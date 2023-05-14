北海岸坐擁山海景致 全新旅宿聽浪潮聲悅耳 野奢露營秘境觀日出與日落

【撰文/Ciao】

位於石門區崁子腳，鄰近浪漫唯美的石門婚紗廣場，依靠在大屯山下，嶄新的「半島海悅」渡假會館正式亮相，簡約線條、純白建築外觀與門前的湛藍太平洋相襯，要帶給旅人每日被大自然尊寵與包圍的獨有感覺。

半島海悅渡假會館分為海景房山景房各有特色

「半島海悅」為知名的「半島秘境」另一旅宿新品牌，因此深知旅客的需求。總共4層樓高，共有15間客房，主要規劃有雙人房、四人房，以及適合親子出遊或長輩同行的家庭連通房房型。 接待大廳設計明亮活潑、時尚有型。 攝影/相 王基守

每間客房至少有7坪以上的寬敞場域，賞景的超大陽台和大浴缸。整體空間風格設計充滿現代北歐風，明亮簡約、崇尚自然，再巧妙飾以不一樣的柔和顏色妝點呈現，予人閑靜自在、清爽舒適之感，也是一棟具有文旅風的渡假民宿。 從落地窗望去是一望無際的太平洋。 攝影/相 王基守 空間風格設計充滿現代北歐風、純粹簡約。 攝影/相 王基守

從落地窗前望去或是閒坐於露台，可以近距離欣賞大自然的變化美景。海景房除了面對一望無際的太平洋，近看海水清澈，現在的季節海岸岩石上長滿綠藻，綠油油一片的景觀不輸老梅綠石槽，到了傍晚，夕陽落入海面與斑斕彩霞令人驚艷，夜晚時分，眼前滿天星斗璀璨閃耀，山景房則是面對蓊鬱的大屯山林綠意，即使是下雨天也很美，當山嵐霧起，彷彿形成縹緲腰帶，猶如置身夢境般。 巧妙飾以不一樣的柔和顏色妝點各具特色。 攝影/相 王基守 山景房面對蓊鬱的大屯山林綠意。 攝影/相 王基守

此外，旅宿設計人性化，特選名床軟硬適中、使人輕易入眠。配置聯網多媒體電視，藍芽喇叭如身臨其境的音樂環繞氛圍，還有數位保險箱、無聲小冰箱等都是貼心考量。浴室採乾濕分離，牆面以不同建材元素形塑各個房間浴室不一樣的視覺美感，浴缸可自由伸展，並裝設免治馬桶，使人每天通體舒暢。 配置聯網多媒體電視。 攝影/相 王基守 每間客房皆設計有大浴缸，享泡澡樂趣。 攝影/相 王基守 每間客房皆設計有大浴缸，享泡澡樂趣。 攝影/相 王基守

為北海岸新增創意料理風味

入住即享有一樓「潮8主題餐廳」提供套餐式免費早餐，在時尚摩登的用餐環境，享受義式、法式的創意料理佐海天一色與夕陽餘暉美景更有Fu。 時尚摩登的潮8主題景觀餐廳。 攝影/相 王基守

章國文行政主廚以在地食材融合異國風味，為北海注入全新的美食饗宴。特別推薦必點招牌《勃根地紅酒燉牛頰》，精選來自紐西蘭優質牛肉，先用香料醃製，燉煮過的牛頰軟嫩Q彈，帶有淡淡紅酒香氣。《椰香雞腿排》香煎去骨雞腿排酥脆口感，抹上燒雞醬、芥茉醬，再灑上椰子絲去烤，味道酸甜辣多層次享受。一吃《沙普風烤脆皮豬腳》秒被圈粉，主廚說秘訣就是豬腳先滷過，再用中溫烘烤，外酥內嫩、肥而不膩。 勃根地紅酒燉牛頰入口即化。 攝影/相 王基守 椰香雞腿排味道酸甜辣多層次享受。 攝影/相 王基守 沙普風烤脆皮豬腳不膩口、一吃就愛上。 攝影/相 王基守

另有下午茶鬆餅時光，以及大人小孩都喜歡的雪花冰品，沒有住宿也可以來這享用早午餐，「潮8餐廳」更適合10人小尾牙至40人的包場宴會。 鬆餅有蜂蜜、巧克力和綜合水果口味。 攝影/相 王基守

附近著名景點有富基漁港、富貴角燈塔、白沙灣、麟山鼻遊憩區、三生步道等，絕對值得二天以上的遊程安排，深入探索北海岸的種種美好風情。Fb. 半島海悅 攝影/相 王基守

全台唯一私人半島絕境 體驗露營樂趣

位於北海岸白沙灣旁的「半島秘境」，隱於藍海與綠意環繞的麟山鼻岬角，全島一望無際，奢華地享受270度無敵海景。 專為喜好大自然又希望住得舒適之旅人而設計的野奢露營。 攝影/相 王基守

入住即可享受野奢露營的時尚品味，分為經典神殿帳、星空帳，白色的帳面優雅夢幻，帳內舒適寬敞，帳內配置有訂製獨立筒床墊、高級羽絨寢具枕被、休閒椅、地墊、夜燈、移動式冷氣，以及質感家具家飾，拍照起來也很美。 一字排開的星芒帳從天空俯瞰。 圖片提供/半島秘境 白色帳篷內舒適寬敞、現在露營最是享受。 圖片提供/半島秘境 於白色帳內配置有床墊、寢具、休閒椅等。 攝影/相 王基守

球形的星空帳還設計有透明天幕，閒臥於床上即可抬頭看藍天白雲或明月星辰，想要自在享受外面的自然景色，每帳設有休閒椅，或是把地墊舖在草皮上躺平。最棒的是，可以在同個地點觀賞日出與日落，日出時，太陽和海平面形成一條線，日落也是，沒有光害，夏日夜晚特別涼爽。 夜晚的營區在燈光照映下也很迷人。 攝影/相 王基守

盥洗室、廁所統一設置於公共空間，每天徹底嚴格清潔消毒，備有洗沐用品及吹風機、非常方便。此外，也有提供白沙灣濱海民宿具有多種房型，以及提供露營場地。園區還設有大型戲水池，還有生態導覽，更適合舉辦主題派對、戶外婚禮、公司社團親子日等量身定制活動。 園區還設有大型戲水池，可以盡情戲水。 圖片提供/半島秘境

現正推出半島秘境-冰火之旅一泊二食專案優惠

走一趟北海岸可以消磨二天以上海洋假期，此時正是老梅綠石槽最佳的觀賞期，距離半島秘境僅10分鐘車程，豈能錯過？再遠一點到富貴角燈塔，有機會捕捉到極北點的懸日美景，富基漁港正是花枝盛產季節，美景美食一次滿足，另外，位於石門區尖山湖附近的嵩山梯田，是全台唯一用陽明山火山岩砌成的百年石砌梯田，綿延不絕的水梯田，有著「北海岸最美千層派」之稱，梯田內種植鳶尾花現正盛開，與綠油油水梯田相輝映。 在蔚藍的極北點坐擁私人半島，享受自然尊寵270度的美麗海景。 攝影/相 王基守 在蔚藍的極北點坐擁私人半島，享受自然尊寵270度的美麗海景。 攝影/相 王基守