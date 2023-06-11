享受初夏之旅 在埔里緩慢徐行

【撰文/Ciao】

山城埔里靈山秀水，風景如畫，放慢步調細品蜂蜜的自然原味，再慢慢享受在地農作製成的手作甜點，感覺這裡的氣息都變甜蜜了！

頑固守蜂 百年世代

使人肅然起敬，賴爺爺（賴朝賢先生）是埔里的蜜蜂達人，賴家從清光緒時期就開始養蜂，可說是台灣養蜂之百年世家。「宏基蜂蜜」品牌是為業界翹楚。傳承至第4代，注入年輕人的思維，於近期新開幕的「賴爺爺蜂蜜小森林」，特別打造一個新創的休閒體驗園區。 蜜蜂生態解說館，透過精彩的圖文展示及導覽解說，讓大家更進一步認識蜜蜂。 攝影/張明偉 賴爺爺蜂蜜小森林的門市外觀。 攝影/張明偉

整體園區以白色基調，在「賴爺爺蜜蜂小森林門市」可以採買自有品牌生產最高質感的商品，以及不同口感的蜂蜜、蜂王乳、花粉、蜂膠等，還有精美伴手禮可供選擇，並設有「親子DIY教室」（須另外付費），大家一起學習製作純天然蜂蜜香氛蠟燭、蜂蠟護唇膏、蜂蠟紫草膏等不同DIY活動，成品還可以帶回家。 宏基農場生產各式風味的嚴選蜂蜜。 攝影/張明偉 學習各種製作不同DIY活動，成品可帶回家。 攝影/張明偉

更不能錯過超好吃的蜂巢霜淇淋以及新品蜂巢蛋糕。最棒的是設有「蜜蜂生態解說館」，透過精彩的圖文展示及導覽解說，還有實際觀看蜜蜂的生態、寓教於樂，非常適合每位大人與小朋友都要來好好認識蜜蜂，關心我們的自然生態。 不能錯過，超好吃的蜂巢霜淇淋。 攝影/張明偉 新品蜂巢蛋糕。 圖片提供/賴爺爺蜜蜂小森林

Web. www.laishoney.com.tw

Fb. 賴爺爺蜜蜂小森林-宏基蜜蜂生態農場

好像一秒來到日本

埔里街上，居然有一個日式鳥居食堂，木造拉門搭配古色古香的燈籠，從鳥居、屋舍建築，到庭院造景，都散發著靜謐氣息與濃郁日式風情，園區可見到大型紙鶴、樹神大手、日本神社等藝術裝置。 鳥居與雷神鼓好像一秒置身日本。 攝影/張明偉 庭院造景散發濃郁日式風情。 攝影/Aries

來到鳥居喫茶食堂，餐廳裡有丼飯、套餐、火鍋及各式飲料、茶點可供選擇，一旁的賣店也販售了許多日本味十足的選品，還能享有換裝體驗，有多種款式與花色的繽紛浴衣可供選擇，穿上日式浴衣，在洋溢日式風情的庭院，每個角落都能拍到讓人回味無窮的美照，好拍、好吃又好玩。Fb.鳥居Torii 喫茶食堂/祈福文化/親子遊憩 滿滿的風鈴既好聽又好看。 攝影/張明偉 可愛賣店也洋溢著日式風情。 攝影/張明偉

清新自然的在地滋味

現在到埔里遊玩，走訪「瀾島」成為口袋美食，置身於清新湖水綠的美感空間，輕鬆享受當下的ME-TIME時刻，細品手作幸福感。高顏值又好吃的玫瑰檸檬塔，使用台灣在地小農的新鮮果物製成，計有經典檸檬、百香果、苦甜巧克力、靜岡抹茶、覆盆子檸香塔等6種風味，加上季節限定的草莓塔。 瀾島位於埔里的實體門市以清新湖水綠舖陳，可內用。 攝影/張明偉 玫瑰檸檬塔可選擇單一或綜合口味4入裝，送禮首選。 攝影/張明偉

今年品牌主理人Dennis再度發揮創意，《芋頭麻糬塔》新上市，在綿密細緻大甲芋頭、酥脆塔皮裡，還可吃到QQ的麻糬，再撒上紫薯粉點綴，多層次口感，瞬間打動味蕾。盛裝於具文青風質感的禮盒，有4入及9入包裝，可選擇單一或綜合口味，如顆顆多彩玫瑰花綻放，帶來美好禮遇。 芋頭麻糬塔新上市，選用大甲農產芋頭。 攝影/張明偉

從檸檬塔延伸，「瀾島」的全手工冷藏千層蛋糕系列又再次擄獲甜點控，更被網友稱為被檸檬塔耽誤的千層蛋糕。採用法國進口奶油及100%日本麵粉，日本北海道十勝奶霜，百分百天然埔里紅甘蔗低糖、低油脂，多達40層輕薄柔軟蛋餅質地輕盈，一層一層夾著濃郁奶霜，以及鹽之花焦糖、鐵觀音、TWININGS伯爵、法式水果、檸檬白葡萄、珍珠奶茶、靜岡抹茶紅豆、荔枝玫瑰等多種香甜風味的卡士達醬，絕妙搭配、甜而不膩、清爽無負擔，一開店即刻秒殺。 醇濃大甲芋頭千層蘊含綿密又富有香氣的芋頭顆粒。 圖片提供/瀾島de GRATO

新口味《濃情香蕉巧克力千層》，嚴選優質100%調溫黑巧克力及進口法芙娜巧克力，豐厚的微苦巧克力味，融入Dennis父親所種的香蕉，香甜中帶點苦味是絕配。《醇濃大甲芋頭千層》蘊含綿密又富有香氣的芋頭顆粒，層層滿是細緻溫柔滋味。 濃情香蕉巧克力千層，香甜中帶點苦味是絕配。 攝影/張明偉

此外，應愛好者請求，想要把「瀾島」的產品帶到國外，於是近期Dennis想到埔里有蝴蝶王國美譽，新推出法式經典之作《原味手工蝴蝶酥》，嚴選法國依思尼AOP認證發酵奶油、日本進口麵粉、三溫糖，層次豐富鮮明，達到香濃酥脆的完美境界，精美包裝、常溫禮盒好攜帶。 原味手工蝴蝶酥精美包裝，常溫禮盒好攜帶。 攝影/張明偉

瀾島de GRATO

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Fb.瀾島de GRATO