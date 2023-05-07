拉近你我距離 饗泰式料理多滋味 獻上對母親的祝福

【撰文/Ciao】

從一根湯匙源起，拉近人與美食的距離，「晶湯匙泰式主題餐廳」以「精緻泰式料理品牌」為服務宗旨，從美饌料理、店內環境到進口餐具，都給予顧客最高品質感受，更榮獲泰國皇室官方單位評選為「全球精選餐廳」之一！

就像一位熟悉的老朋友，「晶湯匙」伴隨我們近22年了，這精緻的好味道，就在於「晶湯匙」充分掌握食材與香料的特性，忠實呈現泰式料理酸、辣、鹹、香之精髓，扎實的用料與細緻做工，嚴格控管每道料理品質，更特選設計別緻的器皿來襯托餐點之質與美，賦予空間設計融合泰式元素、講究細膩優雅，帶來共享視覺與味覺驚喜的雙重饗宴。 台北京站店包廂用餐不受干擾。 攝影/相 王基守

母親節四人套餐結合多款經典料理

為慶祝母親節，「晶湯匙」特別推出母親節四人套餐，結合多款經典料理，每一道菜品都經過精心烹調，展現出泰式料理的特色風味。有大人小孩都愛的《月亮蝦餅》，以當日現做春捲皮包裹100%新鮮蝦泥，高溫油炸至金黃酥脆，完美厚度帶出外酥內彈的銷魂美味，再搭配特製梅子醬提升層次，爽口不膩、鮮香濃郁，讓人百吃不厭、回味無窮！ 受歡迎的月亮蝦餅百吃不厭、回味無窮。 攝影/相 王基守

泰國海鮮產量豐富，常與各式香料調拌，《涼拌海鮮》便成名聞遐邇的泰式經典菜色之一。將多種海鮮如花枝、白蝦等，拌入主廚調製涼拌醬汁，酸、辣、甜、香多種層次味道衝擊味蕾！ 涼拌海鮮酸、辣、甜、香多種層次味道衝擊味蕾。 攝影/相 王基守

選用上等的新鮮鱸魚佐入檸檬、蒜末、辣椒、泰式香料、魚露等依序調味，將魚肉的鮮甜精華展現得淋漓盡致，共譜出滋味清爽、風味道地的《清蒸檸檬魚》，趁熱享用、細細品嚐、肉質綿密，伴隨著醬汁的酸辣底蘊蔓延於齒間，瞬間胃口大開。 滋味清爽、風味道地的清蒸檸檬魚。 攝影/相 王基守

喜歡重口味的海鮮料理，《香酥羅望子蝦》將新鮮大蝦裹上一層酥脆外殼，再搭配獨特的羅望子醬料調味，蝦子既有外酥內嫩的口感，又有酸甜可口的滋味。不容錯過的《咖哩軟殼蟹》酥脆外皮包裹著鮮嫩多汁的蟹肉，再搭配香氣四溢的咖哩香料，每一口都是令人愉悅的美味享受，不論是單吃或搭配飯都是絕佳選擇。 香酥羅望子蝦外酥內嫩融合酸甜滋味。 攝影/相 王基守 咖哩軟殼蟹每一口令人愉悅的味蕾享受。 攝影/相 王基守

可以自由搭配 適合小家庭一同享用

《鮮蝦粉絲煲》選用新鮮蝦子和滑嫩粉絲，搭配多款蔬菜及調味料熬煮而成，一碗暖暖的鮮蝦粉絲煲，濃郁湯汁中帶著蝦香，暖胃又暖心。《蝦醬空心菜》將空心菜與蝦醬大火快炒，空心菜清香清脆帶有辣度，加上蝦醬的鮮味，是泰式餐廳必點菜色，也可以做成不辣的口味。 鮮蝦粉絲煲濃郁湯汁中帶著蝦香滿足味蕾。 攝影/相 王基守

《酸辣蝦湯》TOM YAM GUNG冬蔭功是泰國經典料理，在泰文中的TOM YAM指酸辣味道，GUNG則指蝦，再搭配香茅、南薑、檸檬葉等多種香料，厚重而豐富口感、濃濁不見底湯色、撲鼻刺激氣味，集合酸辣香鮮味道，原汁原味呈現當地風味。 酸辣蝦湯原汁原味呈現泰國當地風味。 攝影/相 王基守

嗜肉控者，推薦《薑黃烤雞》以細嫩雞肉搭配薑黃、香茅、蒜頭等各式香料調味，經過烤製後，帶出濃郁的香料風味和金黃酥脆外皮，一口就圈粉，搭配飯菜或單獨品嚐都相當美味。《椒鹽炒牛肉》融合香氣四溢的椒鹽和鮮嫩多汁牛肉，每一口都能感受到椒鹽和牛肉交融的美味滋味、欲罷不能。 薑黃烤雞搭配飯菜或單獨品嚐都相當味美。 攝影/相 王基守 椒鹽炒牛肉融合椒鹽和鮮嫩牛肉，每一口都能感受到美味滋味。 攝影/相 王基守

其它還有醉仙香料炒海鮮、辣拌豬肉末沙拉、正宗打拋豬肉、綠咖哩雞、青胡椒松阪豬、炒綜合菌菇等多樣選擇，可以自由搭配，加上泰國茉莉香米、泰式奶茶、翡翠檸檬綠茶、酸子汁、山竹汁等飲料任選，特別適合小家庭一同享用。母親節套餐現正預定中，歡迎全家相聚「晶湯匙」表達對母親獨特的感謝與愛意。 以透明紗簾間隔半開放式的包廂 攝影/相 王基守 清新風格空間又帶有東南亞元素 攝影/相 王基守

晶湯匙泰式主題餐廳

Web. www.spoon.com.tw

Fb. 晶湯匙泰式主題餐廳Crystal Spoon