宜蘭全新飯店 臨山景第一排 難以忘懷的旅宿感動

【撰文/Ciao】

從食品業起家的「嘉楠集團」跨足飯店業，體現了集團的企業文化和熱情，繼深受好評的雲林虎尾風華渡假旅館、嘉義市嘉楠風華酒店之後，選擇交通便利的宜蘭，費時六年，打造全新的「風華渡假酒店-礁溪館」，近期新開幕，別具特色的純白色當代建築，一躍成為礁溪新地標，臨山景第一排的優勢，同享雲霧繚繞與溫泉氤氳之境，加上精心料理的美饌，多樣化的公共設施，董事長陳建昇誠摯邀請「您的遠道而來，就是我們最美的風景」。 「風華渡假酒店-礁溪館」陳建昇董事長。 攝影/相 王基守

承襲嘉楠集團「要自己敢用、喜歡才可以推薦給客人」的企業理念，「風華渡假酒店-礁溪館」位於礁溪轉運站五分鐘距離的公園路段。委由知名的「楓川秀雅建築室內研究室」規劃，以「礁溪雲霧繚繞」為設計靈感，搭配線條不規則交錯、網狀式的點綴，讓整棟建築充滿律動的美感，主體白色基調在整面綠林前更顯清新，隨著夜光透出，散發著吸睛的深度迷人魅力。 以厚實大理石建材構築室內場域。 攝影/相 王基守

藍湖吧 高空酒吧新亮點

董事長陳建昇表示，酒店共有九層樓高，我們貼心地將場域配比留給更多的公共設施，打造高品質的渡假環境，讓每位旅客夠享受到精心設計的渡假體驗。一樓戶外建置露天溫泉池、兒童戲水池、游泳池、烤箱等設施，滿足賓客泡湯健身的樂趣，盡情享受日光浴的悠閒時光。 一樓戶外建置露天溫泉池，滿足賓客泡湯樂趣。 攝影/相 王基守 休閒渡假飯店必備，戶外露天游泳池。 攝影/相 王基守

特別復刻冰島著名的藍湖溫泉Blue lagoon打造礁溪首創「藍湖吧」，於室外泡湯池內嵌Bar，讓旅客可以ㄧ邊泡湯ㄧ邊享受飲品。 攝影/相 王基守 礁溪首創「藍湖吧」，讓旅客可以ㄧ邊泡湯ㄧ邊享受飲品。 攝影/相 王基守

即使一整天待在飯店內也不會無聊，來到頂樓更加精彩。規劃TOKI TOKI BAR，為礁溪唯一有空中酒吧的酒店，將一整片星海盡收眼底，還能遠眺龜山島美景。另設有滑水道、戲水區、健身房、KTV等，讓大人小孩都有專屬自己的休閒方式。不僅如此，還有許多人性化的考量設計，像是一樓SPA芳療室建有溫泉浴池，B2的寵物房，備有中央空調、監視器、紫外線殺菌食用碗、逆滲透水，無所不至寵愛毛小孩。為配合政府極力推廣的綠能政策，B3增設21個有電動車充電樁的停車格，為最友善電動車的酒店。 B3友善增設電動車充電樁的停車格。 攝影/Aries

台灣設計師打造專屬制服

從外觀白色基調延伸到室內場域，以厚實大理石建材構築，展現自然紋理、質感，也彰顯「嘉楠集團」對建築品質的細膩要求。隨著大廳接待人員的親切問候，所穿著的制服也令人耳目一新，特別請到台灣設計師汪俐伶，呼應建築外觀，為每單位設計不同布料和色系的休閒感制服，兼具美觀及功能性。陳董事長說「創新、溫度、感動」希望我們能透過有溫度服務，感動每位貴賓的旅程。

自動化音控 每間客房擁有半露天大型湯池

酒店共有64間客房，整體呈現清新典雅的設計風格，包含山景客房、和式房，每間房間擁有半露天大型湯池與獨立陽台，沉浸在山嵐繚繞之中，盡賞礁溪美景風采。 客房整體呈現清新典雅的設計風格、溫馨舒適。 攝影/相 王基守 .客房整體呈現清新典雅的設計風格、溫馨舒適。 攝影/相 王基守 日式山景房坐擁雲霧繚繞之變化美景。 攝影/相 王基守 每間房間擁有半露天大型湯池與獨立陽台。 攝影/相 王基守

客房基本配備選用席夢思高級床墊、Bose聲霸音響、TOTO免治馬桶，還有多處貼心亮點；其一採用「小美犀」自動控制系統，不需動手，透過聲控開闔戶外泡湯捲簾、室內電動窗簾、燈光、空調、電視、舒適便利。 用聲音調控，採用「小美犀」自動智能系統。 攝影/相 王基守

亮點二，迎賓點心誠意十足，提供知名TWG茶包，總統座機嚴選黑沃濾掛式咖啡，「嘉楠集團」的肉乾、肉鬆，小冰箱內多款飲品通通免費。亮點三，使用酒店自有品牌沐浴備品，添加玻尿酸，還特意調配成不流淚配方，並加贈面膜，泡完溫泉後最適合敷面膜，肌膚更加水嫩。 迎賓點心送上「嘉楠集團」自有的肉乾、肉鬆。 攝影/相 王基守 泡完溫泉後最適合敷上酒店所贈送的面膜。 攝影/相 王基守

餐食部分同樣講究，可感受到「嘉楠集團」對於食品安全與品質的堅持，迎賓送上頭城老店的《豆漿豆花》，入住翌日即可享用二樓和風廳的中西式自助早餐，鮮嫩的牛肉湯及集團自有貢丸湯，讓人不由得多吃好幾碗。另提供高級春沐鐵板燒，同屬集團旗下的「老丸家極致鍋物」，將帶給旅客更多舌尖上的美味驚喜。 迎賓送上頭城老店的手作豆漿豆花。 攝影/相 王基守 入住翌日即可享用和風廳的中西式自助早餐，提供健康美味的在地蔬食，開啟活力一天。 攝影/相 王基守 早餐提供新鮮軟嫩的牛肉湯、入口即化。 攝影/相 王基守 入住翌日即可享用和風廳的中西式自助早餐，提供健康美味的在地蔬食，開啟活力一天。 攝影/相 王基守 老丸家極致鍋物，另可搭配豐富食材的自助吧。 攝影/相 王基守 二樓用餐空間挑高寬敞，和風廳同為老丸家極致鍋物。 攝影/相 王基守

陳建昇董事長更強調，「風華渡假酒店-礁溪館」擁有的許多特色及亮點，想要帶給旅客不只是像家的感覺，而是在家不容易體驗到的設備與服務，獨一無二、舒適尊寵的住宿享受。

現正推出「2023恣意揮桿果嶺假期」即日起至2023/12/31，入住「礁溪風華」加礁溪球場，一泊二食、兩天一夜，二泊四食、三天兩夜，優惠專案價包括翌日自助式早餐、提供擊球場數、晚餐，以及優惠住宿之球友用餐免10%服務費，欲指定揚昇球場及東華球場費用另計，另有升級SPA芳療加價購，詳情請洽官網。

風華渡假酒店-礁溪館

Web. jiaoxi.orientluxuryhotel.com.tw

Fb. 風華渡假酒店-礁溪館