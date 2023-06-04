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新北好茶節6月登場 夏水春茶沁涼好時光

聯合新聞網／ Ciao潮旅
暢遊坪林，最佳伴手禮-包種茶。 圖片提供/新北市坪林區公所
暢遊坪林，最佳伴手禮-包種茶。 圖片提供/新北市坪林區公所

【撰文/Ciao】

隨著夏天活力的腳步，悠遊坪林，由新北市農業局與新北市坪林區公所舉辦春季「新北好茶節」是此處每年最大活動，就在茶業博物館旁廣場登場，敬邀大家走訪茶鄉、喝好茶，順遊親子生態親水行程，到老街吃茶餐，水岸長廊看美麗白鷺鷥。

新北市推動農業健康市/式，致力營造良好農業生產環境，透過辦理評鑑與製茶技術競賽輔導農民生產在地好茶。境內有9大茶產區，包含坪林、石碇、三峽、林口、石門、深坑、汐止、新店及平溪；包括6大特色茶，半發酵包種茶及龍壽茶、不發酵茶碧螺春、全發酵蜜香紅茶、部分發酵茶鐵觀音及東方美人茶，每種茶各有獨特風味。

包種茶香氣撲鼻 滋味甘潤 冷熱飲皆宜

遠近馳名，坪林是包種茶的主要產地，素有北包種之美譽。這裡海拔約兩百公尺，具有得天獨厚的自然生態，終年溫潤涼爽、雪霧瀰漫、土壤肥沃，放眼所及滿山蒼翠的茶園。包種茶是半發酵的一種青茶，包種茶乾外觀呈條索狀，香氣最佳、品質最優，湯色蜜綠金黃、滑順甘潤，可熱泡，也可冷泡飲用、消暑解渴。

坪林農友製茶技術超群，展現百萬冠軍茶的軟實力，想要品茗坪林的包種茶，「春季新北好茶節」將於6月10、11、17、18日到「新北市坪林茶業博物館」旁廣場，細細品味這香、濃、醇、韻、美的茶中極品。

新北市農業局與新北市坪林區公所特別推畫坪林親子生態親水遊程，享受芬多精的洗禮。首先來到「金瓜寮魚蕨步道」，是坪林著名的綠色路線，總長約2.5公里，水氣豐沛，長滿高聳的蕨類植物，岩壁上多樣性蕨類生態與溪中魚群、斷層瀑布等景點錯落其中，不僅是北台灣著名的觀魚賞蕨步道，更是夏日消暑親水的好去處。

金瓜寮魚蕨步道是坪林著名的綠色路線。 圖片提供/新北市坪林區公所
金瓜寮魚蕨步道是坪林著名的綠色路線。 圖片提供/新北市坪林區公所

再到「九芎根親水公園」，公園內引流清澈的金瓜寮溪水造成人工渠道，闢建有步道、涼亭、淺水戲水區等，溪旁還有落羽松美景，在秋天會漸漸翻紅，又是另一番不同的景致。

自然生態豐富 白鷺鷥公寓熱鬧的時節

「坪林生態園區」緊臨茶業博物館，入口有茶神陸羽煮茶、品茶之石雕像群，園區內供奉茶農保護神「茶郊媽祖」座落於園匾思源台，是台灣茶史的重要見證。這裡自然生態豐富，4至5月是賞螢最佳時機，入冬後茶花盛開，有一百多個品種，花色花形豐富多變。在思源台四周復育著稀有挺拔的臺灣油杉林，高處有觀景台，可以眺望坪林地標「觀音台」及北勢溪河岸風光。

坪林生態園區內的茶花有一百多個品種，花色花形豐富多變。 圖片提供/新北市坪林區公所
坪林生態園區內的茶花有一百多個品種，花色花形豐富多變。 圖片提供/新北市坪林區公所
坪林生態園區內的茶花有一百多個品種，花色花形豐富多變。 圖片提供/新北市坪林區公所
坪林生態園區內的茶花有一百多個品種，花色花形豐富多變。 圖片提供/新北市坪林區公所

還可以看到冰河孑遺的植物-台灣油杉，為台灣特有種，在倒吊蓮區域只有14 棵世界國寶級的千年油杉，每棵直徑達4公尺以上，國內分布的數量極少，自1986年起，官方特別在倒吊蓮區設立「坪林台灣油杉自然保留區」加以保護並進行復育。

此時也飢腸轆轆了，回到「坪林老街」，有座坪林最早的廟宇保坪宮（建於1862年），主祀玄天上帝，是居民主要信仰之一，有一百多年歷史，歷經翻修整建，展現宮廟獨特風貌。在街上可品嚐以茶入菜各式創意小吃，沿街有賣豆腐的小吃店、特色美食有坪林茶葉蛋、茶粿、茶油麵線、茶香冰淇淋等，絕對飽足味蕾。

想要佐美景用餐，建議不妨走到老街附近，沿著北勢溪畔一處水岸長廊，有親水廣場區域以及長約380公尺景觀廊道，水岸景色優美，在每年4月至9月可以看到有數百隻鷺鷥飛來築巢育雛，濃綠山水與白色鷺鷥相互輝映，正是「白鷺鷥公寓」最熱鬧的時節，閒坐於此，郊遊野餐看青山綠水倒影，見證生命的美好、令人感動。Fb. 新北市農業局-稼日蒔光

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