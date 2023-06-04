優質風味的超值滿足 全台唯一英倫摩登美學牛排館

【撰文/Ciao】

從台中起家，「瀧厚炙燒熟成牛排」深受饕客喜愛，訴求平價的高級享受，像是空間設計就令人印象深刻，是全台唯一的「英倫摩登美學牛排館」，以沉穩英國藍為主色，妝點金色線條及燈飾，融合後現代工業風，低調奢華又帶些潮流感，暖光營造浪漫氛圍，讓人宛如置身於歐洲的沈浸式牛排館。

食材絕對優勢 牛肉經過獨門45天溼式熟成

短短4年多，全台設有8家餐廳，可見「瀧厚」的好口碑。以肉類排餐為主，加上可無限享用的自助吧，加價能升級附有沙拉、前菜、湯品及甜點的套餐。 炙燒熟成肋眼牛排套餐，附有沙拉、酥皮濃湯、前菜泰式蝦餅以及甜點。 攝影/張明偉

食材用料下重本，特選美國CAB正安格斯牛協會認證Choice級以上，用穀物飼養18個月以下的美國牛。堅持不醃、不泡、不加嫩精，經過獨門45天溼式熟成，讓牛肉利用自身的天然酵素進行熟成作用，達到肉質濃郁風味及軟嫩多汁口感，再以高溫直火炙燒鎖住肉汁，特意保留牛肉的邊角油脂證明來自原塊肉切片，絕佳口感、鮮嫩多汁。建議可先吃原味，再灑ㄧ點現磨的黑胡椒或是海鹽提味，喜歡重口味，可沾些加入新鮮蔬菜一起熬煮的黑胡椒醬享用。 老饕菲力牛排取肩胛骨相似菲力部位、油脂較少。 攝影/張明偉

不吃牛肉者也有多元選擇，豬排嚴選台灣在地盤克夏黑豚，大受歡迎的炙燒戰斧豬排以黑胡椒醃製，一次可以吃到三種不同部位口感，骨邊帶油筋的QQ口感有嚼勁、脆脆焦香吮指回味，不沾醬也好吃。嚴選亞洲唯一氣冷雞的雞腿排、獨步全球CAS鮮鱸魚以香煎料理，入口就知道，肉質紮實彈牙超Juicy。 炙燒戰斧豬排選自宜蘭的盤克夏黑豚。 攝影/張明偉

排餐多樣性選擇 雙拼雙倍大滿足

呼應「瀧厚」品牌名，希望大家「都好」（台語諧音），吃得開心又飽足，另推出牛雞、牛豬、豬雞雙拼系列，炙燒雙倍熟成板腱牛排、雙倍霜降無骨肩小排雙倍滿足；牛肝菌燉飯佐雞腿、豬排或牛排，燉飯充滿奶油及菌菇香氣，米心有嚼勁不軟爛，美味一下吃光光。 豬雞雙拼（梅花豬排+無骨雞腿排）。 攝影/張明偉 炙燒雙倍霜降無骨肩小排、雙倍滿足。 攝影/張明偉 牛肝菌燉飯佐熟成板腱牛排更飽足。 攝影/張明偉

除了排餐令人讚不絕口，其它餐點也不惶多讓，招待的自製大蒜麵包鹹香滋味有水準，搭配排餐的蜜地瓜大受青睞。無限享用自助吧的羅宋湯、玉米濃湯和各式飲品。這羅宋湯誠意滿滿，不斷加入大量的熟成牛肉邊角燉煮，融合高麗菜、蕃茄、洋蔥等蔬食、料多味美，不少饕客慕名而來連吃好幾碗。 蒜香蛤蠣飽滿多汁很夠味。 攝影/張明偉 滿滿牛肉羅宋湯可無限享用。 攝影/張明偉

主廚沙拉使用美國加州生產的有機葡萄乾、無添加更健康。酥皮濃湯選用螺旋酥皮，不含大量酥油，酥皮酥脆蓬鬆，帶有濃郁奶香，單吃或融入玉米濃湯都很可口。

就像您家附近親切的好鄰居，帶來英倫貴族風的用餐環境，貼心設計座椅寬敞舒適，座位區都有隔板，讓客人保有自己空間，每個座位旁都有提供插座以供手機充電很方便。適合親子同享、好友聚餐等，歡迎來「瀧厚炙燒熟成牛排」感受最有溫度的服務。 整體空間採英倫貴族風格設計。 攝影/張明偉

瀧厚炙燒熟成牛排

Web. linktr.ee/longhou.steak

Fb. 瀧厚炙燒熟成牛排