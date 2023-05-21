台北必吃牛排館與牛肉麵 乾式熟成讓牛肉更美味的秘訣

【撰文/Ciao】

軟嫩多汁的牛排一上桌，魅力凡人無法擋！擁有全台最大專業乾式熟成室，經嚴格控制溫溼度，並強化空氣對流，使乾式熟成的時間能突破300天，更可依客製需求熟成天數。

牛排控最愛 天然原味的究極享受

有「乾式熟成牛排之父」美譽，美福關係企業餐飲部副總經理兼行政主廚陳重光，是台灣第一位將「乾式熟成」牛肉引進者，成功打造全台第一間乾式熟成室，且不斷鑽研肉品、食品科學，為追求食材極致臻味，他讓熟成牛肉突破天數限制，從基礎的21天甚至到300天，也為賓客提供客製化服務，讓牛肉愛好者能深刻品嚐、享受，隨時間醞釀出不同濃郁層次的熟成迷人風味。 美福關係企業餐飲部副總經理兼行政主廚陳重光。 攝影/Ray

「美福」是台灣首屈一指的進口肉商，陳主廚說很幸運地背後擁有豐富的資源與強力支援，從牛肉品種、養殖源頭、飼養天數、屠宰過程等，「美福」精準掌握熟知每塊頂級肉品履歷，再儲放於專業的乾式熟成室，利用恆溫與恆濕的嚴格控制，以風乾催化的過程，讓牛肉本身的天然酵素與天然微生物作用，隨著時間醞釀，增加牛肉的飽滿風味、嫩度和多汁性，真正做到「Fresh & Aged」，展現食材原味。 牛肉飽滿風味、嫩度多汁。 圖片提供/美福乾式熟成牛排館

「美福乾式熟成牛排館」早已成為饕客首選的夢幻牛排館，做為乾式熟成牛肉的第一把交椅，成功吸引無數港、澳及海外各地老饕前來。置身於新古典主義打造的用餐環境，優雅沉穩的氛圍，尊榮享用美國頂級乾式熟成丁骨牛排，無需醬料，牛排經過高溫爐烤後，散發出濃郁肉香、外酥內軟，骨邊肉質焦香有味，這乾式熟成的迷人魅力，讓牛排控一旦品嚐過，再也回不去了。 頂級乾式熟成丁骨牛排，散發濃郁肉香、外酥內軟。 圖片提供/美福乾式熟成牛排館

新古典主義打造的用餐空間、寬敞舒適。 圖片提供/美福乾式熟成牛排館

主廚說最簡單的烹調，卻是最不容易的創意，同樣將熟成技術運用在其它肉品上，另一道受歡迎的《21天乾式熟成鴨胸襯醃漬娃娃菜及風乾蕃茄》，嚴選東部櫻桃鴨胸進行乾式熟成21天，爐烤出極脆口感，鮮嫩扎實、濃郁多汁。除了各式肉品主菜，這一季的新菜色主廚帶來海鮮料理，《爐烤紐西蘭甜螯蝦黃檸檬》、《海味義大利麵襯生海螯蝦》、《生蠔濃湯襯脆皮明蝦及鮮蘑菇》等，沒有過度烹調與調味，讓味蕾享受來自大海的純粹鮮甜，反而更添記憶點。 21天乾式熟成鴨胸襯醃漬娃娃菜及風乾蕃茄，令人驚艷。 攝影/Ray 爐烤紐西蘭甜螯蝦黃檸檬簡單作法卻蘊含深度。 攝影/Ray 海味義大利麵襯生海螯蝦。 攝影/Ray 甜點也同樣吸睛，提拉米蘇塔濃縮咖啡巧克力雪碧。 攝影/Ray

可單點或是選擇套餐組合，餐廳另提供充滿義式風味的自助百匯沙拉吧，種類豐富、繽紛多彩，是乾式熟成肉品之外一大吸睛誘惑美食。Fb. Fresh & Aged Italian Steak House 義式沙拉吧以當令生鮮食材料理，繽紛、豐富。 攝影/Ray

