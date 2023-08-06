美好體驗 入住台東風格旅宿 國立臺灣史前文化博物館就在旁邊

【撰文/Ciao】

座落於「國立臺灣史前文化博物館」園區內，由後現代建築大師「麥可．葛瑞夫Michael Graves」設計，為國內第一座附屬於博物館園區內的旅店，近期重新裝修，「旅行博物館Hôtel du Musée」融合書籍、電影、文學、藝術及美食，引領旅客開展一段美好的五感體驗。延續史前文化博物館的外觀，「旅行博物館」磚紅色的外牆飾以天藍色線條，幾何與圓形的窗景，戶外綠蔭庭院，賦予整體建物更生動表情。

串聯各樓層的白色迴旋階梯是旅店一大亮點，燈飾運用輕盈懸浮造型，不同大小的霧面及透明感玻璃圓球，營造光影交錯的視覺效果，從每一個角度拍攝都有不同美感，讓旅客寧捨電梯也喜歡來這入鏡，超夢幻的打卡聖地。 白色迴旋階梯是旅店一大亮點，流暢的弧度設計。 攝影/李俊龍

以當代電影風格設計帶來更多想像

全新旅店注入與眾不同迷人性格，用創意手法讓昔日經典再現。雅致留白大廳陳設旅宿主人收藏的骨董家具，以電影為主題 帶著賓客人一起進入不同時空的旅行。一樓「我的藍莓夜」，美式復古調性，強烈色系對比區分酒吧及「花里岸WARIYAN」用餐區。 一樓「我的藍莓夜」，美式復古調性。 攝影/李俊龍

二樓開放空間為《享受吧一個人的旅行》，以素雅大地色系呈現輕鬆愜意情境。三樓主題是《午夜巴黎》，電影敘述男主角在同一條街弄踏進1920年的故事，共享空間打造一個懷舊閱覽室，彷彿穿越時光回到過去美好年代。四樓公共場域及五間客房皆有獨立陽台，踏出陽台即可欣賞台東湛藍的天空與層層山巒。房間以《布達佩斯大飯店》為主軸，運用單一柔和色系，大理石、黃銅與絨布元素打造搶眼風格。 三樓共享空間主題《午夜巴黎》，搭配歐式古典家飾，充滿文藝氣息。 攝影/李俊龍 四樓公共陽台即可欣賞台東湛藍天空與層層山巒。 攝影/李俊龍

整體標準與雅緻客房設計融合現代與時尚、復古的混搭設計，柔和燈光映照與木質地板相互輝映，星空客房內配置舒適小客廳，透過落地窗欣賞窗外美景。經典客房擁有更寬敞環境，皇家套房以純白、典雅與溫暖木質家具等主色，囊括用餐區、雅致客廳、寬敞衛浴和臥室，打造尊榮般的品味享受。 攝影/李俊龍 皇家套房以純白、典雅與溫暖木質家具等色調完美輝映。 攝影/李俊龍 攝影/李俊龍 攝影/李俊龍

花里岸餐廳 融合在地與南島料理特色

美食增加旅遊的深刻記憶點，「旅行博物館」內的「花里岸WARIYAN」唯美舒適的用餐空間，主打現代南島創意料理，早午餐每日精選中式主餐搭配在地特色小菜及台東米食，讓人吃的健康。慢燉牛頰水管麵、羅馬牛肚鍋搭配拖鞋麵包、鄉村牧羊人派、庫克太太三明治等歐陸經典家常菜色，原木餐盤同時展現自然粗獷的南島原始風格，滿足不同饕客味蕾。 花里岸餐廳，紅色牆面與藍綠色座椅形成強烈對比。 攝影/李俊龍 早午餐羅馬牛肚鍋搭配拖鞋麵包令人眼睛一亮充滿朝氣。 攝影/呂國瑋 下午茶獻上主廚特製好美的海洋生乳酪。 攝影/李俊龍

晚餐同樣令人驚艷，包括麵包、冷前菜、熱前菜、湯品、主菜、甜點與飲品，是不用千元就即可享受的質感套餐。選用台東特色食材與香料，像是黑甜菜、輪胎苦瓜、樹豆、鹽膚木、油芒等表現獨特美味，以及融合在地部落野味，透過野菜青醬手工麵包、馬告小米酒漬旗魚、煙燻脆皮豬佐茴香樹豆泥等料理，詮釋產地直送餐桌的美味，而跨國界的食材，紐西蘭牛頰肉搭配在地溫體豬肉，使餐點更有風味層次，道道都吃得出主廚的細膩與用心。 晚餐套餐，熱前菜-北海道干貝小米油蔥燉飯。 攝影/呂國瑋 晚餐套餐，南島風味海鮮湯湯鮮味美。 攝影/呂國瑋

「旅行博物館」現正推出「暑期Double Chill雙人好好放鬆計劃」優惠專案，即日起至112年9月10日止，內容包括購買雙人花里岸晚餐套餐、次日早午餐組合，贈送旅行博物館雙人房住宿體驗一晚+國立臺灣史前文化博物館參觀券，熱情款待、給得大方，每日名額有限，採限量預約，歡迎洽詢。 國立臺灣史前文化博物館。 圖片提供/中韻國際文化

旅行博物館Hôtel du Musée

Web. www.hoteldumuseetaitung.com

Fb. 台東旅行博物館 Hôtel du musée（旅博館）