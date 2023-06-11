米其林餐盤推薦 台北也能吃到台南最強溫體牛火鍋

【撰文/Ciao】

台北饕客有福了！榮獲2022年米其林餐盤推薦，創立於2018年，練就20多年的真功夫，來自台南溫體牛火鍋「牛五蔵-肉鍋x塩ホルモン」進駐「富士大飯店」，每日嚴選善化的黑母牛，精選特優級部位，火鍋湯頭濃郁鮮甜，入口即化的粉嫩滋味，實在太銷魂！ 牛骨麻辣搭配牛骨鍋的牛骨鴛鴦鍋套餐。 攝影/張明偉

去年米其林首次納入台南，道地溫體牛名店「牛五蔵-肉鍋x塩ホルモン」即獲得米其林餐盤推薦，源自職人對於台灣牛的執著熱誠，追尋極致美味與技藝傳承。今年北上展店選址在南港展覽商圈的「富士大飯店」三樓，整體用餐環境寬敞明亮、舒適自在。

每日現熬精神牛大骨高湯

「牛五蔵」主打鍋物，每日現熬的《牛骨鍋》湯頭以牛大骨、新鮮蔬果、昆布手工熬煮、湯色清澈、湯味濃厚，富含牛骨豐富膠質與營養精華，嚐一口「濃、醇、暖、順」，令人回味不已，鍋物食材滿滿，有豆皮、高麗菜、玉米、特製厚牛腩、嚴選生肉角、老滷牛尾，誠意十足。 攝影/張明偉

《牛骨麻辣鍋》椒麻不燥—老火鍋的靈魂，由牛大骨、新鮮蔬果、33種中藥材以及6種椒熬煮而成，鍋底有「麻辣雙魂」自製拳頭大鴨血、老豆腐，以及黄金魚蛋、乾辣椒、燈籠椒等，香、麻湯頭不辣嗓、不膩口。另有《鴛鴦鍋》組合搭配，可享雙重美味，煮得非常入味的鴨血、豆腐可無限續加。不吃牛肉者，黃金雞白鍋、豚味濃骨鍋一樣醇香厚實味美。 鴛鴦鍋組合搭配。 圖片提供/牛五蔵

這鍋中主角，每日新鮮直送台南溫體牛，「牛五蔵」嚴選台灣牛中的No.1黑母牛，由主廚檢視並分切不同部位，堅持只取用一頭牛僅佔約15%的肩胛肉、腹脅肉、里肌肉及前胸肉等，以特優級的溫體牛肉尊寵饕客。 台灣牛赤身取自黑母牛的臀、腿及腹脅肉部位。 攝影/張明偉

《台灣牛赤身》取自黑母牛的臀、腿部位、鮮甜Q彈，而《嚴選台灣牛》則是選取油花較多，猶如大理石紋路是腹脅肉，口感更為軟嫩，不會覺得油脂太過厚重。保持食材原味，將台灣溫體牛放入鍋裡輕涮三至四秒，燙個五至七分熟，可以原味吃，或是沾醬，建議試試經典台南人的配方，新鮮薑絲加上自製帶有甜度的醬油膏、辣豆瓣，更具獨特風味，一吃讚嘆連連，台灣牛絲毫不輸進口牛，相當厲害。

另有隱藏版需提前預訂的《圈圈肉》，取自黑母牛的「極上肩胛」部位，一頭牛平均只能產出2.5公斤，非常珍貴！「牛五蔵」首創獨門手法現切，保留特色油花部分，呈現圓圈層次的精緻油花，入口脂香四溢、肉汁鮮美、衝擊味蕾。 圖片提供/牛五蔵

台灣溫體牛發揮得淋漓盡致

除了溫體牛系列，「牛五蔵」更選用少見的台灣牛「內臟部位」，延伸開發內臟的刀工與不同的料理方式，像是牛內臟綜合皿也很適合清燙，軟中帶韌的牛百葉脆口、牛肝新鮮嫩滑、牛腰胑Ｑ彈脆爽、牛腸軟嫩彈舌、牛脆管位於牛的大動脈內，口感有嚼勁如魷魚、各具特色。 牛赤身與牛內臟綜合皿清燙即可。 圖片提供/牛五蔵 使用黑胡椒粒、香油、清酒提升香氣的涼拌牛百葉。 圖片提供/牛五蔵

其它餐點還有快火熱炒類，大推選用濁水溪以南的白芥蘭，搭配自製沙茶醬的《快火醬爆芥蘭牛》，以在地洋蔥、日本椒鹽粉、辛香料爆炒牛里肌的《椒鹽爆炒骰子牛》都很涮嘴、下飯。 快火醬爆芥蘭牛選用濁水溪以南的白芥蘭。 攝影/張明偉 椒鹽爆炒骰子牛愈嚼愈香、很下飯。 攝影/張明偉

雖然越光米白飯夠好吃了，但更要嚐嚐《台灣牛燥飯》，選用純牛腩做肉燥，加入獨門配方，調配黃金比例滷製入味，將牛燥淋在越光米上，佐醃日本蘿蔔片，香滑不肥、不油膩。與現燙的溫體牛肉湯更是絕配，其中 《牛大板筋肉湯》為主廚特選當日厚牛腩，口感軟嫩鮮甜，一個人來也能好好享受，暖胃又滿足。 必點的台灣牛燥飯香滑不肥、不油膩。 圖片提供/牛五蔵 牛大板筋肉湯軟嫩鮮甜。 攝影/張明偉

「牛五蔵」完全將國產溫體牛發揮得淋漓盡致，更貼心的送上靜岡焙茶、解膩回甘，剩下的鍋頭還可打包回家，在家也能回味台南最強、米其林等級的牛肉鍋底，令人感動的初心滋味。Fb. 牛五蔵 - 肉鍋 x 塩ホルモン