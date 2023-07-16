跟著貪玩藝術家一起Have Fun台中！玩什麼好呢？

【撰文/Ciao】

由一群貪玩藝術家及風格職人引路大玩台中，即日起至2023年8月31日，「台中大毅老爺行旅」運用飯店獨有的美學展示空間，發表全新展覽主題「Have Fun！玩什麼好呢？」同時與在地文創特色店家合作，將展覽中的提案實現成為「城市遊程X旅人背包專案｣，要讓旅客以最自在的方式探索，創造專屬的美好回憶！

不只是旅店，「台中大毅老爺行旅」是一座與美學共生的新場域。全新展覽主題「Have Fun！玩什麼好呢？」，邀請國內知名的8位藝術大玩家，以「老爺行旅」品牌核心價值=Fun樂趣為主題，找出旅行及日常生活中好玩的理由，創造出有趣的共感交集！ 全新展覽Have FUN玩什麼好呢，參展藝術家們大合照。 圖片提供/台中大毅老爺行旅

自由想像 玩心有多大 樂趣就會有多大

藝術家們透過創造性的昇華，創作出一系列驚奇有趣的作品，像是《以你的孩子不是你的孩子》作家吳曉樂，《自己招領中》開出九帖處方，邀請你在深夜的行旅中，找到自己還沒發現的目的地。《父後七日》作家劉梓潔的《一萬步的台中》，以一萬步為尺度，為大家丈量台中散步的樂趣！文字創作者Amos《飛語：中城流言》將台中城百年的傳說留言，化成籤文藏身在謎盒之中。 作家吳曉樂《自己招領中》開出九帖處方。 台中大毅老爺行旅

剪紙藝術家魏少君《正直的智者》，貓頭鷹象徵森林的智者，帶領我們在遊戲中看透世界真理。另一作品《動物又野又無畏》，讓我們回歸野性，與動物、植物、大地、星辰感覺連結，就不再需要恐懼。羊毛氈創作者tigermilk王荷瑄的《七熊山水行》融合現實與幻想的風景，尋找關於谷關七雄的可愛傳說。《記憶標本》紀念曾經與現在出現在台中蝴蝶谷的生物們。 剪紙藝術家魏少君《正直的智者》，貓頭鷹帶領我們在遊戲中看透世界真理。 圖片提供/台中大毅老爺行旅 羊毛氈創作者tigermilk王荷瑄作品《記憶標本》。 圖片提供/台中大毅老爺行旅

《Memorial Day》將童年時期那些最喜愛的遊戲記憶，是插畫家丁原生長大成人後面對生活最重要的啟發與慰藉。療癒系插畫家夏仙《Weird Flow》融入音樂的旋律與節拍，透過創作轉化成奇幻景色。插畫家徐至宏的《日常藍調》在每⼀個日常生活的步伐與輪轉中看到更多訊息，⽣活，每⼀天更新可能。 插畫家丁原生的紀念日《Memorial Day》。 圖片提供/台中大毅老爺行旅 療癒系插畫家夏仙的《Weird Flow》融入旋律與節拍轉化成奇幻景色。 圖片提供/台中大毅老爺行旅

當探究藝術家們創作時的動機是什麼？他們共同答案都不離「好玩、有趣！」，透過展覽看到藝術家們所分享的好玩哲學，喚醒我們在這個世故複雜的世界中保有帶點無理、敢玩也懂玩的能力，做有熱情的事，這樣才能獲取人生的樂趣密碼，希望經由這趟藝術之旅驅動你去玩，找到過往所擁有的感動及隨心隨行的自由體驗，玩心有多大，樂趣就會有多大！

與在地文創風格店家攜手認真的玩

「Have FUN!玩什麼好呢！」所串聯的不只是展覽，而是一趟由藝術家們啟發觸動的旅行動機。因此，「台中大毅老爺」貫徹核心價值Have Fun！玩心大起，與在地文創風格店家攜手，以城市尋寶的概念，玩出不同主題風格之體驗遊程。讓旅人拎起飯店與老牌帆布店聯名設計的專屬旅人背包，依著由插畫家為各條路線所創作的遊程地圖按圖索驥，使用背包內的遊程道具，騎著自行車以3公里慢速實地到訪遊歷。 旅人背包城市遊程。 圖片提供/台中大毅老爺行旅 旅人背包城市遊程。 圖片提供/台中大毅老爺行旅

兩天一夜「旅人背包住宿專案」雙人入住旅人客房優惠價，每房贈送限定版帆布背包乙個、展覽設計款贈禮乙組、旅人手札乙本、藝術家繪製路線地圖乙份、風格路線遊程體驗套組，內含各式手作體驗兌換券、限定藝文展演觀賞和文創店家優惠券等，完成遊程路線所設計任務，還贈送百元住宿折抵金。 全新展覽Have FUN玩什麼好呢-紀念品組。 圖片提供/台中大毅老爺行旅 旅人背包遊程住宿專案相關贈品。 圖片提供/台中大毅老爺行旅

讓旅人走進台中市不同的主題故事，和有點獨特、有更多可愛趣味，以及當地獨有的豐厚藝文魅力美好相遇，領會台中美好風情。 台中大毅老爺行旅建築外觀。 圖片提供/台中大毅老爺行旅

The Place Taichung台中大毅老爺行旅

Web. www.hotelroyal.com.tw/taichung/

Web. travelerbag.hotelroyal.com.tw（旅人背包遊程）

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