龍潭最美新地標 歡迎來品茗食茶 開展尋茶之旅
【撰文/Ciao】
龍潭又多了一個好去處，鄰近小人國，今年新開幕的﹁臺灣客家茶文化館﹂融合自然景觀，茶園中得獎的地標建築，可以看展覽、饗特色美食與茶飲、體驗六國茶室文化，還有DIY手作體驗、精美伴手禮好買等，就讓可愛的吉祥物阿膨陪您消磨一整天、收穫滿滿。
打破文化館刻板印象，台灣唯一茶園地景文化園區「臺灣客家茶文化館」占地3.5公頃，70%被茶園覆蓋的生態建築，榮獲國際建築大獎，以「客家茶文化」與「茶產業歷史」為設計主軸，帶來不一樣的新想像，成為台灣茶路浪漫台三線上的必遊亮點。一入「天光大廳」，金色圓拱天井設計造型似茶簍，黃色象徵茶湯顏色，隨著日照位移，光影產生不同變化，像是愛心或米粒圖案，引領走入茶的世界。
沉浸式體驗優雅異國午茶風情
只有A區的主題展覽區才需要購票，展覽廳分為主展區和特展區，不定期會推出相關文物展，現正展出著名電視劇「茶金特展－風華再現」還原劇組場景，身歷其中，訪客也成為劇中主角，還有「茶鄉．茶箱．茶香」特展，展期至10月底。
東方美人茶是客家茶的代表，又名膨風茶，小綠葉蟬功不可沒，在園區內處處可見吉祥物小綠葉蟬「阿膨」的可愛身影，奉茶大廳「AR打卡牆」亦是網美牆，掃上QRcode，立體吉祥物「阿膨」一起合影留念。
來到S型長廊「福爾摩沙茶館」也很適合入鏡，「六國時鐘牆」加茶語錄拍下氣質美照是小文青的最愛。在這裡可以試飲茶師現泡的5款茶款，每天免費限量品嘗。閒坐於此，細品擂茶、各式冰酥、手沖茗茶、茶點，近期推出夏季水果系列冰飲及限量茶味千層蛋糕，帶來愜意午茶時光。
去年開幕至今討論度最高的「六國茶室」，呈現台灣、日本、印度、土耳其、英國、德國等茶室風情，透過預約方式就能入室參加。創新日式抹茶盛宴，大家席地而坐榻榻米，在專業茶師的引領下，親手以石磨將原葉輾成抹茶粉，領悟「一期一會」待客精神。課程中，茶師講述日本茶道的歴史、演繹泡茶、品茶方式及茶席禮儀，享受精緻甜點，90分鐘的沉浸式體驗很充實。
中西式美饌搭配茶飲滿足味蕾
看展品茗、體驗各國飲茶文化之餘，這裡的特色美食也不能錯過。「阿膨茶屋」必吃阿膨包子、東方美人霜淇淋。
中式餐廳「客茶樓」主打客家特色菜、從創意個人套餐、闔家桌菜等多樣化用餐選擇，最近推出超可愛的「阿膨刈包」，職人手工製作，採用日本麵粉及茶粉，夾上肥瘦相間的梅乾扣肉，撒上香菜、花生粉，口感Q軟帶茶香，搭配東方美人氣泡飲更爽口。
位於2樓的「曉風高原」西餐廳，提供現做的義大利麵、義式冰淇淋、手工比薩等餐點，佐窗外延伸景致更有Fu，尤其是戶外連接的「天空步道」可欣賞美麗夕陽及俯瞰茶園美景。
更貼心規畫「阿膨的家」兒童遊戲間，小朋友可以換上六國服裝搭配該國茶室背景拍照、玩得不亦樂乎！
另外，館內還規劃阿膨果凍蠟特調師DIY、茶皂、茶包等各項DIY課程，大人們也樂在其中。出遊紀念必買，商店街有6家特色商店，匯集精美茶器、客家文創商品、台灣茶葉、古貨家飾、零食農產，以及「阿膨」週邊商品等，絕對不踩雷，另一邊周末假日還可逛市集。
「臺灣客家茶文化館」另規劃許多主題茶旅、職人講堂、音樂會、創新學苑、毗鄰地區活動等、寓教於樂，約會、親子出遊都適合，不論晴雨各有風情、各有舒適一隅。
臺灣客家茶文化館
Web. www.hakkatea.tw/zh-TW
Fb. 臺灣客家茶文化館
Time. 每週二至週日09:00~18:00(用餐至20:30)
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