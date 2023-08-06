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隱藏墾丁西南邊陲 旅行是為了找尋一片心靈棲地

聯合新聞網／ Ciao潮旅
整體純白建築外觀在湛藍天空下格外醒目。 攝影/相 王基守
整體純白建築外觀在湛藍天空下格外醒目。 攝影/相 王基守

【撰文/Ciao】

想要尋求悠閒靜謐氛圍，想要感受純樸漁村人情味，是時候來山海相伴的「Hayata Hotel 紅柴。居」，位於關山與台灣海峽之間，遊憩時光很緩慢，食飲滋味很療癒，沉浸一宿，身心靈更加閃閃發光。

攝影/相 王基守
攝影/相 王基守

總以為墾丁夏天很熱鬧，冬天落山風很頑皮，沒想到位於紅柴坑有一處小漁村，僅約有300多位居民，漫步其中，欣賞寺廟建築、歷史老屋、珊瑚礁岩、港口海堤、大香菇涼亭，因遊客少，有種遺世獨立的美感，但海面底下卻蘊藏豐富多變的海底景觀，各種珍稀美麗的珊瑚石及五彩繽紛的熱帶魚群多不勝數。

紅柴坑漁村有種遺世獨立的美感， 攝影/相 王基守
紅柴坑漁村有種遺世獨立的美感， 攝影/相 王基守

純白外觀 引海入室設計概念

「Hayata Hotel紅柴。居」是紅柴坑唯一ㄧ家旅宿，取自此處盛產的防風林紅柴樹命名，純白建築外觀在湛藍天空下格外醒目，

整體純白建築外觀在湛藍天空下格外醒目。 攝影/相 王基守
整體純白建築外觀在湛藍天空下格外醒目。 攝影/相 王基守

整體以引海入室為設計概念，將海洋元素帶入，質感具個性的接待大廳以珊瑚礁地形帶有工業風格，沿著樓梯間貫穿地下室的鏤空天井，就像是潛水時陽光穿透海水時的景象，未來在頂樓將有露天星空酒吧，觀賞夕陽與星月更近了。

旅店以引海入室為設計概念，將海洋元素帶入，質感具個性的接待大廳以珊瑚礁地形帶有工業風格。 攝影/相 王基守
旅店以引海入室為設計概念，將海洋元素帶入，質感具個性的接待大廳以珊瑚礁地形帶有工業風格。 攝影/相 王基守
質感具個性的接待大廳以珊瑚礁地形帶有工業風格。 攝影/相 王基守
質感具個性的接待大廳以珊瑚礁地形帶有工業風格。 攝影/相 王基守
攝影/相 王基守
攝影/相 王基守
從樓梯間貫穿的天井帶來光影變幻的夢幻景象。 攝影/相 王基守
從樓梯間貫穿的天井帶來光影變幻的夢幻景象。 攝影/相 王基守

旅店總共有24間客房，規劃為深海區、防風林、淺灘區，每個房間都有陽台，面海或面山，各有不同的自然情境。深海樓中樓雙人房，仿水中珊瑚礁洞穴，湛藍色牆壁搭配鮮豔的家具點綴，就像是藍色大海中色彩各異的海洋生物。防風林友達雙人房，自然原生材的元素簡約溫潤。淺灘區蜜月雙人房，以沙灘常見的浪花蟹為意象，奶茶色系優雅浪漫，開放式的浴缸，適合與最親密的伴侶甜蜜入住。

深海樓中樓雙人房，仿水中珊瑚礁洞穴，湛藍色牆壁搭配鮮豔的家具點綴。 攝影/相 王基守
深海樓中樓雙人房，仿水中珊瑚礁洞穴，湛藍色牆壁搭配鮮豔的家具點綴。 攝影/相 王基守
客房以自然質材點綴。 攝影/相 王基守
客房以自然質材點綴。 攝影/相 王基守
防風林友達雙人房，自然原生材的元素呈現簡約溫潤空間感。 攝影/相 王基守
防風林友達雙人房，自然原生材的元素呈現簡約溫潤空間感。 攝影/相 王基守
淺灘區蜜月雙人房，奶茶色系優雅浪漫。 攝影/相 王基守
淺灘區蜜月雙人房，奶茶色系優雅浪漫。 攝影/相 王基守

洗沐備品精選台灣有機沐浴品牌，迷人的馬鞭草香，還有特別為旅店調製的海洋味。部分房型有浴缸，送上恆春在地的手工泡澡球，味道特別設計過，顏色吸睛，橘色加藍色，就像是夕陽沉入海底的感覺，享受夢幻般的泡泡浴。此外，迷你吧及消耗品給得大方，含酒精、無酒精飲料、蘆薈保養品加上泡麵全免費。待在房內，現泡友善耕作的台灣烏龍茶或是有海洋風味的精品咖啡，聞著茶香、咖啡香，閒坐陽台看海浪、看綠樹搖曳，心境完全被治癒了。

淺灘區蜜月雙人房，開放式的浴缸，適合與最親密的人一起甜蜜入住。 攝影/相 王基守
淺灘區蜜月雙人房，開放式的浴缸，適合與最親密的人一起甜蜜入住。 攝影/相 王基守
送上恆春在地的手工泡澡球，享受夢幻般的泡泡浴。 攝影/相 王基守
送上恆春在地的手工泡澡球，享受夢幻般的泡泡浴。 攝影/相 王基守

精緻日式早餐感受主廚的暖心

在恆春美好的一天，就從「山海食堂」開始，主廚運用在地食材，細心料理精緻日式早餐（須加購），為大人準備《照燒雞腿排》，自製照燒醬用烤過的雞骨加上麥芽糖、醬油等熬煮，鮮嫩多汁、美味可口。鹹香風味的《烤魚下巴》，用一夜干的做法，一夜風乾後，肉質變得更紮實有口感，搭配恆春脆甜洋蔥、在地農漁產、高麗菜絲沙拉等。為小朋友送上《玉子燒蛋包飯》佐新鮮蔬菜、枋山有名的芒果，營養又美味，食素的旅人，主廚也會特別準備蔬食早餐。之後續住有烤龍膽石斑，每季因應當令食材，菜色也會變換、令人期待。

山海食堂用餐空間猶如置身湛藍海底中。 攝影/相 王基守
山海食堂用餐空間猶如置身湛藍海底中。 攝影/相 王基守
別處吃不到，以自製照燒醬做的照燒雞腿排鮮嫩多汁。 攝影/相 王基守
別處吃不到，以自製照燒醬做的照燒雞腿排鮮嫩多汁。 攝影/相 王基守
鹹香風味的烤魚下巴。 攝影/相 王基守
鹹香風味的烤魚下巴。 攝影/相 王基守

午餐建議到當地漁港7間海產店任選，這裡採潛水抓魚方式，有現撈仔的新鮮海產，尤以水姑娘龍蝦特多，晚餐則可至後壁湖大啖200元滿滿的生魚片。除了可在紅柴坑漁港搭乘小海豚半潛艇觀光旅遊船，欣賞美麗的水下珊瑚世界，「Hayata Hotel紅柴。居」鄰近海生館、後灣、關山、白砂，到墾丁各景點都不遠，建議適合開車來，旅店設有電動車充電樁裝置很方便，今夏相約一起深入探索不一樣的恆春，原來可以如此幽靜、如此從容。

攝影/相 王基守
攝影/相 王基守

Hayata Hotel紅柴。居 山海之隅

Web. www.hayatahotel.com

Fb. Hayata Hotel紅柴。居 山海之隅

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