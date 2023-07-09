桃園市原住民族文化會館 年度主題展 尋ima qu isu？ 原民與客家共好 迎向共榮新世代

【撰文/Ciao】

為呼應8月即將於桃園登場的「世界客家博覽會」，位於大溪的「桃園市原住民文化會館」今年以「尋」為主題，並首次邀請客家創作者與原民一同參與，透過藝術家們的作品以及各種互動裝置設計，現正展出《尋根，血液裡的故事》要讓大家「尋」原民與客家族群在這塊土地上發生的故事，不忘過去，不忘有所追尋，更能認同自己。 桃園市原民局局長陳姿伶與出席貴賓於「尋」開展記者會合影。 攝影/張明偉 「尋」開展記者會表演團體，原林藝術舞集。 攝影/張明偉

來趟不一樣的大溪藝文之旅，深具原民代表據點的「桃園市原住民族文化會館」結合藝術及在地特色，以環境教育展示推廣原民文化，定期舉辦原民相關展演活動。年度第一特展以「尋ima qu isu？」為主題，桃園市原民局長陳姿伶Amuy Muwakay表示透過兩檔特展，期許讓我們保有好奇心，成為不停追「尋」的人，更要拋開原客的刻板印象，分享彼此的自我與文化，讓這個社會更幸福。 桃園市原民局局長陳姿伶致詞。 圖片提供/桃園市原住民族發展基金會 陳姿伶局長與客語作家張倢明（左）現場交流。 圖片提供/桃園市原住民族發展基金會

客語文學作家 泰雅族藝術家參展

目前正在展出中的《尋根，血液裡的故事》，要讓觀者先了解原客相遇的起點，族群這是什麼？對原客族群刻板印象解讀展示出來，採用互動方式，以字板詢問觀者「身份認同」的問題，透過反思，對自己的生命與文化認同投下相對答案。原客融合的專屬頭貼產生器，透過觸控螢幕創造屬於自己的原客虛擬形象，可愛的大頭貼。 當期展「尋根，血液裡的故事」，以多元呈現的方式，從身份的自我認同與尋根之旅作為起點。 攝影/張明偉 當期展「尋根，血液裡的故事」，以多元呈現的方式，從身份的自我認同與尋根之旅作為起點。 攝影/Aries

來到另一展間融入參展者的尋根故事，泰雅族藝術家Yukan Yulaw（尤幹．尤勞）的作品《B·A·T·U》，他透過物件、用影像、編織等多元方式，分享弟弟Batu的生命經驗，紀錄弟弟傳承自己祖父獵人身分的故事，與當代處境的對話，以及原住民青年的「認同」形塑。要讓觀者思考：「我們可以長成任何樣子，但首先必須知道自己是誰。」 當期展「尋根，血液裡的故事」展出藝術家尤幹‧尤勞的作品《B·A·T·U》。 圖片提供/桃園市原住民族發展基金會 當期展「尋根，血液裡的故事」展出藝術家尤幹‧尤勞的作品《B·A·T·U》。 攝影/張明偉 攝影/張明偉

另一位共同展出者是曾經榮獲桃園市客家貢獻獎，有「客家安徒生」之稱，客語文學作家張㨗明老師，展出他的著作《雲頂童年》，他堅持用母語四縣腔客家話來寫詩、寫文章、寫故事、寫客家童話，分享他在山中成長、客家庄生活的童年往事，受到長輩寵愛的幸福時光，記錄最美好的母語，值得細細品味。 客語文學作家張㨗明老師用四縣腔客家話母語寫詩、寫文章。 攝影/張明偉 客語文學作家張㨗明老師用四縣腔客家話母語寫詩、寫文章。 圖片提供/桃園市原住民族發展基金會

全新詮釋 當客家八音遇見卑南族藝術

第二期展覽《尋覓，城市裡的記憶》將與「世界客家博覽會」同步於8月11日開展。以「城市」作為主題，邀請善用多元視角，解構傳統圖騰文化的卑南族藝術家米類．瑪法琉Milay Mavaliw，以及擅長客家八音演奏的音樂家鍾兆生共同策劃，期透過聲音、影像、圖騰、語言讓更多人拾起、想起城市中與族群相關的記憶。 鍾兆生領軍的竹頭背客家八音團，將策畫第二展《尋覓，城市裡的記憶》。 攝影/張明偉

我們將可以看到米類．瑪法琉的作品《花朵的氣味》講述卑南族使用花朵傳遞情份的文化，與人際關係中複雜糾結與冷暖苦甜。而客家八音是臺灣客家族群流傳久遠的傳統音樂，它與民俗活動密切結合，體現客家人的生命禮俗與歲時祭儀，且看客家八音與米類．瑪法琉著名的《十六族印記》作品擦出火花，以聲音科技的方式詮釋，五感交融兩族元素，帶給觀者耳目一新的感受，還有除了兩件大型創作外，屆時請不要錯過。 期待第二主題展，卑南族藝術家米類．瑪法琉的創作。 圖片提供/桃園市原住民族發展基金會

除了常設展外，會館今年五月初遴選駐館藝術家，分別是來自泰雅族的土星飯糰及排灣族的陳辰，同時在館內推出生活裡的Semanmiling（排灣族語，音同斯曼蜜林），呈現現代原住民族青年在日常生活裡，感受到族群、文化的魔幻時刻！歡迎大家走進會館，親身來體驗這片土地上最動人的故事。 排灣族的陳辰藝術家。 攝影/張明偉

與今年會館特展主題相呼應，「桃園市原住民族文化會館」開賣限量好禮，與「大湖地區農會農村休閒酒莊」聯名推出的草莓氣泡蘇打飲。源自於大湖地區有一條水圳名為「雅悠圳」，是在距今百年前由客家和泰雅族原民合作一同開鑿的水圳，值得紀念，詳情請查詢「菱距離購物商城」。 攝影/Aries

112年度桃園市原住民族文化會館展覽「尋ima qu isu？」

《尋根，血液裡的故事》展期3月31日至7月28日

《尋覓，城市裡的記憶》展期8月11日至11月26 日

桃園市原住民族文化會館

Add. 桃園市大溪區員林路一段29巷101號

Tel. +886-3-389-6322（開放預約團體導覽）

Time. 08:00~17:00週一休館

Fb. 桃園市原住民族文化會館