快訊

鮭魚+咖哩抗發炎加倍 營養師推薦這些食物一起吃保健功效更強

黑鷹直升機救出奧萬大43名遊客 山區慘況曝光

沙烏地調停俄烏戰爭小有進展 42國普遍同意和談應尊重烏領土主權完整

龍潭最美新地標 歡迎來品茗食茶 開展尋茶之旅

聯合新聞網／ Ciao潮旅
攝影/張晨晟
攝影/張晨晟

【撰文/Ciao】

龍潭又多了一個好去處，鄰近小人國，今年新開幕的﹁臺灣客家茶文化館﹂融合自然景觀，茶園中得獎的地標建築，可以看展覽、饗特色美食與茶飲、體驗六國茶室文化，還有DIY手作體驗、精美伴手禮好買等，就讓可愛的吉祥物阿膨陪您消磨一整天、收穫滿滿。

攝影/張晨晟
攝影/張晨晟

打破文化館刻板印象，台灣唯一茶園地景文化園區「臺灣客家茶文化館」占地3.5公頃，70%被茶園覆蓋的生態建築，榮獲國際建築大獎，以「客家茶文化」與「茶產業歷史」為設計主軸，帶來不一樣的新想像，成為台灣茶路浪漫台三線上的必遊亮點。一入「天光大廳」，金色圓拱天井設計造型似茶簍，黃色象徵茶湯顏色，隨著日照位移，光影產生不同變化，像是愛心或米粒圖案，引領走入茶的世界。

圓拱天井設計，引光灑落時美翻了。 攝影/張晨晟
圓拱天井設計，引光灑落時美翻了。 攝影/張晨晟

沉浸式體驗優雅異國午茶風情

只有A區的主題展覽區才需要購票，展覽廳分為主展區和特展區，不定期會推出相關文物展，現正展出著名電視劇「茶金特展－風華再現」還原劇組場景，身歷其中，訪客也成為劇中主角，還有「茶鄉．茶箱．茶香」特展，展期至10月底。

常設展-茶金風華。 攝影/相 王基守
常設展-茶金風華。 攝影/相 王基守
主題展覽區玻璃屋自然光造景。 攝影/張晨晟
主題展覽區玻璃屋自然光造景。 攝影/張晨晟

東方美人茶是客家茶的代表，又名膨風茶，小綠葉蟬功不可沒，在園區內處處可見吉祥物小綠葉蟬「阿膨」的可愛身影，奉茶大廳「AR打卡牆」亦是網美牆，掃上QRcode，立體吉祥物「阿膨」一起合影留念。

奉茶大廳AR打卡牆也是網美牆。 攝影/張晨晟
奉茶大廳AR打卡牆也是網美牆。 攝影/張晨晟

來到S型長廊「福爾摩沙茶館」也很適合入鏡，「六國時鐘牆」加茶語錄拍下氣質美照是小文青的最愛。在這裡可以試飲茶師現泡的5款茶款，每天免費限量品嘗。閒坐於此，細品擂茶、各式冰酥、手沖茗茶、茶點，近期推出夏季水果系列冰飲及限量茶味千層蛋糕，帶來愜意午茶時光。

「六國時鐘牆」加茶語錄拍下氣質美照是小文青的最愛。 攝影/張晨晟
「六國時鐘牆」加茶語錄拍下氣質美照是小文青的最愛。 攝影/張晨晟
在福爾摩沙茶館試飲茶師現泡茶款。 攝影/張晨晟
在福爾摩沙茶館試飲茶師現泡茶款。 攝影/張晨晟
福爾摩沙茶館新品，紅心芭樂冰酥。 攝影/張晨晟
福爾摩沙茶館新品，紅心芭樂冰酥。 攝影/張晨晟
花漾美莓冰沙酸酸甜甜的好滋味。 攝影/張晨晟
花漾美莓冰沙酸酸甜甜的好滋味。 攝影/張晨晟

去年開幕至今討論度最高的「六國茶室」，呈現台灣、日本、印度、土耳其、英國、德國等茶室風情，透過預約方式就能入室參加。創新日式抹茶盛宴，大家席地而坐榻榻米，在專業茶師的引領下，親手以石磨將原葉輾成抹茶粉，領悟「一期一會」待客精神。課程中，茶師講述日本茶道的歴史、演繹泡茶、品茶方式及茶席禮儀，享受精緻甜點，90分鐘的沉浸式體驗很充實。

六國茶室印度館，為您揭開神秘國度。 攝影/張晨晟
六國茶室印度館，為您揭開神秘國度。 攝影/張晨晟
六國茶室土耳其館，華麗視覺饗宴。 攝影/張晨晟
六國茶室土耳其館，華麗視覺饗宴。 攝影/張晨晟
六國茶室之一，英國茶室風情。 攝影/張晨晟
六國茶室之一，英國茶室風情。 攝影/張晨晟
六國茶室之一，日本茶室。 攝影/張晨晟
六國茶室之一，日本茶室。 攝影/張晨晟
專業調茶師傳授正確抹茶之道。 攝影/張晨晟
專業調茶師傳授正確抹茶之道。 攝影/張晨晟

中西式美饌搭配茶飲滿足味蕾

看展品茗、體驗各國飲茶文化之餘，這裡的特色美食也不能錯過。「阿膨茶屋」必吃阿膨包子、東方美人霜淇淋。

東方美人霜淇淋、鳳梨椰子霜淇淋。 攝影/張晨晟
東方美人霜淇淋、鳳梨椰子霜淇淋。 攝影/張晨晟

中式餐廳「客茶樓」主打客家特色菜、從創意個人套餐、闔家桌菜等多樣化用餐選擇，最近推出超可愛的「阿膨刈包」，職人手工製作，採用日本麵粉及茶粉，夾上肥瘦相間的梅乾扣肉，撒上香菜、花生粉，口感Q軟帶茶香，搭配東方美人氣泡飲更爽口。

