神戶KOBE 多麼迷人舒服的海港城市

【整輯/Ciao】

背山面海，可以同時享樂大海、街景，以及異國情調的美麗神戶，適合親子同遊，睽違三年，神戶新增許多景點，不論您是初次造訪或是回訪，日本之旅絕對精采豐富。 圖片提供/Shutterstock

坐擁神戶港日夜景觀 神戶美利堅公園東方飯店

置身神戶港一眼就可看到這座超搶眼的建築，臨海景第一排，為神戶著名的地標型飯店，神戶美利堅公園東方酒店KobeMeriken Park Oriental Hotel，遊輪造型的大型弧形建築外觀，設計靈感來自海面升起的白浪，與神戶港塔和神戶海洋博物館的柔和曲線設計相得益彰。

飯店坐擁神戶港璀璨景觀，所有客房均設有開放式露台，隨著時間變化的欣賞港口風景、汽笛聲、海風的香氣……即使只待在房間裡也很享受，頂樓還設有能一覽迷人夜景的酒吧，放眼望去，去神戶必打卡的BE KOBE紀念碑、摩天輪、紫陽花之鐘都集中在這了，是到神戶旅遊入住的絕佳首選。 圖片提供/神戶美利堅公園東方飯店

Add. 神戸市中央區波止場町5-6 Tel. +81-78-325-8111

Web. www.kobe-orientalhotel.co.jp

與花草 動物親密的共生樂園 神戶動物王國

適合全家大小同樂的「神戶動物王國」，位在關西地區的神戶三宮人工港島上，是一個以動物、花、人類相互共存為主題的樂園，讓居住在城市的人們，有機會可以與動物互動，進而主動關心關懷動物們。 圖片提供/神戶動物王國

園區分為室內型動物園、餐飲區與室外設施，室內冬暖夏涼，縱使外頭風雨或是大太陽，都不用擔心影響遊玩興致，園區內隨處皆是綠蔭盎然，處處可見色彩繽紛的花卉綻放、美不勝收。園區內主要飼育水豚、侏儒河馬、水獺、兔猻、小貓熊等人氣動物，還有瀕臨絕種的鯨頭鸛、蘇門答臘虎，今年新增了松鼠森林，飛鼠之夜～夜間動物的世界～還有自由飛翔鳥類與工作犬的互動演出，豐富多元、寓教於樂。玩累了，內有3家餐廳，包括今年新開的花間廚房，好吃又好玩，快相約一起到「神戶動物王國」，跟所有動物好朋友打招呼！ 圖片提供/神戶動物王國 圖片提供/神戶動物王國

Add. 神戸市中央區港島南町7-1-9

Web. www.kobe-oukoku.com

舊教室成水族館 NATURE STUDIO

因為少子化關係，擁有141年悠久歷史的湊山小學雖於2015年停辦，但在去年蛻變成一所社區綜合設施NATURE STUDIO，具備多功能的休閒場域，一登場即成為親子旅遊的熱門景點。內容規劃有MINATOYAMA湊山水族館，可以親近大自然，近距離觀察生物，還有FISH POND的小池塘可體驗釣魚，可直接在花園廚房烹飪享用。 圖片提供/NATURE STUDIO

園區內所有植物幾乎都是可食用的果樹及香草，Picnic Garden成為貼近生活的花園，還包括設有銷售香草、果樹苗及菜苗的Herb Shop。又將國小的體育館另建成餐廳，甚至規劃湊山啤酒釀造廠，可以喝到味道豐富的OPEN AIR啤酒，館內也會定時舉辦觸摸活動和釣魚體驗，處處創造日常樂趣。 圖片提供/NATURE STUDIO 圖片提供/NATURE STUDIO

Add. 神戸市兵庫區雪御所町2-18

Web. www.naturestudio.jp

搭乘空中纜車 前往神戶布引香草園

神戶布引是一條連接兵庫縣神戶市中央區新神戶至世繼山的索道，為神戶相鄰之六甲山脈南面的三個載客纜車之一。搭乘空中纜車，進行大約10分鐘的空中漫步，沿著山勢一路往上，同時欣賞神戶市360度依山傍海的壯麗全景，在天氣晴朗時，最遠可看到大阪西部與瀨戶內海。 圖片提供/神戶布引香草園

