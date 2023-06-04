台中療癒系美食之旅 視覺與味蕾的美好體驗

【撰文/Ciao】

座落於臺中舊城區極具地標代表性的歷史建築，「臺中市役所」興建於明治44年（西元1911年），為「和洋折衷」，日治的「辰野式」仿巴洛克建築之一，現已串聯歷史、文化與記憶，深入臺中在地特色，打造成為新舊融合的文化交流空間。

在百年建築臺中市役所 細品有故事的Narratore

一樓為「有役思藝文空間」，是臺中人文記事及生活品味的載體，整體空間規劃分為主題特展區、書店閱覽區及生活選物區，悠遊其中，心境也跟著沉澱了。 感受人文藝術薰陶。 攝影/Aries 一樓「有役思藝文空間」。 攝影/Ray

二樓為義式餐廳「說故事的人Narratore」，在空間佈置規劃上凸顯百年建築復古典雅的特色，以簡約裝飾呈現時代風格，展現出新古典風貌，讓人們如同回到當年的風華盛況。 說故事的人Narratore餐廳風貌。 攝影/Ray

Narratore取自義大利文指的是「說故事的人」、「作家」，主廚Lance透過料理將鮮食原味精緻化的創意手法，融入在地或當令食材，再結合各地文化融合，希望透過道道的義式美饌訴說一篇篇的故事、值得細細品味。 主廚特別選胭脂鴨，自家熟成鴨胸搭配洋甘菊醬汁。 攝影/Ray 番紅花鈕扣餃焦糖牛舌甘草起司醬、視覺繽紛。 攝影/Ray 黃花含羞草Mimosa Ice cream cake表達感謝之意。 攝影/Ray

臺中市役所

Web. www.uyes.com.tw

Fb. 說故事的人Narratore

沉浸於手作甜點的幸福滋味

位於精誠五街，一棟由老屋改造，充滿日式文青風格，以外帶為主，成立於2014年，「金帛手製」主要提供獨家內藏富士山和阿里山形內餡，融入在地元素，各種口味的雪糕捲。主理人Kyle表示取名「金帛」就像手作藝術品般，象徵傳統優雅文化的傳承，雪糕捲裡的小山也代表金三角，品牌的核心價值，就是融入台灣在地元素，具美感外型以及符合商業潮流。 獨家山形內餡雪糕捲。 攝影/Ray

冷凍吃像霜淇淋 退冰後似生乳捲

內藏富士山和阿里山山形的雪糕捲，不僅顏值佳，取名也富詩意，《在櫻花季阿里山沏一壺茶雪糕捲》，紅玉紅茶蛋糕體的茶香濃郁，搭配扎實的鐵觀音以及綜合莓果內餡增加豐富層次。 在櫻花季阿里山沏一壺茶雪糕捲。 攝影/Ray

《舞茶時光生乳雪糕捲》將三種特色台茶，柚子花香的金萱、經典鐵觀音、香氣濃郁的焙茶包進生乳雪糕捲裡，堆疊醇厚在地滋味。 舞茶時光生乳雪糕捲內含3款台茶。 攝影/Ray

選用來自台中大甲的特級芋頭，《芋香布丁雪糕捲》綿密細緻的芋泥內餡搭配Q甜布丁，為芋頭控的最愛。新品《中澤雪糕捲》以檸檬蛋糕搭配原味蛋糕體，有著可愛的兔兔圖案，內餡融合北海道頂級香草中澤生乳餡，外圍為乳酪生乳餡加上鹽之花，風味濃純口感卻十分輕盈。 芋香布丁雪糕捲，芋頭風味交織濃醇生乳奶香。 攝影/Ray 中澤雪糕捲精選北海道中澤鮮奶油。 攝影/Ray

職人手藝帶來甜點的更多可能，同樣外表吸睛的塔派甜點系列，深受歡迎的《一抹相思白玉六吋塔》，滑順苦甘的抹茶生乳餡融入微甜蜜漬紅豆點綴層層環繞，還有藏在裡面的QQ麻糬，抹茶控絕不能錯過。 抹茶控必吃一抹相思白玉六吋塔。 攝影/Ray

輕嚐一口《酸甜-檸檬柚子六吋塔》香脆塔皮加上細緻綿密甘納許，奶油香氣馥郁，檸檬餡清爽酸甜，柚香蜂蜜清新回甘，簡單又高雅的味蕾享受，如酸甜的夏戀。新品《法芙娜可可六吋塔》，入口時微苦的法芙娜巧克力質地滑順，後韻為茶香回甘的紅玉紅茶，淡淡薄荷與肉桂香氣交織，點綴榛果碎粒，整體優雅的苦甜口感，帶來味覺饗宴。 酸甜-檸檬柚子六吋塔充滿酸甜滋味。 攝影/Ray 法芙娜可可六吋塔，優雅的苦甜口感。 攝影/Ray

陪寶寶一起長大 彌月禮盒盛裝愛與祝福

「金帛手製」要將手工甜點的美好滋味與大家分享，推出豐盛的彌月禮盒回應親友滿滿祝福。鐵盒系列包括《島嶼茶香達克瓦茲》，一次可以吃到花生烏龍、抹茶麻糬、紅玉莓果等3種獨特茶香口味的達克瓦茲，外酥內軟、清爽不甜膩。《伯爵夫人法式蛋糕》內裝達克瓦茲，加上費南雪（花生+經典原味）、布列塔尼酥餅，選擇更多元。 島嶼茶香達克瓦茲有花生烏龍、抹茶麻糬、紅玉莓果口味。 攝影/Ray 伯爵夫人法式蛋糕，達克瓦茲、費南雪、布列塔尼酥餅。 攝影/Ray

還有《森林饗宴手工餅乾》、《小兔蹦蹦手工餅乾》，盛裝抹茶小樹餅乾、抹茶曲奇、蔓越莓餅乾等8款不同口味的手工餅乾，口感酥脆、甜度適中。鐵盒外則飾以粉色系兔寶寶限定圖案包裝，色調溫暖溫馨、討喜可愛。 鐵盒系列森林饗宴手工餅乾、小兔蹦蹦手工餅乾。 攝影/Ray

《森林禮盒-緋蝶之櫻》有茉莉綠茶磅蛋糕和達克瓦茲兩種款式，再加上奶香貓舌餅、草莓雪寶、抹茶曲奇餅乾組合，大人小孩都喜歡。另外還有喜餅禮盒，瀰漫的幸福滋味，將帶給新人永誌難忘回憶。

Kinber金帛手製

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