中式餐廳客茶樓寬敞明亮空間。 攝影/張晨晟
中式餐廳客茶樓寬敞明亮空間。 攝影/張晨晟
客茶樓中餐廳的香酥檸檬蝦。 攝影/張晨晟
客茶樓中餐廳的香酥檸檬蝦。 攝影/張晨晟
中式餐廳「客茶樓」主打客家特色菜。 攝影/張晨晟
中式餐廳「客茶樓」主打客家特色菜。 攝影/張晨晟
可愛又好吃的「阿膨刈包」。 攝影/張晨晟
可愛又好吃的「阿膨刈包」。 攝影/張晨晟

位於2樓的「曉風高原」西餐廳，提供現做的義大利麵、義式冰淇淋、手工比薩等餐點，佐窗外延伸景致更有Fu，尤其是戶外連接的「天空步道」可欣賞美麗夕陽及俯瞰茶園美景。

曉風高原西餐廳連接戶外「天空步道」。 攝影/張晨晟
曉風高原西餐廳連接戶外「天空步道」。 攝影/張晨晟
澎湖小卷比薩。 攝影/張晨晟
澎湖小卷比薩。 攝影/張晨晟

更貼心規畫「阿膨的家」兒童遊戲間，小朋友可以換上六國服裝搭配該國茶室背景拍照、玩得不亦樂乎！

阿膨的家兒童遊戲間需付費。 攝影/張晨晟
阿膨的家兒童遊戲間需付費。 攝影/張晨晟

另外，館內還規劃阿膨果凍蠟特調師DIY、茶皂、茶包等各項DIY課程，大人們也樂在其中。出遊紀念必買，商店街有6家特色商店，匯集精美茶器、客家文創商品、台灣茶葉、古貨家飾、零食農產，以及「阿膨」週邊商品等，絕對不踩雷，另一邊周末假日還可逛市集。

商店街匯集精美茶器、客家文創商品、台灣茶葉、古貨家飾、零食農產，以及「阿膨」週邊商品等。 攝影/相 王基守
商店街匯集精美茶器、客家文創商品、台灣茶葉、古貨家飾、零食農產，以及「阿膨」週邊商品等。 攝影/相 王基守

「臺灣客家茶文化館」另規劃許多主題茶旅、職人講堂、音樂會、創新學苑、毗鄰地區活動等、寓教於樂，約會、親子出遊都適合，不論晴雨各有風情、各有舒適一隅。

攝影/張晨晟
攝影/張晨晟

臺灣客家茶文化館

Web. www.hakkatea.tw/zh-TW

Fb. 臺灣客家茶文化館

Time. 每週二至週日09:00~18:00(用餐至20:30)

延伸閱讀

褒忠義民宴十道菜開桌 鄭文燦：每道菜一個客家故事

世界客家博覽會8月11日開幕 連3天演出客家三部曲

世客博開幕晚會 8月11日開幕日起連3天登場

論文涉抄襲被撤銷學位 蔣絜安道歉「辭去客家事務部主任一職」

相關新聞

夏天也想吃火鍋 快來相約家人好友聚聚

「一期一聚，與最好的相聚」，就像一位熟識的老朋友，王品集團旗下火鍋品牌「聚北海道昆布鍋」陪伴我們16年囉！湯頭鮮美甘醇，海陸配料新鮮實在，獨家絕配靈魂沾醬，用餐環境寬敞舒適冷氣強，讓吃火鍋沒有四季之分，8月起推出全新型態概念店「聚北海道鍋物」，在台北南京東店與中壢SOGO店與大家見面囉！

在阿里山層疊的山林綠意環繞下 打高爾夫球更加舒筋又舒心

30年前，東洋建設邀請日本國寶級大師加藤俊輔打造頂級「棕梠湖高爾夫球場」，並委由名設計師密勒植入夏威夷銀葉棕櫚樹，成為全台唯一入選英國年鑑的世界百大高爾夫球場。

驚艷 讚嘆 全台最繽紛夢幻的泰式風格酒店就在嘉義市

所謂十年磨一劍，期盼已久的「安娜與國王酒店」終於在今年新亮相，成為嘉義市東門圓環旁新地標，繽紛多彩空間讓人如置身泰國，最讚的是可以吃到清邁主廚的精湛廚藝，同享台北Babylon夜店的奇幻感，嘉義市變更美了！

美好體驗 入住台東風格旅宿 國立臺灣史前文化博物館就在旁邊

座落於「國立臺灣史前文化博物館」園區內，由後現代建築大師「麥可．葛瑞夫Michael Graves」設計，為國內第一座附屬於博物館園區內的旅店，近期重新裝修，「旅行博物館Hôtel du Musée」融合書籍、電影、文學、藝術及美食，引領旅客開展一段美好的五感體驗。

到台中享受日式料理結合西式烹調的美好滋味

研發新品牌和展店一樣快速的築間集團又推出了新品牌「NAKAMA」，源自日文的「なかま仲間」，意思是「夥伴」，廣義來說，同事、家人或情侶都是夥伴，因此，來NAKAMA與夥伴們共享美食是個完美的選擇。

嘉義旅 彩繪親子館牆變身童話風 兒童電動車穿梭有在地 Fu

深受小朋友喜歡，鄰近故宮南院的「棒棒積木飯店」，親子館於近期換新妝，大門外牆呈現湛藍海洋世界，館內東西兩側牆面彩繪在地山海意象，同時加入許多Q版動物，陪伴小朋友開心駕著電動車，更藉此認識專屬嘉義的自然標地與人文特色。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