好久不見 歡迎來到日本神戶動物王國 向好朋友動物們打招呼

【撰文/Ciao】

終於等到疫情過後，當然要造訪神戶最高人氣的「神戶動物王國」，二年多不見，園區新添更多動物與設施，並做好防疫相關的應變與保護措施，不變得是動物們依舊熱情，療癒又感動人心。

適合全家大小同樂的「神戶動物王國」位在神戶三宮附近，園區內種有不少植物，花卉繽紛綻放，整體規劃為室內型動物園、餐飲區與室外設施，室內冬暖夏涼，縱使外頭風雨或是大太陽，都不用擔心影響遊玩興致，這一座花草、動物與人親密互動的共生樂園，一直是很熱門的神戶景點。 園區設計可與動物們近距離觀察、互動。 圖片提供/神戶動物王國

希望復育更多珍稀物種

「神戶動物王國」的動物夥伴們真不少，將牠們劃分專屬於亞洲森林、非洲濕地、熱帶森林、動物接觸角、水之谷、岩之谷、袋鼠農場等類別。 有世界三大珍獸之稱的侏儒河馬。 圖片提供/神戶動物王國 有世界三大珍獸之稱的侏儒河馬。 圖片提供/神戶動物王國

更難能可貴的是園區可以看見不少瀕危物種，目的是希望復育更多珍稀物種，像是最著名的「鯨頭鸛生態園Big bill」重現鬱鬱蔥蔥的濕地，可以近距離的觀看來自非洲瀕臨絕種的超級稀客「鯨頭鸛」，身長約120公分，又稱為靴嘴鸛，因為那張巨大的喙像極了靴子而得名，因常像雕像一樣站立不動，也叫不動鳥，所以當牠展翅高飛時、氣勢十足，常讓遊客們大叫拍手驚呼！ 面臨瀕臨絕種的鯨頭鸛。 圖片提供/神戶動物王國 面臨瀕臨絕種的鯨頭鸛。 圖片提供/神戶動物王國

園區經常帶給遊客驚喜， 這三年迎來許多新朋友，蘇門答臘虎的棲息地位於印尼的蘇門答臘島中，由於地形特殊，導致蘇門答臘虎擅長游泳與爬樹。可惜因開發導致島上的叢林地分散，雄虎與雌虎相遇困難。而在神戶動物王國的「蘇門答臘虎生態園」中，盤繞交錯的樹木、岩石與水池，重現牠們的棲地，可以觀察牠們在樹上攀爬、在岩石邊休息，或是池中玩水的各種模樣。 新設蘇門答臘虎生態園，蘇門答臘虎。 圖片提供/神戶動物王國

松鼠森林 飛鼠之夜~夜間動物們的世界

2022年中開放的「水獺聖地~小爪水獺生態園~」總面積達880平方米，可說是日本最大規模的「小爪水獺展示區」，逼真的棲息地再現，池塘飛瀑、野趣盎然，邀您進入水獺的世界，看小爪水獺家族優游自在、開心極了！ 小爪水獺的展示區「水獺聖地~小爪水獺生態園~」是日本國內面積最大的展示區。 圖片提供/神戶動物王國

2023年3月新開幕「松鼠森林」展示區，在結實著橡樹果實樹木間，或是可享受紅葉的楓樹中，可以在此近距離的觀察到日本松鼠們在這兒自由自在的活動。 「松鼠森林」中展示的日本松鼠。 圖片提供/神戶動物王國

2023年4月新開幕的「飛鼠之夜~夜間動物的世界~」帶您認識日本飛鼠、日本鼯鼠……等夜間動物們的世界。進入展示區內，昏暗的燈光晝夜顛倒的錯覺，讓人彷如夜間來到森林探險一般。在這裡，可以觀察到許多夜行性動物，因為展示著居住在樹上生活的動物們，展示區內有著被樹木環繞的感覺。「神戶動物王國」處處精彩豐富又有趣，令人增長見聞、大開眼界，值得一訪再訪、收穫滿滿。 「飛鼠之夜~夜間動物的世界~」帶您進入夜間森林探險。 圖片提供/神戶動物王國 「飛鼠之夜~夜間動物的世界~」帶您進入夜間森林探險。 圖片提供/神戶動物王國

與友善動物互動 精彩活動登場

「神戶動物王國」裡去除圍牆和柵欄的設計，以與友善動物們零距離互動而聞名，園區內大部分採自由放養動物，遊客每天都可以與羊駝、袋鼠、兔子、天竺鼠、貓狗等友善動物互動，幾乎零距離可觀賞兔猻、沙漠貓、鯨頭鸛、小貓熊等動物們模樣，還可以參與水豚、烏龜、綿羊等餵食的難得體驗，看呆萌水豚的吃相，太融化了！

療癒時光，看呆萌水豚的吃相，整個心都被融化了。 圖片提供/神戶動物王國 可以親手參與餵食烏龜、羊駝等難得的親身體驗。 圖片提供/神戶動物王國 最古老的貓科兔猻，萌萌的外表下其實野性強悍。 圖片提供/神戶動物王國

