帶來不急不徐，溫馨怡人的感受。 攝影/張明偉 國王套房飾以藍色花磚、綠色牆面。 攝影/張明偉 國王套房擁有一個銅鑄浴缸，如沐浴在花園叢林裡。 攝影/張明偉

引進清邁著名泰WOO餐酒館

酒店側門，藝術總監James巧妙地設計大片長形綠籬掛上WOO大字招牌，非常醒目。同樣一樓餐廳空間的布置與擺設也讓人WOO個不停，「WOO」代表就是碰上美好事物後不自覺發出驚奇的讚嘆聲。酒店引進泰國清邁知名的「泰WOO 餐酒館」，開放式餐廳，運用泰國風格骨董擺件、鮮豔色彩的座椅、花草佈置與水晶吊燈，形塑浪漫優雅的森林系用餐氛圍，帶來夢幻般的餐宴體驗，不由自主想把所有場景納入鏡頭。 宛如交誼廳般的開放式餐廳，泰WOO餐酒館也是飯店亮點之一。 攝影/張明偉 結合泰式、皇室、熱帶花園元素的異國風情。 攝影/Aries 泰WOO餐酒館以長排餐桌禮遇，品享正宗泰味。 攝影/張明偉

泰國廚師掌廚 正宗泰式風味

李姐特別重金禮聘三位泰國清邁廚師掌廚，結合在地東市場的新鮮原型食材，以最純正的泰式料理手法，創作道地泰國味，色彩繽紛、滋味美妙、自然無負擔，讓無論是初來嘉義的旅人或是在地賓客，能夠在舊城區中，有個最悠閒的綠洲，在古董與花草間，同時品嘗到精緻創意料理和異國旅行的想像。 三位泰國清邁廚師正式來台，展現精湛廚藝，獻上道道創意料理。 圖片提供/Anna King安娜與國王酒店 三位泰國清邁廚師正式來台，展現精湛廚藝，獻上道道創意料理。 圖片提供/Anna King安娜與國王酒店

「泰WOO餐酒館」提供午餐、下午茶和晚餐。大推招牌料理原汁原味，有廣島生蠔佐泰式香料的吃法，《泰式黃金咖哩蟹》選用當日市場直送新鮮沙母，咖哩醬汁抹上吐司也很入味。《瑪莎曼咖哩牛肉》特選風味濃郁的紅咖哩，經典《泰式傳統打拋豬》，酥脆彈牙的《手工金錢蝦餅》、《蝦醬四季豆》，以及料多豐富的《海鮮椰漿酸辣湯》等經典風味，種類繁多、絕對滿足、一吃秒被圈粉，還有泰式奶茶、特製調酒，提供給遊客多樣選擇，期待三位泰國清邁廚師正式進駐泰WOO，帶來更多拿手的創意好料，歡迎預訂！ 泰式黃金咖哩蟹選用當日市場直送新鮮沙母。 攝影/張明偉 瑪莎曼咖哩牛肉特選風味濃郁的紅咖哩。 攝影/張明偉 經典《泰式傳統打拋豬》，鹹香好下飯。 攝影/張明偉

翌日入住旅客享有免費道地泰式早餐，有四種選擇，具濃郁風味的《宋卡椰乳海鮮濃湯》、《泰老爺豬肉粥》軟綿嫩滑、《公主蜂蜜肉桂烤雞》鮮嫩多汁、《藍象帶骨火腿腸》鮮香飽滿，另針對素食者提供《宋卡椰乳濃湯》、《泰老爺粥》，再來一杯泰式奶茶，開啟活力的一天。

Babylon空中景觀酒吧 泰唯美

夜晚時分，來體驗奢華夢幻的星空酒吧，未來屋頂即將開放空中花園，台北著名的景觀酒吧「Babylon」將進駐，彩色鸚鵡壁畫是一大亮點，規劃有玻璃屋、叢林酒吧、炫目的花棚燈飾，像穿越銀河般的耀眼，以及表演舞台等，讓旅客能邊飲酒邊享受嘉義市夜景，沉醉於泰式氛圍的微醺夜色。 頂樓空中酒吧，承襲台北知名Babylon酒吧魅力。 攝影/Aries Babylon酒吧牆上的鸚鵡壁畫，宣告著屬於熱帶南洋的夜晚開始了。 攝影/張明偉 Babylon酒吧絕美的玻璃屋。 攝影/張明偉

這裡也是寵物友善飯店，身著泰式服裝的服務人員更是熱情親切。走進「安娜與國王酒店」深度放鬆，感受最繽紛夢幻的泰式風情，走出飯店貼近最有生活感的在地，想要大啖傳統美食，距東市場走路不到5分鐘，到文化路夜市約10分鐘，隔壁就是全家便利商店，側門也有ubike可以租借，不太擁擠的嘉義，悠遊其中，找到屬於自己的節奏，你會更愛上這裡的風土人情。

Anna King安娜與國王酒店

Web. annakinghotel.com

Fb. 安娜與國王酒店Anna King Hotel