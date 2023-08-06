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嘉義旅 彩繪親子館牆變身童話風 兒童電動車穿梭有在地 Fu

聯合新聞網／ Ciao潮旅
親子館每房提供小朋友專屬的酷炫電動車，東西兩側牆面彩繪嘉義著名的阿里山、小火車、櫻花，廟宇牌樓與高跟鞋教堂。 攝影/張明偉
親子館每房提供小朋友專屬的酷炫電動車，東西兩側牆面彩繪嘉義著名的阿里山、小火車、櫻花，廟宇牌樓與高跟鞋教堂。 攝影/張明偉

【撰文/Ciao】

深受小朋友喜歡，鄰近故宮南院的「棒棒積木飯店」，親子館於近期換新妝，大門外牆呈現湛藍海洋世界，館內東西兩側牆面彩繪在地山海意象，同時加入許多Q版動物，陪伴小朋友開心駕著電動車，更藉此認識專屬嘉義的自然標地與人文特色。

位於嘉義縣太保市的「棒棒積木飯店」為提升「親子館」旅宿氛圍，將館區牆面當成畫布，一幕幕彩繪牆日前嶄新亮相。首先在「親子館」大門，萌萌水母、可愛小海馬、逗趣河豚和海魚悠游在湛藍的海洋世界，熱情歡迎大小朋友的光臨。

親子館的大門呈現湛藍海洋世界。 圖片提供/棒棒積木飯店
親子館的大門呈現湛藍海洋世界。 圖片提供/棒棒積木飯店

從室內到戶外展現諸羅山海意象

館內東西兩側牆面彩繪以介紹嘉義特色為主，可以看到阿里山、茶園、小火車、櫻花，廟宇牌樓與高跟鞋教堂，以及著名的Kano棒球選手英姿等繪圖。西側充滿粉嫩色系，粉卡通版的山林風貌，猴子成為駕駛員，臺灣黑熊頭鷹是飛行員，還有小鹿、貓兒來作伴。

親子館東西兩側牆面彩繪嘉義著名的阿里山、小火車、櫻花，廟宇牌樓與高跟鞋教堂。 攝影/張明偉
親子館東西兩側牆面彩繪嘉義著名的阿里山、小火車、櫻花，廟宇牌樓與高跟鞋教堂。 攝影/張明偉
積木套房設有小客廳，適合家庭親子入住。 圖片提供/棒棒積木飯店
積木套房設有小客廳，適合家庭親子入住。 圖片提供/棒棒積木飯店

北側則是借鏡嘉義北回歸線，將牆面化身神秘星空，讓人彷佛遨遊於外太空，遇見一隻噴火龍超古錐！「親子館」全新彩繪牆適合入鏡，尤其當小朋友騎著電動車繞行寬敞又安全的專屬兒童電動車道時，不僅帶給旅客拍出精彩的打卡美照，更讓親子之間留下獨樹一格、難忘的旅遊回憶。

北側牆面化身神秘星空，遇見一隻噴火龍超古錐！ 攝影/張明偉
北側牆面化身神秘星空，遇見一隻噴火龍超古錐！ 攝影/張明偉

除了每間主題客房附有兒童專屬車庫，提供2輛兒童電動車，開放時間長達8小時，深受小朋友喜愛之外，36間28坪以上大空間，一打開房門更令人雀躍不已，同樣結合在地山海意象，規劃森林精靈、山洞火車、櫻花仙子、麋鹿樂園、蔚藍山海與神木伯伯等六種主題房，房內有好玩的發光積木，贈送有「棒棒鯨奇樂園」圖案的環保袋，乾濕分離淋浴間，部分房型設有獨立大浴池，絕對值得每一種房型入住體驗不同的情境氛圍，更能滿足大人小孩一同到嘉義出遊的最佳住宿選擇。

