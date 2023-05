好久不見 歡迎來到日本神戶動物王國 向好朋友動物們打招呼

【撰文/Ciao】

終於等到疫情過後,當然要造訪神戶最高人氣的「神戶動物王國」,二年多不見,園區新添更多動物與設施,並做好防疫相關的應變與保護措施,不變得是動物們依舊熱情,療癒又感動人心。

適合全家大小同樂的「神戶動物王國」位在神戶三宮附近,園區內種有不少植物,花卉繽紛綻放,整體規劃為室內型動物園、餐飲區與室外設施,室內冬暖夏涼,縱使外頭風雨或是大太陽,都不用擔心影響遊玩興致,這一座花草、動物與人親密互動的共生樂園,一直是很熱門的神戶景點。 園區設計可與動物們近距離觀察、互動。 圖片提供/神戶動物王國

希望復育更多珍稀物種

「神戶動物王國」的動物夥伴們真不少,將牠們劃分專屬於亞洲森林、非洲濕地、熱帶森林、動物接觸角、水之谷、岩之谷、袋鼠農場等類別。 有世界三大珍獸之稱的侏儒河馬。 圖片提供/神戶動物王國 有世界三大珍獸之稱的侏儒河馬。 圖片提供/神戶動物王國

更難能可貴的是園區可以看見不少瀕危物種,目的是希望復育更多珍稀物種,像是最著名的「鯨頭鸛生態園Big bill」重現鬱鬱蔥蔥的濕地,可以近距離的觀看來自非洲瀕臨絕種的超級稀客「鯨頭鸛」,身長約120公分,又稱為靴嘴鸛,因為那張巨大的喙像極了靴子而得名,因常像雕像一樣站立不動,也叫不動鳥,所以當牠展翅高飛時、氣勢十足,常讓遊客們大叫拍手驚呼! 面臨瀕臨絕種的鯨頭鸛。 圖片提供/神戶動物王國 面臨瀕臨絕種的鯨頭鸛。 圖片提供/神戶動物王國

園區經常帶給遊客驚喜, 這三年迎來許多新朋友,蘇門答臘虎的棲息地位於印尼的蘇門答臘島中,由於地形特殊,導致蘇門答臘虎擅長游泳與爬樹。可惜因開發導致島上的叢林地分散,雄虎與雌虎相遇困難。而在神戶動物王國的「蘇門答臘虎生態園」中,盤繞交錯的樹木、岩石與水池,重現牠們的棲地,可以觀察牠們在樹上攀爬、在岩石邊休息,或是池中玩水的各種模樣。 新設蘇門答臘虎生態園,蘇門答臘虎。 圖片提供/神戶動物王國

松鼠森林 飛鼠之夜~夜間動物們的世界

2022年中開放的「水獺聖地~小爪水獺生態園~」總面積達880平方米,可說是日本最大規模的「小爪水獺展示區」,逼真的棲息地再現,池塘飛瀑、野趣盎然,邀您進入水獺的世界,看小爪水獺家族優游自在、開心極了! 小爪水獺的展示區「水獺聖地~小爪水獺生態園~」是日本國內面積最大的展示區。 圖片提供/神戶動物王國

2023年3月新開幕「松鼠森林」展示區,在結實著橡樹果實樹木間,或是可享受紅葉的楓樹中,可以在此近距離的觀察到日本松鼠們在這兒自由自在的活動。 「松鼠森林」中展示的日本松鼠。 圖片提供/神戶動物王國

2023年4月新開幕的「飛鼠之夜~夜間動物的世界~」帶您認識日本飛鼠、日本鼯鼠……等夜間動物們的世界。進入展示區內,昏暗的燈光晝夜顛倒的錯覺,讓人彷如夜間來到森林探險一般。在這裡,可以觀察到許多夜行性動物,因為展示著居住在樹上生活的動物們,展示區內有著被樹木環繞的感覺。「神戶動物王國」處處精彩豐富又有趣,令人增長見聞、大開眼界,值得一訪再訪、收穫滿滿。 「飛鼠之夜~夜間動物的世界~」帶您進入夜間森林探險。 圖片提供/神戶動物王國 「飛鼠之夜~夜間動物的世界~」帶您進入夜間森林探險。 圖片提供/神戶動物王國

與友善動物互動 精彩活動登場

「神戶動物王國」裡去除圍牆和柵欄的設計,以與友善動物們零距離互動而聞名,園區內大部分採自由放養動物,遊客每天都可以與羊駝、袋鼠、兔子、天竺鼠、貓狗等友善動物互動,幾乎零距離可觀賞兔猻、沙漠貓、鯨頭鸛、小貓熊等動物們模樣,還可以參與水豚、烏龜、綿羊等餵食的難得體驗,看呆萌水豚的吃相,太融化了!

