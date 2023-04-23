太帥了 來陽明山喝白阿酷雙臂機器人的手沖咖啡 一點也不遜色

【撰文/Ciao】

6年前，位於陽明山的「白房子」首度秀出名為「白阿酷」的機器人手臂在沖咖啡，就讓大家覺得超酷的，可以說是全球第一個會沖咖啡的機器手臂，近期「白房子」更增新亮點，推出雙臂機器人合作無間，讓手沖咖啡完成的時間更快速。

現在AI話題正夯，早在6、7年前，知名西餐廳「洋蔥」創始人也是陽明山「白房子」的老闆盧俊雄總經理就有遠見。當時他預測以後的餐飲市場將面臨缺工及人才不好訓練的問題，於是當年他特別進口造價不斐的德國百年工業用機械手臂大廠庫卡（KUKA）的機器手臂，以AI科技融入創新服務模式，透過不斷修正，複製與盧總手沖咖啡的角度，控制穩定水量與注水力道，進而完整沖泡出咖啡，即有助於減少人工作業。 白房子主人盧俊雄總經理和白阿酷AI機器人。 攝影/盧大中

AI手沖精品咖啡品質穩定 呈現最佳風味

向來很有研發精神的盧總為求手沖咖啡機器人的操作與速度更精進，在這期間同樣和德國（KUKA）聯手合作，不斷研究改進，花了將近6年時間，以雙臂機器人成形，終於在今年3月中旬新登場，取得獨家專利。「白阿酷」第二代不僅最接近咖啡師傅的手沖角度，而且全自動化，客人只要告知服務人員所選的咖啡名稱買單後，拿到單據透過數位化掃碼QR Code，雙臂機器人就會開始動作，沖好一杯咖啡約需2分鐘時間，一小時可以沖好30杯咖啡。 透過數位化掃碼QR Code，雙臂機器人就會開始動作。 攝影/盧大中

盧總進一步說明，「AI手沖精品咖啡機器人」與以往完全不同，一個機械手臂機械手夾持裝載熱水的廣口咖啡壼，另一個機械手臂準備研磨好的咖啡粉，接著機械手臂模仿職人咖啡師的沖泡手法，上下畫圓擺動將水注入咖啡杯裡，讓空氣、水、豆子相互融合，充分牽引出咖啡豆風味。 機械手臂模仿職人的沖泡手法，上下畫圓擺動將水注入杯裡。 攝影/盧大中

為什麼會花了那麼久時間？盧總經理說開發過程中，工程師會針對各種不同烘焙程度，咖啡豆種口味的不同，大概寫了至少上百支手臂路徑程式，我再予以指導，我們一直在調整沖法，沖水的角度，經過反覆試飲，我才滿意，終於可以亮相了，大家請放心，雙臂機器人一點都不輸手沖師傅的技法，呈現出品質穩定、最佳風味、最適口感、最好喝的手沖咖啡、細膩而專業。 白阿酷第二代，沖好一杯咖啡只約需2分鐘時間。 攝影/盧大中

「AI手沖精品咖啡機器人」目前設定提供店內裡的11種咖啡豆類，盧總很高興有這個成果出來，時間及成本花費將有回報，透過自動化作業可以少請3個泡咖啡的服務人員，在客人一多時更是幫了大忙，而且機器人在店裡引起不少的注目與興趣，客人都說看著機器人手沖咖啡過程還蠻療癒的。之後他希望能夠將「AI手沖精品咖啡機器人」推廣至各大飯店、百貨通路、連鎖餐廳以及科技大廠，有興趣者可以和盧總連絡。接著他要挑戰會研發炒菜的機器人，改革餐飲業，敬請拭目以待。 雙臂機器人一點都不輸手沖師傅的技法。 攝影/Aries

超大份量的紐約克牛排 爐烤雞腿排

除了要品嚐好喝的機器人咖啡，「白房子」的美食向來不會讓饕客失望。去年新推出套餐的選項，還有新增菜色如《厚切熟成US紐約克牛排》，特選美國評比的金牌牛，厚度約有9~10公分，油花分佈均勻，肉質鮮嫩美味、肉汁豐富。 白房子提供種類多元美食。 攝影/盧大中 厚切熟成US紐約克牛排厚度約有9~10公分好過癮。 攝影/盧大中

超大份量的《爐烤雞腿排》，每天新鮮直送店內，是用盧總自己發明的遠紅外線烤箱烘烤，外皮酥脆、肉質鮮嫩厚實多汁，搭配自製醃泡菜可解膩。《膠原蛋白燉土雞湯》用雞骨頭熬煮，再加入山藥、蘑菇、豆皮食材，湯鮮味美，用土鍋燉煮，不會破壞蛋白質，一匙就充滿濃濃膠原蛋白、養顏美容。 超有份量的爐烤雞腿排搭配膠原蛋白燉土雞湯。 攝影/盧大中 德國豬腳酥脆香肉Q彈。 攝影/盧大中