全球首創乾式熟成風味的牛肉麵

牛肉麵是台灣極具代表性的美食之一，各名家有其獨門手法，身為美福關係企業餐飲部副總經理兼行政主廚的陳重光，想要開發自己喜歡也能放心吃的牛肉麵。在牛肉品質上取得優勢，美福為台灣最大的進口肉品商，引進來自美、澳、日本的頂級牛肉，嚴選口感軟嫩、帶勁的牛腩，豐富油脂帶出特別的香氣，以傳統烹調精髓，融合熟成食材美味，造就獨一無二、令人回甘的牛肉麵。 穀物牛三寶，一次品嚐牛腩、牛肚、牛筋附上現炒酸菜及自製辣豆瓣醬。 攝影/Ray 位於內湖的愛．熟成21牛肉麵用餐環境溫馨自在。 攝影/Ray

熟成就是最好的香甜調味

牛肉麵肉質重要，湯頭也是關鍵，陳重光主廚表示「愛．熟成21牛肉麵」巔覆傳統牛肉麵重鹹重油的口感，強調注重食材本身香甜的原味，高湯以老母雞全雞、PRIME等級乾式熟成35天以上的牛骨、牛邊角肉，加上各式鮮蔬、辛香料等天然食材長時間精燉，並添加乾式熟成牛精煉的純牛油，讓香氣及甜度更上一層。紅燒則是加入熟成發酵的有機豆瓣醬提味，這夢幻獨門湯頭自然鮮甜，主廚很自豪地強調美福牛肉麵喝一口湯頭後，絕對會讓您一口接一口，甘鮮、醇厚，即使冷掉也好喝。 川味椒香牛肉麵，添入花椒、八角等辛香料，甘甜中帶有微辣滋味。 圖片提供/愛．熟成21牛肉麵

美味的秘訣之三在於麵條，「愛．熟成牛肉麵」堅持使用每日現做新鮮熟成麵條，陳主廚說好的麵條從醒麵開始就是學問，醒麵時間足夠才能給予麵糰完整的時間熟成，也讓其纖維完整成型，麵筋會更有韌性與彈性，也讓麵條更加帶勁、味厚紮實，搭配乾式熟成風味湯頭最適當不過，可選擇細麵或寬麵，看這麵體吸附飽滿湯汁，呈現爽滑美味的Q彈口感，大口大口的吸著麵條絕對過癮！ 麵體吸附飽滿湯汁、Q彈口感，大口大口的吸絕對過癮！ 攝影/Ray

真材實料 冷凍湯包油脂佳

「愛．熟成21牛肉麵」的品項多元，有紅燒、川味及清燉口味可供饕客選擇。人氣招牌《紅燒穀物牛三寶》，能一次品嚐到所有牛之精華，以老滷慢火燉煮軟嫩滑順的牛筋，軟嫩適口的牛腩及彈牙牛肚，讓人一吃就忘不了的頂級美味。《燉品牛之最》更能呈現金黃湯頭的原汁精華，透亮、清澈，滴滴香醇順口，一次享受牛腱、牛腩、牛肋排、牛小排肉片等多重部位。最讚的每碗牛肉麵是附上現炒酸菜微脆小辣不過鹹，以及辣豆瓣醬，滿足重口味的老饕。 燉品牛之最牛肉麵可一次享受牛腱、牛腩、牛肋排、牛小排肉片等多重部位。 攝影/Ray

另外自家的現做小菜也是必點，還有《極黑和牛湯餃》，使用美國極黑和牛手工製作水餃，紮實飽滿肉餡，充滿牛肉的鮮美卻不油膩，再搭配經典紅燒、川味椒香牛肉湯各兩種口味，完美再提升風味、欲罷不能。 自家的現做小菜也是必點。 攝影/Ray 自家的現做小菜、極黑和牛湯餃等是另一驚豔的美味。 攝影/Ray

想要在家也能享受真材實料的熟成牛肉麵，「愛．熟成21牛肉麵」推出《紅燒半筋半肉二入禮盒》，內附紅燒半筋半肉湯包及熟成麵條。陳重光主廚強調冷凍食品最重要的是油脂，「我們的油質對身體好，吃了自然知道，無需把油脂弄掉，融合天然食材。」這就是「愛．熟成21牛肉麵」始終堅持著秉持務實的精神，要做就做最好的，無添加、無負擔，忠於原味。 在家也能享受真材實料的熟成牛肉麵，紅燒半筋半肉二入禮盒自用送人皆滿意。 攝影/Ray

愛．熟成21牛肉麵

Web. iaged21.com

Fb. 愛.熟成21牛肉麵