到台中享受日式料理結合西式烹調的美好滋味

【撰文/Ciao】

研發新品牌和展店一樣快速的築間集團又推出了新品牌「NAKAMA」，源自日文的「なかま仲間」，意思是「夥伴」，廣義來說，同事、家人或情侶都是夥伴，因此，來NAKAMA與夥伴們共享美食是個完美的選擇。

NAKAMA首家店位於台中水湳經貿園區，樓下是集團的另一個燒肉品牌「絵馬別邸」，兩品牌一前一後開張，雖然風格很不同，卻同樣引發話題。NAKAMA走的是和洋料理，將日式料理與西式烹調結合，帶來一種新型態的用餐體驗。 NAKAMA外觀。 攝影/盧大中

晚餐套餐包含了先付、御椀、旬肴、食事、強肴（海陸雙主餐）、甘物和水物等9道料理（平日午餐少了旬肴及甘物），每一道皆有多種品項可選擇，不怕挑不到，只怕全想要，一趟吃下來，分量十足，物超所值。NAKAMA內部裝潢以木石為基調，高雅中帶著溫潤感，讓整個用餐體驗更具質感。 NAKAMA店內裝潢。 攝影/盧大中 店內一景。 攝影/盧大中

每一道都有滿滿的選擇

首先登場的先付（冷前菜），有水波蛋凱薩沙拉、蟹黃茶碗蒸和十勝奶油蟹肉麵包等三款。滑嫩的水波蛋加上鮭魚卵增添口感，淋上新鮮生菜、蘆筍、玉米筍、培根丁、炙燒乳酪丁，食慾立刻大開；顏色豔黃的蟹黃茶碗蒸吃得到滿滿的好料，視覺味覺都獲得滿足；麵包沾著濃郁鮮美的蟹肉奶油，忍不住一口接一口。 冷前菜水波蛋凱薩沙拉。 攝影/盧大中 十勝奶油蟹肉麵包。 攝影/盧大中

御椀的選擇也很多，有鮮牛肉清湯（現場以熱湯將新鮮牛肉淋熟）和海鮮清湯，喜愛濃湯的人可選擇栗米濃湯，或是加價購法式洋蔥濃湯或龍蝦海老松露濃湯（香氣十足的松露，加上微苦的尾韻，十分推薦！） 鮮牛肉清湯。 攝影/盧大中

旬肴是溫前菜，標配是四款野菇組成的「野菇盛」，喜歡海鮮的顧客也可加價換成明太子焗烤帆立貝、松露蝦膏鮮煎干貝或生蠔佐山葵蛋黃醬；生牛肉佐煙燻蛋黃醬則滿足愛吃生牛肉的肉食主義者。 播磨生蠔佐山葵蛋黃醬。 攝影/盧大中 生牛肉佐煙燻蛋黃醬。 攝影/盧大中

「食事」也有多種選擇，基本款是越光米和香鬆魚飯，還可加價換櫻花蝦炊飯、姜汁燒肉炊飯或鮭魚九州骨汁泡飯。 食事越光米櫻花蝦炊飯。 攝影/盧大中

重頭戲是「強肴」，採海陸雙主餐，從「肉の仲間」和「海の伴」分別挑出一道，前者有雞豬牛鴨胸，最特別的是鴨胸和豚肉上菜前會先用稻草煙燻，增加香氣尾韻；牛肉愛好者則有嫩煎牛排、日本和牛紐約客、菲力牛肉和Prime等不同等級與口感的選擇。 「海の伴」有花枝、扁鱈、虎蝦、鮭魚、海鱸魚和生蠔可選，海陸美饌一次囊括，不用費心挑選，全都品嘗得到。 鮭魚九州胶骨汁泡飯。 攝影/盧大中 稻燻豚六兩&虎斑花枝。 攝影/盧大中