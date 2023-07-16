FUN暑假台南安平名勝打卡 吃喝玩樂宿豐富精彩夏日府城假期

【撰文/Ciao】

台南安平古稱「大員Tayouan」是「臺灣」名稱由來，也是歷史的起源，想了解臺灣故事就從安平開始，古蹟、生態、美食，來一趟豐富之旅！

「大魚的祝福」位於安平港港濱歷史公園，由藝術家楊士毅所創作，整個鯨魚裝置藝術長23公尺、寬10公尺、高8公尺，重20公噸頗為巨大，完全沒有用到一根螺絲，口中央是以448片彩色釉燒玻璃拼湊出台灣島嶼，白天或晚上來欣賞別具特色，展品傳達台灣愛與包容意念，現今熱門台南打卡景點。 大魚的祝福，內部空心的身體巧妙做為觀景台使用。 圖片提供/台南大員皇冠假日酒店

民國30至50年代，台南運河曾設有往來中國城與安平之間的「碰碰船」，後來運河交通功能不再，「碰碰船」也成為在地人的回憶。 安平海上巡禮，享受安平人文氣息及港灣景觀。 圖片提供/台南大員皇冠假日酒店

現在全台唯一「安平運河遊船」從安平漁人碼頭出發，全航段行經安億橋、望月橋、新臨安橋等12座橋樑，傍晚則能從水上欣賞安平夕陽，沿途道出台南府城過往的興衰與諸多典故，在水平線上欣賞安平的沿岸景緻、別具獨特。Fb. 立驛國際安平遊港遊運河 搭運河遊船暢遊安平內港，沉醉於夜景之美。 圖片提供/台南大員皇冠假日酒店

這裏原是德記洋行的倉庫，「安平樹屋」大約建於十九世紀末及日治初期，此處曾做為「大日本鹽業株式會社」出張所倉庫。 安平樹屋充滿神秘氣息，屋樹共生難得一見之奇景。 攝影/郭英平

經過百餘年歲月滄桑後，倉庫整個牆面滿佈榕樹盤據的氣根，高聳的榕樹，茂密的樹冠，好像成為倉庫的屋頂，形成特有的屋樹共生奇景，非常難得一見的外觀，穿梭於樹屋之間，充滿探索神秘氣息的樂趣。 安平樹屋充滿神秘氣息，屋樹共生難得一見之奇景。 攝影/黃俊瑋

被譽為「台灣袖珍版亞馬遜河」的「四草綠色隧道」，是台南市最佳的紅樹林自然觀察區，分佈著五梨跤、水筆仔、欖李、海茄苳四種紅樹林。一定要來體驗搭乘竹筏，除了可以飽覽自然景緻與豐富生態，船上還有導覽人員沿途解說紅樹林的自然生態，感受不一樣的綠色之旅。 深邃的綠色廊道，當陽光灑落時，四草綠色隧道景色美極了。 攝影/黃俊瑋 搭乘竹筏飽覽四草綠色隧道的自然景緻與豐富生態，船上有導覽人員沿途解說。 攝影/王素滿

入住首選 安平唯一國際連鎖五星酒店

隸屬洲際酒店集團的「台南大員皇冠假日酒店」位於自然生態與歷史人文古蹟薈萃的安平，地理位置得天獨厚。 台南大員皇冠假日酒店建築外觀，坐擁無敵海景與生態綠廊。 圖片提供/台南大員皇冠假日酒店 客房寬敞舒適。 圖片提供/台南大員皇冠假日酒店 景觀套房視野遼闊。 圖片提供/台南大員皇冠假日酒店

今夏特別推出多項住房優惠專案，包括「海陸雙拼遊 府城雙饗宴」、「我愛臺南400年 夏日有禮賞」、「登上德陽艦 跟著笑笑羊航海趣」等，適合親子旅、家族聚會、伴侶出遊，一起度過開心有趣的台南之旅。 搭乘有艇俱樂部的M700遊艇暢遊安平內港。 圖片提供/台南大員皇冠假日酒店

海陸雙拼遊 府城雙饗宴

遊艇航程經過定情碼頭德陽艦園區、林默娘公園、1661台灣船園區，遠望安平古堡與億載金城等，從海上視角欣賞安平絕美景致。住房專案享有翌日元素自助式早餐，贈送暢遊府城套票，包括赤崁樓、樹屋、億載金城、安平古堡、德陽艦等，讓您將臺南古蹟景點一次踩點完成。隨後帶上一份府城限定的伴手禮，內含彈珠汽水4瓶、府城限定餅乾2包、府城限定泡芙1包、府城限定糖果1包與購物袋1只，最潮的旅遊行程。 入住豪華房兩張雙人床、寬敞舒適。 圖片提供/台南大員皇冠假日酒店 大啖「請上桌國際港灣」的美味燒烤與熱炒。 圖片提供/台南大員皇冠假日酒店

我愛臺南400年 夏日有禮賞

明年歡慶臺南400年，「台南大員皇冠假日酒店」是唯一五星級酒店獲得臺南市文化局「臺南400年視覺運用布置獎助」，大廳魚簍安裝6盞投射燈，色彩鮮豔的臺南400年圖騰投射在地面上、耀眼奪目，搭配酒店獨創的臺南400年紀念伴手禮，將贈送給入住的旅客。 大廳以豐收魚簍為設計概念。 圖片提供/台南大員皇冠假日酒店 大廳以豐收魚簍為設計概念。 圖片提供/台南大員皇冠假日酒店

「我愛臺南400年 夏日有禮賞」住房專案，含翌日自助式早餐，又可獲得「臺南400年濾掛咖啡禮盒（10包）、臺南古蹟限定成功啤酒2瓶、臺南市古蹟觀光旅遊門票2張」，邀您一同走入安平古堡（熱蘭遮堡）巡禮，獨特古蹟風貌、熱情的人文風情和豐富自然美景。 台灣島第一座西式砲台，億載金城。 圖片提供/台南大員皇冠假日酒店 悠遊於億載金城安平古堡，探索古蹟建築。 圖片提供/台南大員皇冠假日酒店 「臺南400年 夏日有禮賞」熱情款待。 圖片提供/台南大員皇冠假日酒店

登上德陽艦 跟著笑笑羊航海趣

最適合親子之旅的「看艦笑笑羊海上派對」住房專案，含翌日早餐與門票2張。台南知名景點「安平定情碼頭德陽艦」園區取得英國夢工廠阿德曼Aardman動畫公司正版授權，幽默風趣的笑笑羊（Shaun the Sheep）成為軍艦上的可愛主角大玩海上派對。不同大小、材質或造型的笑笑羊駐點在艦上甲板各處，讓原本嚴肅的軍艦變得活潑了起來，很適合親子出遊同樂。 登上德陽艦，參加「看艦笑笑羊海上派對」住房專案。 圖片提供/台南大員皇冠假日酒店 笑笑羊成為德陽艦上的可愛主角。 圖片提供/台南大員皇冠假日酒店

歡迎到盛夏的台南，大膽擁抱艷日與海洋，感受她的多重魅力，好吃好玩好逛、一次滿足。 289吧提供英式下午茶。 圖片提供/台南大員皇冠假日酒店

台南大員皇冠假日酒店

Web. www.cptainan.com

Fb. 台南大員皇冠假日酒店Crowne Plaza Tainan

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