該索道大多是前往「布引香草園」，為日本最大的香草園之一。在12個不同主題花園內種植約200種，75,000株藥草和花卉四季綻放。可以在餐廳、咖啡廳和美麗寬闊露台享受下午茶時間。也可在花園的吊床上優雅地放鬆一天，到了夜間，眺望廣場燈飾璀璨，與閃閃發光的神戶夜景一起營造出夢幻般的場域。 圖片提供/神戶布引香草園 圖片提供/神戶布引香草園

Add. 神戸市中央區北野町1-4-3

Web. www.kobeherb.com

購物天堂 三宮中心街引領最新潮流

從神戶的門戶三宮站步行2分鐘即可到達熱鬧的三宮中心街。三宮中心街是一條拱廊式大型商店街，街道充滿開闊感，從鮮花路和鯉川筋的街道兩旁林立著服飾店、家居家飾店、雜貨店及餐飲店等各具特色的大小店鋪，也引領著最新流行時尚趨勢。假日人潮更是眾多，喜歡大肆採買的旅客，絕對要到此一遊。商店街內設有諮詢處「三宮HATENA」，可免費領取多種語言版本有關三宮中心街及神戶的觀光地圖和導覽小冊子。 圖片提供/神戶中心街 圖片提供/神戶中心街

Add. 神戸市中央區宮町1～3

Web. www.kobe-sc.jp

無敵高空視野 神戶波多比亞飯店

住宿另一選擇，Kobe Portopia Hotel位於港灣人工島Port Island的城市度假酒店，靠近神戶的中心三宮。高達31層的建築，共有746間客房，在這裡可以看到神戶機場的飛機起降，尤其是2022年7月新開幕的SORAFUNE位於飯店屋頂的展望設施，在這裡可以看到神戶市、大海、山脈和天空，從110米高的開放式露台欣賞360度夜景優美景緻，堪稱絕無僅有。 圖片提供/神戶波多比亞飯店 圖片提供/神戶波多比亞飯店

飯店內設有13家餐廳及酒吧，包括受歡迎的自助餐廳、法國米其林二星級餐廳、鐵板燒和日本料理等有各式各樣的道地餐廳，還設有健身房、沙龍和室內、外泳池等設施，以及珠寶店和商店等，即使待在飯店一整天也很充實。 圖片提供/神戶波多比亞飯店

Add. 神戸市中央區港島中町6-10-1

Tel. +81-78-302-1111

Web. www.portopia.co.jp

一邊品酩 一邊欣賞上方水槽內的魚兒 TOOTH TOOTH MART FOOD HALL＆NIGHT FES

想要一次解決每個人的不同飲食需求，TOOTH TOOTHMART FOOD HALL & NIGHT FES是神戶最大的美食廣場，在這裡約可容納400個座位，是神戶海濱的新興地標。TOOTH TOOTH原本就是在神戶起家的知名品牌，匯集了中式、日式、西餐、糕點店、咖啡館等9家店鋪，將經過生產者精心培育的各種嚴選食材組合，提供神戶特有的料理，讓旅客可以盡情享用在地美食。 圖片提供/TOOTH TOOTH MART FOOD HALL&NIGHT FES

最令人驚艷得是餐廳裡還有個可以仰視巨大水族館的酒吧，魚兒就在您頭上游來游去，同時此處也是欣賞神戶獨有夜景的最佳位置，燈光美、氣氛佳，營業時間也比較晚，大人們不妨放鬆心情，試試品飲當地的六甲啤酒，神戶清酒等，享受微醺時光。場內還會不定期舉辦各種活動，像是美食、DJ音樂活動，讓神戶的夜晚充滿活力，非常熱鬧！ 圖片提供/TOOTH TOOTH MART FOOD HALL&NIGHT FES

Add. 神戸市中央區新港町7-2 Kobe Port Museum 1F

Web. www.toothtooth.com/toothmartfoodhall