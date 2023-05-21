期間限定 新店迷人夜色水舞吊橋相輝映 白日悠遊碧潭親山水景緻
【撰文/Ciao】
邁入第7個年頭，「2023碧潭水舞」現正熱烈舞動中，結合在地生物、自然生態和動感藝術元素，今年首次以翱翔噴泉裝置，展現振翅飛翔的「水舞」為主軸，搭配多種色彩的舞台光束燈，加上在和美山上勾勒出黑鳶、螃蟹等雷射投影，還有呈現山勢蜿蜒線條之美的「山舞」，展現出碧潭的多彩風情。
期間在碧潭東岸廣場也陸續推出豐富多元活動，周周都精采，好看、好吃、好玩一次滿足。至5月28日止，請不要錯過，歡迎全家大小、三五好友或相約喜歡的人一起欣賞到新店碧潭欣賞光彩奪目、國際級水舞光影秀。
除了觀看碧潭水舞外，碧潭周邊還有不少景點白天可以去走走。「和美山步道」的親山步道，雖然一路上幾乎都是上坡階梯，但綠樹成蔭，風吹來好舒服，走到山頂視野遼闊，可一覽碧潭吊橋都市與景觀，天晴時可遠看南港山及台北101。
走下和美山步道的第一站就是「灣潭遊戲區」，佔地700坪的親子公園，小朋友可以盡情的遊玩，大人們悠閒坐在這看碧潭水景，還有全台唯一的人力船擺渡口，始於清光緒7年（西元1881年），已有百年歷史了，不妨搭乘渡船（有收費）來享受水岸輕舟之樂，看碧波蕩漾的湖水之美。
遠一點可以到藏身於城市中的碧綠湖光山色「濛濛谷」，現在來此的遊客少很多，反而有種身處世外桃源的靜謐之美，讓人心曠神怡。
「小粗坑生態綠廊」沿途盡是青山綠水，也是一條可健行、可騎車散心的生態步道。最特別的是有座淡粉色、獨特的巴洛克古典建築風格，是全台運轉中最古老的水力發電廠，雖然不能進入，但往一旁屈尺古道往上走，從高處可以看到建築全貌，現已成為具復古感的熱門打卡點。
從白天看綠色山水到夜晚看絢爛水舞秀，5月的碧潭一日輕旅行，期間限定、敬請把握！
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