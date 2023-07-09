夏日旅行 去台南悠閒看古蹟尋美味

【撰文/Ciao】

原為「臺南縣知事官邸」，兩層樓的建築物，是英國在南洋所建造的殖民樣式建築，前後左右都有拱廊，建物基本上是以三個八角形組合在一起，外觀相當氣派豪華，室內的木造樓梯，還保留了當時的細緻雕刻紋飾，窗簾與門簾的外罩，也還是當時特殊的造型，相當值得前來欣賞。 帶有濃厚日式風情的繪馬區。 攝影/盧大中

融入生活藝術與時尚 台南知事官邸

廣場外的招牌，則保留巴洛克風格的山牆，利用錯位的視覺效果，重現鐘樓的風貌，而當夜晚來臨，更會點燈，燈光不僅彰顯建築物的百年風華，也讓整體氛圍顯得更加迷人。 古色古香的人力車。 攝影/盧大中

當年的知事官邸，現在搖身一變為官邸生活館，除了各式選物選品品牌的進駐、販售，還不定期舉辦各種展覽活動，更設有餐酒館、午茶，集結了美食、選物、文化與學習講座，各種各樣的活動，讓人在這裡不只能看到建築之美，還能欣賞到文化之光彩、體驗到生活之精華，舉辦各式美食與文化的饗宴，讓人滿載而歸。Web. www.mrlc.tw/zh-tw 選物品牌的進駐，讓年代建物有了全新風貌，賦予文化氣息。 攝影/盧大中 器皿的擺設希望注入生活藝術美學因子。 攝影/盧大中

在百年古蹟品賞美酒美食 T-Bar茶薈知事官邸

台南晶英酒店「T-BAR茶薈」進駐知事官邸生活館一樓空間，秉持食藝復興的精神，打造全新的食藝品味空間。 茶薈知事官邸帶有工業風格。 攝影/盧大中 多人用餐空間可包場。 攝影/盧大中

全天候主要供應茶飲、聖代與麵食類，在這炎夏日常，推薦聖代系列帶來創意多層次口味，《忘憂微醺麝香葡萄聖代》裡面有風味晶凍、麝香葡萄果肉、荔枝桂花冰淇淋，還有由成功大學所研發，號稱能減緩憂鬱的「忘憂珍珠」，為台南獨有，再搭配蜜香烏龍氣泡調酒，真的感覺讓人忘卻煩心事、秒被圈粉。日式鍋物類從晚餐時刻開始供應，到了夜晚，變身成為酒吧，在百年歷史建築裡品酩更有氣氛。Fb. T-Bar茶薈知事官邸 忘憂微醺麝香葡萄聖代融入忘憂珍珠特殊口感。 攝影/盧大中

充滿西洋與日式的典雅風格 西竹圍之丘文創園區

台南市政府將古蹟原台南廳長官邸，以及原南ㄧ中職員宿舍群整建翻修後的景點，因位於竹林的西側，清代時被稱為「西竹圍街」，日治時代則稱為「竹園町」，「西竹圍之丘文創園區」。 和洋合一的原台南廳長官邸。 攝影/盧大中 和洋合一的原台南廳長官邸。 攝影/盧大中

整個園區非常日式，紅磚廣場也是一大特特色，活化再利用的古蹟園區，進駐了更多職人工作室，結合了文創、藝術、課程與美食，文青味十足，也常常舉辦各式各樣的活動與體驗。園區以竹子為元素，打造好幾個很適合拍網美照的裝置藝術，「竹圍之輪」發呆亭相當特別趣緻，初夏的週末，到這裡來，肯定能找到許多驚喜。Fb. 西竹圍之丘文創園區 原為台南一中職員宿舍，現成為文創基地，多家文創品牌進駐。 攝影/盧大中 以竹片打造的「竹圍之輪」發呆亭。 攝影/盧大中

看萌水豚配豆塔 伴手禮首選 台南第一名豆塔MOGU KABI

台南有好多老房子改建的小店都很特色，這間位於成功大學校區附近的MOGU KABI夏威夷豆塔專賣店更特別。就在市區裡，可以近距離的觀看四隻水豚慵懶模樣，可愛的蘇卡達象龜和柯爾鴨動物，不僅是台南第一家領有展演證的水豚甜點店，也是台南第一名豆塔。 每天可以見到賣萌的水豚長大了。 攝影/盧大中 豆塔使用特選A級夏威夷豆，粒粒飽滿結實。 攝影/盧大中

來到店內，絕對不會想空手而回，主要提供獨家長條外型的下夏威夷豆塔，一次內裝有四種口味，一吃就上口，不會太甜膩，禮盒包裝以Q版水豚為主角帶有童趣風、色彩鮮明、相當討喜，兩款豆塔禮盒有8入及12入裝，一次享受四種各具特色的好味道，是到台南旅遊的最佳伴手禮。 獨家設計長條外型的夏威夷豆塔好入口。 攝影/盧大中

每日新鮮現烤，各式口味的水果塔，光是用看的就令人垂涎三尺。還有5.5吋圓塔系列需先預訂，若是不方便帶走，《檸檬塔》、《小柳津抹茶塔》提供冷凍宅配到貨服務，可與更多人分享！ 每日新鮮現烤的水果塔。 攝影/盧大中 每日新鮮限量製作，人氣必買，各式口味的綜合水果塔。 攝影/盧大中 使用來自靜岡小柳津抹茶粉製成5.5吋小柳津抹茶塔。 攝影/盧大中 檸檬塔交織著檸檬清香和清爽乳酪醬。 攝影/盧大中

現在MOGU KABI店內也可以內用甜點了，並提供免費的麥茶及蜂蜜檸檬水，不限制用餐時間，即使不消費也歡迎進來店內和小動物們打招呼，感受牠們的無敵魅力！

以老屋改建的白色房子，整體明亮清新感。 攝影/盧大中

Web. mogukabi.com.tw

Fb. MOGU KABI豆塔專賣店