親子館森林精靈房型。 攝影/張明偉
親子館森林精靈房型。 攝影/張明偉
親子館山洞火車房型。 攝影/張明偉
親子館山洞火車房型。 攝影/張明偉
神木伯伯房型約34坪大，房型設計巧妙，另一邊是小朋友專屬的小天地，還有溜滑梯可盡情暢玩。 攝影/張明偉
神木伯伯房型約34坪大，房型設計巧妙，另一邊是小朋友專屬的小天地，還有溜滑梯可盡情暢玩。 攝影/張明偉
神木伯伯房型，另一邊是小朋友專屬的小天地，還有溜滑梯可盡情暢玩。 攝影/張明偉
神木伯伯房型，另一邊是小朋友專屬的小天地，還有溜滑梯可盡情暢玩。 攝影/張明偉

「積木館」為金級環保旅館，共有188間客房，不提供一次消耗性備品，有雙人、三人房和家庭四人房，簡約設計風格，床頭立面飾以繽紛色系的積木圖案及積木拼成的小熱氣球，而去年為了商務人士，部分一大床房內進行改裝，增設標準書桌，以利電腦作業，非常貼心。

神木伯伯房型約34坪大，房型設計巧妙，另一邊是小朋友專屬的小天地，還有溜滑梯可盡情暢玩。 攝影/張明偉
神木伯伯房型約34坪大，房型設計巧妙，另一邊是小朋友專屬的小天地，還有溜滑梯可盡情暢玩。 攝影/張明偉

另外廊道間展出百件以世界名畫為題材所拼貼的積木掛畫，館內3F設有近百坪的發光積木遊戲室，巨型發光積木牆，各式變化發光積木，讓大家揮灑創意、盡情拚個過癮。

近百坪的發光積木遊戲室。 圖片提供/棒棒積木飯店
近百坪的發光積木遊戲室。 圖片提供/棒棒積木飯店

棒棒鯨奇樂園 小孩大人都喜歡

南台灣首座以積木造景為主題的大型渡假飯店，更自豪地是擁有一座2,100坪的「棒棒鯨奇樂園」，結合休閒娛樂、冒險運動與美食餐飲，分為鯨奇海洋館與拓展運動館兩大館，處處充滿驚險刺激、新奇繽紛之各項遊樂設施，讓客人讚不絕口，直呼小孩玩到不想回家！，大人們也可挑戰體能，玩上一天還意猶未盡。

佔地2,100坪的棒棒鯨奇樂園，讓大小朋友都玩瘋了。 圖片提供/棒棒積木飯店
佔地2,100坪的棒棒鯨奇樂園，讓大小朋友都玩瘋了。 圖片提供/棒棒積木飯店
佔地2,100坪的棒棒鯨奇樂園，讓大小朋友都玩瘋了。 圖片提供/棒棒積木飯店
佔地2,100坪的棒棒鯨奇樂園，讓大小朋友都玩瘋了。 圖片提供/棒棒積木飯店
棒棒鯨奇樂園設有大型彈跳床，有趣刺激，讓大人們也想一展身手。 圖片提供/棒棒積木飯店
棒棒鯨奇樂園設有大型彈跳床，有趣刺激，讓大人們也想一展身手。 圖片提供/棒棒積木飯店

「棒棒積木飯店」現正推出「2023嘉遊好棒！全家動手做創造歡樂回憶」住房專案，即日起至2023年12月31日止。入住「親子館」櫻花仙子、山洞火車、森林精靈、蔚藍山海主題房，優惠內容包含早餐4客、棒棒鯨奇樂園門票四張（家長陪伴券×2+鯨奇券×2），沐藝家DIY手作體驗券1張。「積木館」也適用，詳情內容請見官網，機會難得，敬請把握。

攝影/張明偉
攝影/張明偉

棒棒積木飯店

Web. www.brickhotel.com.tw

Fb. 棒棒積木飯店The Brick Hotel

Fb. 棒棒鯨奇樂園

佔地2,100坪的棒棒鯨奇樂園，讓大小朋友都玩瘋了。 圖片提供/棒棒積木飯店
佔地2,100坪的棒棒鯨奇樂園，讓大小朋友都玩瘋了。 圖片提供/棒棒積木飯店

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