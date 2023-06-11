納涼祭り 夏の農田物語 宜蘭員山兒童夏令營歡樂登場

【撰文/Ciao】

不想要跑太遠，又能親近大自然，還要滿足全家人的度假需求。位處員山鄉的「宜蘭力麗威斯汀度假酒店」最懂旅客的心，與員山鄉的「棗稻田食玩農創空間」攜手合作，今年納涼祭り系列活動，推出夏の農田物語三天兩夜生態體驗營。 由園區人員帶領小朋友接觸自然風光。 圖片提供/宜蘭力麗威斯汀度假酒店

主要對象為具獨立能力之6-12歲孩童。專案內容包括體驗營全程活動加用餐，兩大一小入住兩晚，豪華客房/精選客房，飯店2日早餐，以及贈送活動T-Shirt、活動提袋、威威汀汀玩偶組等紀念禮，一起打造送給孩子開心與難忘的暑假回憶。

由專業工作人員及飯店小管家全程帶領

「夏の農田物語」夏令營，希望都市生活中的孩子走進自然原始的環境，體驗生態環境的可貴，從活動中學習自我獨立與團體生活。內容規劃「農場相見歡，認識農場」，讓孩子在園區裡進行尋寶闖關以及植物敲染提袋製作，於農場享用晚餐，夜晚時提著自己做的燈籠遊園，發掘夜間生態更多奇妙樣貌。 於農場發掘夜晚奇妙生態。 圖片提供/宜蘭力麗威斯汀度假酒店

「深度農場食玩體驗」，讓小朋友在農場裡體驗農野日常，像是釣魚、手作披薩、烤肉活動、充滿歡樂的營火晚會等，大啖田園美食，享用鹽烤魚、烤食蔬及烤地瓜等多樣自然美味。 在農場裡進行小釣手體驗。 圖片提供/宜蘭力麗威斯汀度假酒店

「生態廚房」讓小孩學習苔球製作，嘗試手作野菜飯糰和宜蘭蔥海鮮大阪燒，在DIY的過程中體現友善環境共好生活。3天活動由專業工作人員及飯店小管家全程帶領，定時回傳小朋友活動照片、影片，讓父母很放心，安心地在飯店中享受大人專屬的悠閒時光。 讓小朋友嘗試手作野菜飯糰。 圖片提供/宜蘭力麗威斯汀度假酒店

客房內皆有雙人溫泉浴池，屬於碳酸氫鈉泉質的美人湯，洗後皮膚光滑柔細不黏膩。或是至露天風呂大眾池感受更寬敞的日式裸湯樂趣，每日雙邊交換男女湯，盡情體驗不同泡湯的情境，並設有烤箱、蒸氣室、梳妝區及休息區等，更加舒心療癒。

晚餐舞夏 會席料理帶來清新利口滋味

接著好好犒賞味蕾，「舞 日本料理」推出四套節氣、朔望、白露、吟松「舞夏 會席料理」晚餐，細膩呈現先付珍味、旬刺身、煮物椀、揚物、燒物、食事、止椀，與甘味、果物等九道精緻美食，帶來清新、利口滋味，期間限定至9月中旬。 節氣「舞夏 會席料理」晚餐。 攝影/張晨晟

「舞夏 會席料理」共同菜色選用宜蘭農漁產品，刺身來自南方澳漁港，食事《野菜豚肉炊飯》為在地養殖的黑毛豬，肉質香Q有甜度，搭配夏天盛產的子薑，增加爽脆口感。白生魚漿融入日本干貝的《帆立貝真丈》煮物椀，加入日本薑荷更添風味。以京都白味噌、名古屋八丁味調和的《京都白味噌湯》湯鮮味美，結合日本櫻花與源自雪山山脈的山泉水製成的《櫻花水信玄餅》晶瑩剔透、入口即化。 朔望「舞夏 會席料理」晚餐。 攝影/張晨晟

在炸物與主食部分，「節氣」《太刀魚鳴門卷》炸物為大溪港當季白帶魚，以柚子醃汁調味帶有果香，主食《地雞蒜醬味噌燒》特選宜蘭粗坑土雞、肉質肥美。「朔望」主食《鰤魚有馬山椒燒》，日本青甘用山椒照燒燒烤、香味四溢。「白露」《鰒魚衣揚》將鮑魚做成天婦羅、口感獨特，主食《黑毛和牛花椒燒》，為鹿兒島的黑毛和牛以花椒醬燒烤，純粹就很美味。 「白露」會席料理，鰒魚衣揚將鮑魚做成天婦羅、口感獨特。 攝影/張晨晟

最高等級的「吟松」，炸物《牛海老衣揚》取材本港的大草蝦毫不遜色，主食《鰒魚和牛醬燒》一次可以吃到鹿兒島和牛、鮑魚，以自製醬汁燒烤入味，軟嫩中帶有嚼勁。另可單點鳳梨牛奶、火龍果、荔枝等特調的夏日飲品，清爽解渴又消暑。 最高等級「吟松」會席料理，主食鰒魚和牛醬燒。 攝影/張晨晟 特調的火龍果飲品清爽解渴。 攝影/張晨晟

另外，「宜蘭力麗威斯汀」2023年度泡湯優惠專案，可選擇露天風呂或獨立湯屋，包含知味西餐廳自助式晚餐或舞日本料理午餐定食兩客，當月壽星使用湯屋還有優惠，夏日泡溫泉養生更健康！ 獨立湯屋加美食享雙人優惠價。 攝影/張晨晟 獨立湯屋。 攝影/張晨晟 圖片提供/宜蘭力麗威斯汀度假酒店

宜蘭力麗威斯汀度假酒店

Web. www.westin-yilan.com

Fb. 宜蘭力麗威斯汀度假酒店The Westin Yilan Resort

Fb. 棗稻田食玩農創空間