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到龍潭來食茶室體驗客家茶文化 順遊關西與萌豚相見歡

聯合新聞網／ Ciao潮旅
「關西六福莊」的中庭在夜色中更有非洲草原氛圍。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館
「關西六福莊」的中庭在夜色中更有非洲草原氛圍。 圖片提供/關西六福莊生態度假旅館

【撰文/Ciao】

看「關西六福莊」推出的各項住房優惠專案琳瑯滿目，讓人躍躍欲試都想參加。其中與客家茶文化館攜手推出的「來食茶室」住房專案，引領旅客體驗異國飲茶文化，只到6月底，敬請把握！又特別推薦年度限定「福豚泡湯趣主題房」，讓旅客全天候感受水豚的療癒魅力。

臺灣客家茶文化館。 攝影/相 王基守
臺灣客家茶文化館。 攝影/相 王基守

使用經典主題茶具 遊歷六個國家的飲茶風情

去年底新開幕的「臺灣客家茶文化館」位在龍潭區國道三號高原交流道旁，在茶園中得獎的地標建築，規劃以「客家茶文化」與「茶產業歷史」為展覽主軸，並以創新茶餐飲與體驗各國飲茶文化的六國茶室為特色，現成為台灣茶路浪漫台三線上的必遊亮點。

桃園最新景點，臺灣客家茶文化館。 攝影/相 王基守
桃園最新景點，臺灣客家茶文化館。 攝影/相 王基守
打破文化館刻板印象，在茶園中的得獎地標建築。 攝影/相 王基守
打破文化館刻板印象，在茶園中的得獎地標建築。 攝影/相 王基守

「關西六福莊」專為家庭或四人旅客設計，推出「來食茶室住房專案」，平日入住享免費升等肯亞綠地客房，即可享有飯店活力早餐4客，好望角茶香風味晚餐4人次，主菜有清爽的綠茶慢燉鱸魚，關西仙草茶燉煮的豬肋排或肥美雞腿可任選，還有近距離互動的羊駝生態體驗4人次，房客免費精選活動，像是非洲迎賓秀、玩偶同樂會等皆有趣。

展開六國茶室體驗，大開眼界。 攝影/相 王基守
展開六國茶室體驗，大開眼界。 攝影/相 王基守
茶金審查室的秘密，台灣生產的茶類介紹。 攝影/相 王基守
茶金審查室的秘密，台灣生產的茶類介紹。 攝影/相 王基守

再加贈送客家茶文化館門票4張，英國、土耳其、德國、台灣、印度、日本等六國茶室體驗（茶室護照＋茶點）4人份，電視劇「茶金」與茶箱、茶香、茶鄉特展4人份。活動皆有專業調茶司服務，講解各國茶的文化與歷史，全室使用經典主題茶具，並由調茶師導教學茶席布置，茶室護照集滿六個不同國家，再送精美旅行組好禮，好拍、好喝、好玩，超值划算！

電視劇「茶金」特展，風華再現。 攝影/相 王基守
電視劇「茶金」特展，風華再現。 攝影/相 王基守
專屬印度的茶室風情，繽紛多彩。 攝影/相 王基守
專屬印度的茶室風情，繽紛多彩。 攝影/相 王基守

全台唯一的福豚泡湯趣主題房

透過大面窗景，就看到水豚在您眼前瞇眼曬太陽、自在悠閒泡湯或是專注鼓著臉頰吃牧草，「關西六福莊」用心打造療癒系草食動物王國，擁有161間狩獵風格客房。獨家設計全台唯一的「福豚泡湯趣主題房」，有剛果房及肯亞樓中樓房，每種房型限量2間，可近距離欣賞福豚家族與狐獴、侏儒山羊、柯爾鴨、紅腿陸龜等超萌動物，觀察牠們在馬達加斯加島自由放養的共居生活。

攝影/相 王基守
攝影/相 王基守

「福豚泡湯趣主題房」從牆壁彩繪、床上擺飾抱枕和大小玩偶都是Q版福豚的，剛果房特別設計福豚在泡湯的呆萌樣，另一旁有球池供小朋友玩耍。肯亞樓中樓房設有寶貝們喜歡的帳篷，裡面就住了大隻的福豚玩偶，連大人都想要一起合照。

肯亞樓中樓房設有寶貝們喜歡的帳篷。 攝影/張明偉
肯亞樓中樓房設有寶貝們喜歡的帳篷。 攝影/張明偉
剛果房特別設計福豚在泡湯的呆萌樣。 攝影/張明偉
剛果房特別設計福豚在泡湯的呆萌樣。 攝影/張明偉

發揮想像 福豚派對主題套餐

兩天一夜住房專案優惠內容包括活力早餐2客，以及在好望角餐廳，主廚從水豚生活習性發想，選用在地食材，結合客家與西式烹調手法，精心料理的「福豚派對」主題套餐2客。

「福豚派對」主題套餐用食材表現福豚生態。 攝影/張明偉
「福豚派對」主題套餐用食材表現福豚生態。 攝影/張明偉

另外還包括六福村主題樂園手環（兩日無限制進出）2張，福豚主題房禮物包1份/房，計有50cm福豚坐姿玩偶、狐獴坐姿玩偶、福豚泡湯鑰匙圈、狐猴塗鴉本（依現場提供為準），各式房客精選免費活動，福豚生態體驗2人次，跟著專業導覽員認識福豚家族，從生活習性介紹、親子共同準備的愛心餐食，更進一步零距離與水豚互動。

在馬達加斯加島悠哉生活的水豚。 攝影/Ray　
在馬達加斯加島悠哉生活的水豚。 攝影/Ray　
園區迎來了新朋友瓦萊黑鼻羊，白色捲毛頭有著黑麻麻的臉。 攝影/張明偉
園區迎來了新朋友瓦萊黑鼻羊，白色捲毛頭有著黑麻麻的臉。 攝影/張明偉
可近距離與一臉冏樣的羊駝親近與合照。 攝影/張明偉
可近距離與一臉冏樣的羊駝親近與合照。 攝影/張明偉

關西六福莊生態度假旅館Leofoo Resort Guanshi

Web. www.leofooresort.com.tw

Fb. 關西六福莊Leofoo Resort Guanshi

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