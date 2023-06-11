台北老字號鐵板燒 絕美空間精緻美饌 客製化的尊榮服務

【撰文/Ciao】

早在疫情解封前，台北頂級鐵板燒「Hana錵鐵板燒」將入門迎賓處加點巧思，飾以花牆、櫻吹雪、淙淙水幕的3D投影互動畫面，並新增送菜機器人，為得是帶給賓客驚喜，不變得是40年來，講究頂級食材、鐵板廚藝與熱誠服務。 不惜成本、講究食材，寵愛賓客挑剔的味蕾。 攝影/盧大中

這細膩律動的投影與室內櫻花造景相輝映，還有咖啡座位區的窗戶上美麗影像，並全面更新室內抽風空調設備。 拾級而上一旁的櫻花造景是餐廳特色。 攝影/盧大中 攝影/盧大中

「Hana錵鐵板燒」副總張東碧Emily說老餐廳導入新科技，希望帶給賓客嶄新的視覺印象，營造優雅品味的和風感，以及更舒適的用餐環境，而為體恤員工，新添「愛咪機器人」可送菜，搬重物，同時也增加與客人的互動樂趣。 攝影/盧大中 為體恤員工，加入送菜機器人可搬重物。 攝影/盧大中

陣容堅強的師傅團隊 10年以上職人精神

尤其現在餐飲業普遍缺工，Emily很自豪地表示「我們最大的優勢在於擁有陣容堅強的師傅及服務團隊，在疫情期間，團隊沒有變動。Hana錵的師傅都是具有10年以上，甚至30年歷練，看他們高超俐落的揮動鍋鏟就知道，這刀工、掌控鐵板與食材間溫度皆功夫了得、從容自信，每每讓鐵板前的饕客滿心期待、看得過癮！ 攝影/盧大中 攝影/盧大中

而經過師傅的巧手，也是Hana錵引以為傲，如同精緻法式料理的擺盤藝術，就像是一幅幅美麗畫作。」Emily更強調師傅經驗豐富卻不墨守成規、積極創新，又總是貼心詢問客戶對口味上的需求，以職人精神，成就滿足每一個挑剔的味蕾。 攝影/盧大中

能成為台北必吃的經典頂級鐵板燒餐廳，提供優質食材也是Hana錵的主要魅力。餐廳常不惜成本帶來夢幻逸品，獻上法國進口頂級白蘆筍當作前菜，佐乳黃色的荷蘭醬，再以鮭魚卵點綴，清脆細緻的甜味，每一口都是驚豔。 特選法國進口白蘆筍作前菜、清脆細緻。 攝影/盧大中

精選娃娃菜做成仿國寶翠玉白菜，充滿食藝樂趣。還有引進鹿兒島、宮崎A5等級和牛、肥美鵝肝、Q彈新鮮龍蝦、圓鱈、鮮美北海道干貝、大塊南非鮑魚及現撈的鳳尾明蝦等珍饌，佐進口松露、魚子醬、起司等奢華食材，從前菜、湯品、主餐至甜點或是搭配的餐酒，Hana錵尊寵味蕾、賓至如歸、究極回味。 故宮的翠玉白菜展現食藝樂趣。 攝影/盧大中 引進鹿兒島、宮崎A5等級和牛以饗饕客。 攝影/盧大中

Hana錵鐵板燒餐廳

Web. www.hana.net.tw

Fb. Hana錵鐵板燒