快訊

「質子治療之父」洪志宏罕病離世 遺孀：兩周內就無法記憶女兒名

新竹縣上演水豚君脫逃記！一隻要價20萬 飼主身分曝光：家還有羊駝

放棄蜜月急開演唱會！李昇基現身台灣親口解答原因

期間限定 新店迷人夜色水舞吊橋相輝映 白日悠遊碧潭親山水景緻

聯合新聞網／ Ciao潮旅
水舞躍動、絢彩燈光打造感官享受。 攝影/Ray
水舞躍動、絢彩燈光打造感官享受。 攝影/Ray

【撰文/Ciao】

邁入第7個年頭，「2023碧潭水舞」現正熱烈舞動中，結合在地生物、自然生態和動感藝術元素，今年首次以翱翔噴泉裝置，展現振翅飛翔的「水舞」為主軸，搭配多種色彩的舞台光束燈，加上在和美山上勾勒出黑鳶、螃蟹等雷射投影，還有呈現山勢蜿蜒線條之美的「山舞」，展現出碧潭的多彩風情。

攝影/Ray
攝影/Ray

期間在碧潭東岸廣場也陸續推出豐富多元活動，周周都精采，好看、好吃、好玩一次滿足。至5月28日止，請不要錯過，歡迎全家大小、三五好友或相約喜歡的人一起欣賞到新店碧潭欣賞光彩奪目、國際級水舞光影秀。

攝影/Ray
攝影/Ray
攝影/Ray
攝影/Ray

除了觀看碧潭水舞外，碧潭周邊還有不少景點白天可以去走走。「和美山步道」的親山步道，雖然一路上幾乎都是上坡階梯，但綠樹成蔭，風吹來好舒服，走到山頂視野遼闊，可一覽碧潭吊橋都市與景觀，天晴時可遠看南港山及台北101。

和美山步道綠樹成蔭，風吹來好舒服。 攝影/Ray
和美山步道綠樹成蔭，風吹來好舒服。 攝影/Ray
現在正是油桐花開時節。 攝影/Ray
現在正是油桐花開時節。 攝影/Ray
登和美山頂視野遼闊、看美麗夕照。 攝影/Ray
登和美山頂視野遼闊、看美麗夕照。 攝影/Ray
登和美山頂視野遼闊、看美麗夕照。 攝影/Ray
登和美山頂視野遼闊、看美麗夕照。 攝影/Ray

走下和美山步道的第一站就是「灣潭遊戲區」，佔地700坪的親子公園，小朋友可以盡情的遊玩，大人們悠閒坐在這看碧潭水景，還有全台唯一的人力船擺渡口，始於清光緒7年（西元1881年），已有百年歷史了，不妨搭乘渡船（有收費）來享受水岸輕舟之樂，看碧波蕩漾的湖水之美。

小朋友最愛的灣潭遊戲區。 攝影/Ray
小朋友最愛的灣潭遊戲區。 攝影/Ray
全台唯一的人力船擺渡口。 攝影/Ray
全台唯一的人力船擺渡口。 攝影/Ray

遠一點可以到藏身於城市中的碧綠湖光山色「濛濛谷」，現在來此的遊客少很多，反而有種身處世外桃源的靜謐之美，讓人心曠神怡。

「濛濛谷」的靜謐之美。 攝影/Ray
「濛濛谷」的靜謐之美。 攝影/Ray

「小粗坑生態綠廊」沿途盡是青山綠水，也是一條可健行、可騎車散心的生態步道。最特別的是有座淡粉色、獨特的巴洛克古典建築風格，是全台運轉中最古老的水力發電廠，雖然不能進入，但往一旁屈尺古道往上走，從高處可以看到建築全貌，現已成為具復古感的熱門打卡點。

最古老的水力發電廠。 攝影/Ray
最古老的水力發電廠。 攝影/Ray

從白天看綠色山水到夜晚看絢爛水舞秀，5月的碧潭一日輕旅行，期間限定、敬請把握！

延伸閱讀

同事炫耀「板橋什麼都有」新店男不服 眾人推這1點：躺著都贏

碧潭水舞最後10天 驚喜彩蛋6首輪播還有植栽打卡亮點

偷黃、紅牌重機奔馳淡水坪林北宜公路兩地 新店警鎖定賊追緝中

五月的夜晚好璀璨！180秒煙火超吸睛 水舞空舞綻放碧潭

相關新聞

夏天也想吃火鍋 快來相約家人好友聚聚

「一期一聚，與最好的相聚」，就像一位熟識的老朋友，王品集團旗下火鍋品牌「聚北海道昆布鍋」陪伴我們16年囉！湯頭鮮美甘醇，海陸配料新鮮實在，獨家絕配靈魂沾醬，用餐環境寬敞舒適冷氣強，讓吃火鍋沒有四季之分，8月起推出全新型態概念店「聚北海道鍋物」，在台北南京東店與中壢SOGO店與大家見面囉！

期間限定 新店迷人夜色水舞吊橋相輝映 白日悠遊碧潭親山水景緻

邁入第7個年頭，「2023碧潭水舞」現正熱烈舞動中，結合在地生物、自然生態和動感藝術元素，今年首次以翱翔噴泉裝置，展現振翅飛翔的「水舞」為主軸，搭配多種色彩的舞台光束燈。

台北必吃牛排館與牛肉麵 乾式熟成讓牛肉更美味的秘訣

軟嫩多汁的牛排一上桌，魅力凡人無法擋！擁有全台最大專業乾式熟成室，經嚴格控制溫溼度，並強化空氣對流，使乾式熟成的時間能突破300天，更可依客製需求熟成天數。以獨創全球首家的乾式熟成風味牛肉麵，肉質軟嫩，湯頭更加鮮甜，喝一口，回味無窮。

北海岸坐擁山海景致 全新旅宿聽浪潮聲悅耳 野奢露營秘境觀日出與日落

鄰近浪漫唯美的石門婚紗廣場，依靠在大屯山下，嶄新的「半島海悅」渡假會館正式亮相，簡約線條、純白建築外觀與門前的湛藍太平洋相襯，要帶給旅人每日被大自然尊寵與包圍的獨有感覺。

好久不見 歡迎來到日本神戶動物王國 向好朋友動物們打招呼

終於等到疫情過後，當然要造訪神戶最高人氣的「神戶動物王國」，二年多不見，園區新添更多動物與設施，並做好防疫相關的應變與保護措施，不變得是動物們依舊熱情，療癒又感動人心。

神戶KOBE 多麼迷人舒服的海港城市

背山面海，可以同時享樂大海、街景，以及異國情調的美麗神戶，適合親子同遊，睽違三年，神戶新增許多景點，不論您是初次造訪或是回訪，日本之旅絕對精采豐富。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