看鳥兒展翅 狗狗帥氣英姿

在戶外的風之體育場觀賞戶外自由飛翔的鳥類，優雅地翱翔展翅，飛得更高、更快、更雄偉，多麼令人著迷，整個心靈都被療癒了。可以近距離觀賞與天空和風合二為一的「自由飛翔鳥類演出"Wings"」，透過這場互動演出，了解不同的猛禽，鸚鵡的習性，帶來一系列的驚喜和印象，臨場感十足。 「自由飛翔鳥類演出"Wings"」。 圖片提供/神戶動物王國 「自由飛翔鳥類演出"Wings"」。 圖片提供/神戶動物王國

另外還有「工作犬演出"Buddy"」，來自紐西蘭的牧羊犬與訓練員完美搭配，不論是追趕羊群的牧羊秀或是接飛盤，狗兒帥氣英姿和聰明智慧皆贏得全場滿堂喝采。「神戶動物王國」為一個寓教於樂Edutainment的主題公園，讓小孩大人們在這裡享受與動物互動和通過活動學習的樂趣。 「工作犬演出"Buddy"」，來自紐西蘭的牧羊犬帥氣英姿。 圖片提供/神戶動物王國 「工作犬演出"Buddy"」，來自紐西蘭的牧羊犬帥氣英姿。 圖片提供/神戶動物王國

花間廚房新開幕享受美食 同時致力於環境保護

園區內設置有3家餐廳，位於鮮花浴內百花繚繞的「花間廚房」於4月初新開幕，主要提供丼飯、義大利麵、咖哩飯、兒童餐等。 置身在充滿花花草草的空間享受美食，感覺格外有Fu。 圖片提供/神戶動物王國 置身在充滿花花草草的空間享受美食，感覺格外有Fu。 圖片提供/神戶動物王國

位在鮮花浴內百花繚繞的「羊駝咖啡廳」提供簡單輕食及飲品，以及最吸引的《鯨頭鸛咖啡》、《環尾狐猴麵包捲』》等原創動物餐點引發人氣話題！在「麵店．貓頭鷹庵」可以吃到熱呼呼的豆皮烏龍麵等麵食，也有販售冰淇淋、飲料，不論大人或是小孩都可以吃得很開心。 捨不得吃掉的鯨頭冠肉包。 圖片提供/神戶動物王國 「麵店．貓頭鷹庵」的豆皮烏龍麵麵Q彈湯鮮美。 圖片提供/神戶動物王國

守護對馬山貓的棲息環境

更值得一提，「神戶動物王國」對保全生物多樣性與環境保護的努力，園內持續進行保護特有宮古草蜥、雪豹等各項活動，積極參與婆羅洲保育計劃等。為了確保數量相當稀少的對馬山貓的覓食場地，園區購買減少農藥方式栽種的對馬山貓米，餐廳內有些料理使用環境友善的對馬山貓米，讓大家在填飽肚子的同時，一起幫助快要瀕臨絕種的對馬山貓，建立「透過吃來守護對馬山貓狩獵用的田地，協助環境保護」的機制。 保護數量相當稀少的對馬山貓。 圖片提供/神戶動物王國 愛護動物，有些料理使用環境友善的對馬山貓米。 圖片提供/神戶動物王國

愛護海洋生物 減少塑膠垃圾

亂扔垃圾、塑膠問題已對海洋生物造成了影響傷害且日益嚴重，「神戶動物王國」為了人類與動物共存的地球環境與永續未來，從2018 年12月起，園區內所有餐廳不再提供一次性，如塑料杯、吸管、攪拌棒、勺子、叉子、容器等約20種拋棄式塑料製品，取而代之的是全面使用木製品和帶有FSC®標誌的環保紙製品，以及可清洗和可重複使用的不銹鋼材質製品。此外，購物袋收費，以減少塑膠袋購物的使用量，紀念品店Love Bird另販售100%用回收寶特瓶製作的購物袋，其銷售額將有一部分用於保護野生動物的故鄉。 響應環保，選用可清洗和可重複使用的食器。 圖片提供/神戶動物王國

神戶動物王國（神戸どうぶつ王国）

Add. 〒650-0047兵庫縣神戸市中央區港島南町7-1-9

Tel. +81-78-302-8899

Web.tw.kobe-oukoku.com

Fb. 神戶動物王國 Kobe Animal Kingdom

Time. 平常日10:00-17:00、周末國定假日10:00-17:00。

*詳細營業時間請於官方網站確認。

Day Off. 星期四（國定假日、春假、黃金周、暑假、歲末年初正常營業）

How to go. 至神戶「三宮」後，轉搭Port Liner線神戶機場方向，約莫14分鐘後在「計算科学中心站（神戸動物王國王國・「富岳」前）」下車，出車站後即可以達園區。