療癒時光,看呆萌水豚的吃相,整個心都被融化了。 圖片提供/神戶動物王國 可以親手參與餵食烏龜、羊駝等難得的親身體驗。 圖片提供/神戶動物王國 最古老的貓科兔猻,萌萌的外表下其實野性強悍。 圖片提供/神戶動物王國

看鳥兒展翅 狗狗帥氣英姿

在戶外的風之體育場觀賞戶外自由飛翔的鳥類,優雅地翱翔展翅,飛得更高、更快、更雄偉,多麼令人著迷,整個心靈都被療癒了。可以近距離觀賞與天空和風合二為一的「自由飛翔鳥類演出"Wings"」,透過這場互動演出,了解不同的猛禽,鸚鵡的習性,帶來一系列的驚喜和印象,臨場感十足。 「自由飛翔鳥類演出"Wings"」。 圖片提供/神戶動物王國 「自由飛翔鳥類演出"Wings"」。 圖片提供/神戶動物王國

另外還有「工作犬演出"Buddy"」,來自紐西蘭的牧羊犬與訓練員完美搭配,不論是追趕羊群的牧羊秀或是接飛盤,狗兒帥氣英姿和聰明智慧皆贏得全場滿堂喝采。「神戶動物王國」為一個寓教於樂Edutainment的主題公園,讓小孩大人們在這裡享受與動物互動和通過活動學習的樂趣。 「工作犬演出"Buddy"」,來自紐西蘭的牧羊犬帥氣英姿。 圖片提供/神戶動物王國 「工作犬演出"Buddy"」,來自紐西蘭的牧羊犬帥氣英姿。 圖片提供/神戶動物王國

花間廚房新開幕享受美食 同時致力於環境保護

園區內設置有3家餐廳,位於鮮花浴內百花繚繞的「花間廚房」於4月初新開幕,主要提供丼飯、義大利麵、咖哩飯、兒童餐等。 置身在充滿花花草草的空間享受美食,感覺格外有Fu。 圖片提供/神戶動物王國 置身在充滿花花草草的空間享受美食,感覺格外有Fu。 圖片提供/神戶動物王國

位在鮮花浴內百花繚繞的「羊駝咖啡廳」提供簡單輕食及飲品,以及最吸引的《鯨頭鸛咖啡》、《環尾狐猴麵包捲』》等原創動物餐點引發人氣話題!在「麵店.貓頭鷹庵」可以吃到熱呼呼的豆皮烏龍麵等麵食,也有販售冰淇淋、飲料,不論大人或是小孩都可以吃得很開心。 捨不得吃掉的鯨頭冠肉包。 圖片提供/神戶動物王國 「麵店.貓頭鷹庵」的豆皮烏龍麵麵Q彈湯鮮美。 圖片提供/神戶動物王國

守護對馬山貓的棲息環境

更值得一提,「神戶動物王國」對保全生物多樣性與環境保護的努力,園內持續進行保護特有宮古草蜥、雪豹等各項活動,積極參與婆羅洲保育計劃等。為了確保數量相當稀少的對馬山貓的覓食場地,園區購買減少農藥方式栽種的對馬山貓米,餐廳內有些料理使用環境友善的對馬山貓米,讓大家在填飽肚子的同時,一起幫助快要瀕臨絕種的對馬山貓,建立「透過吃來守護對馬山貓狩獵用的田地,協助環境保護」的機制。 保護數量相當稀少的對馬山貓。 圖片提供/神戶動物王國 愛護動物,有些料理使用環境友善的對馬山貓米。 圖片提供/神戶動物王國

愛護海洋生物 減少塑膠垃圾

亂扔垃圾、塑膠問題已對海洋生物造成了影響傷害且日益嚴重,「神戶動物王國」為了人類與動物共存的地球環境與永續未來,從2018 年12月起,園區內所有餐廳不再提供一次性,如塑料杯、吸管、攪拌棒、勺子、叉子、容器等約20種拋棄式塑料製品,取而代之的是全面使用木製品和帶有FSC®標誌的環保紙製品,以及可清洗和可重複使用的不銹鋼材質製品。此外,購物袋收費,以減少塑膠袋購物的使用量,紀念品店Love Bird另販售100%用回收寶特瓶製作的購物袋,其銷售額將有一部分用於保護野生動物的故鄉。 響應環保,選用可清洗和可重複使用的食器。 圖片提供/神戶動物王國

神戶動物王國(神戸どうぶつ王国)

Add. 〒650-0047兵庫縣神戸市中央區港島南町7-1-9

Tel. +81-78-302-8899

Web.tw.kobe-oukoku.com

Fb. 神戶動物王國 Kobe Animal Kingdom

Time. 平常日10:00-17:00、周末國定假日10:00-17:00。

*詳細營業時間請於官方網站確認。

Day Off. 星期四(國定假日、春假、黃金周、暑假、歲末年初正常營業)

How to go. 至神戶「三宮」後,轉搭Port Liner線神戶機場方向,約莫14分鐘後在「計算科学中心站(神戸動物王國王國・「富岳」前)」下車,出車站後即可以達園區。