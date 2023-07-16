專業生態旅遊達人帶領 暑期限定蟲蟲夏夜探險關西農場

【撰文/Ciao】

迎接仲夏，「六福莊」的夜晚跟著熱鬧起來，除了日間精采的動物生態體驗，入夜後的兩棲類和昆蟲也很活躍，暑期推出限定「蟲蟲夏夜探險」邀大小朋友跟著專家出發夜探秘境，用雙眼發現驚奇！

每年暑期最期待，亞洲第一座，也是全台唯一的生態度假旅館「關西六福莊生態度假旅館」推出的各項精彩專案，貼心地讓爸媽不再為了安排暑期活動而傷腦筋，其中延續去年口碑爆棚的夏夜探險活動，今年再度推出兩天一夜「2023蟲蟲夏夜探險」住房專案，要讓小朋友度過一個有趣又可以長知識的歡樂暑假。 暑假限定、夏夜探險體驗，認識夜幕下的「六福莊」其自然棲地和豐富物種。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館

近距離觀察學習 與美好相遇

夜幕低垂，雖然「六福莊」的動物們都睡覺了，但在園區的另一塊腹地，以環境永續的方式進行友善栽種的「淺山農場」此時正精彩，尤其是走在田園裡，帶有未知的刺激感，處處充滿挑戰性，就由知名的專業老師生態旅遊達人兼兩棲爬蟲類專家游崇瑋，以及生態攝影師、生態教育工作者蝶小小（施信鋒）老師，帶領大家在夜間探索動物生態，拜訪星空下的可愛兩棲類和昆蟲，前進的每一步都藏著驚喜瞬間，意想不到的美好相遇，透過鏡頭捕捉美妙畫面，創造親子間難忘的珍貴旅遊回憶，全方位體驗感受昆蟲、兩棲動物魅力的生態假期！ 以環境永續方式進行友善栽種的「淺山農場」到了晚上好熱鬧。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館 意想不到的美好相遇，透過鏡頭捕捉美妙畫面。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館

透過探索、發現、觀察的深度學習，暑假限定、夏夜探險體驗，帶領大小朋友認識夜幕下的「六福莊」其自然棲地和豐富物種。像是畫伏夜出的獨角仙，在光蠟樹上覓食享用大餐的悠哉模樣，為什麼有些獨角仙白白的？剛羽化的鞘翅怎麼看？會動的「樹枝」原來是苗條的竹節蟲，一窺昆蟲世界的精彩夜生活。 會動的「樹枝」原來是苗條的竹節蟲。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館

蜥蜴好胖？原來牠是懷孕的草蜥媽媽，體型迷你但嗓門大的班腿樹蛙最愛躲在隱密角落唱歌......蛇出沒！免驚！牠更怕人！近距離觀察蛇類的撇步有哪些？體驗與白天截然不同的自然生態，培養小朋友敏銳的觀察力，運用五感找尋在林間樹叢內的各種小生物，學習夜間生物的觀察技巧，進而領悟克盡友善環境的地球公民責任。 蓬萊草蜥。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館 體型小但嗓門大的班腿樹蛙最愛躲在隱密角落唱歌。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館

贈送兩日無限制進出玩六福村

即日起至2023/08/28（限週四~週一入住），「2023蟲蟲夏夜探險」住房專案，歡迎3歲以上的親子家庭參加，12歲以下孩童需家長陪同。3人優惠價內容包含12坪的「剛果原野客房」一晚，空間設計牆面以粉紅與橘色為主色，呈現非洲夕陽意象，以手繪壁畫勾勒出動物自然姿態呼應窗外生態風情。再贈送活力早餐3客、夏夜探險當晚體驗3人次（時間20:15-21:15限周四~周一，每天1場），雨天備案則改為生態森活館外看台和生態池、內部進行活體昆蟲，以及昆蟲電影院介紹及解說。 剛果原野房以橘色為主色，呈現非洲夕陽意象。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館

還有房客可參加館內各種精選免費活動，由專業導覽人員介紹館內動物、熱鬧的非洲歌舞迎賓秀、超可愛的玩偶同樂會、創意手作DIY、WOW！Africa草原盛會，以及晚安寶貝們故事時間等。更棒的是提供住客VIP級獨享「六福村」入園手環（兩日無限制進出玩）3張，適逢「六福水樂園」開幕，還可升級為「六福村」水陸雙樂園聯票手環（至9/10），歡迎大家來參加專屬於盛夏精彩的夜間派對！ 館內精選免費活動，專業的導覽人員介紹園區動物。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館 可近距離與水豚互動及餵食。 攝影/盧大中

關西六福莊生態度假旅館Leofoo Resort Guanshi

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Fb. 關西六福莊Leofoo Resort Guanshi