在充滿江戶時代的氛圍裡 細品濃厚日式風情下午茶

【整輯/Ciao】

遇見，隱藏在巷弄中的日系風格甜點店，「七見櫻堂」彷彿留住了春天，在粉嫩色系的日式氛圍裡，細品手工巧克力、餅乾、甜點蛋糕，入口如見櫻花綻放的甜蜜滋味，沉浸於幸福食光裡，再將這手作溫度的祝福飾以精緻風格包裝，希望在每個重要時刻，與您一起分享喜悅。

以手工巧克力起家的「七見櫻堂」甜點專賣店，16年來開發設計出一系列風味層次豐富的多元化甜點，再延伸至手工喜餅、彌月蛋糕。特別推薦人氣《三明治餅》保留餅乾酥鬆又兼具蛋糕綿密細緻口感，兩片餅乾搭配香濃滑順的夾心內餡，嚴選各地特色食材，有北海道生乳、濃味可可、靜岡抹茶、宇治焙茶、文山包種茶、坪林鐵觀音等口味，以及櫻花祭才有的櫻花口味。鮮果食感類有鳳梨金沙和草莓生乳三明治餅，又新推出伯爵檸檬和焦糖蘋果奶油雙色雙餡三明治餅乾，帶來驚喜口感。 酥鬆三明治餅有單一及雙色雙餡新口味。 攝影/Ray

各種素材與時令結合的風味食感

期間限定推至5月的《櫻花蛋糕櫻花盛開時》，清爽不酸澀的粉色系甜點，多種紅色莓果搭配，蔓越莓慕斯、苺果櫻桃軟凍、杏仁海綿蛋糕、荔枝玫瑰慕斯、草莓果凍等層層組合，吃一口如同櫻花在口中旋風起舞散發花香、回味不已。 專屬櫻花祭，期間限定櫻花蛋糕櫻花盛開時。 攝影/Ray

接續的抹茶祭《八重茶宴》抹茶黑巧克力蛋糕，以精緻的八重手工打造八層蛋糕，上層為水晶淋醬，嚴選京都小山園抹茶製成濃茶甘納許，抹茶杏仁海綿蛋糕、抹茶幕斯，70%可可甘納許帶有優雅苦味，多重濃郁口感與滋味巧妙交織。 八重茶宴抹茶黑巧克力蛋糕融合抹茶與黑巧克力的豐富滋味。 攝影/Ray

黑莓白巧起司蛋糕以日本平安初期的女詩人《小野小町》命名，黑莓凍酸甜爽口，加上馬斯卡邦起司與白巧克力製成的慕斯香甜濃郁，層層相疊法式杏仁海綿蛋糕濕潤綿密，如同小野小町艷麗絕倫的容貌令人難以忘懷。 小野小町黑莓白巧起司蛋糕，微酸的黑莓搭配濃郁起司慕斯。 攝影/Ray

其它受歡迎的點心有《達克瓦茲》烘烤後外層糖粒口感酥脆、內部柔軟彈牙，以更多變的特色雙餡搭配，有蘭姆葡萄、伯爵茶覆盆子、檸檬榛果口味，冰涼的賞味體驗更上一層。 達克瓦茲烘烤後外層糖粒口感酥脆、內部柔軟彈牙。 圖片提供/七見櫻堂

《方度乳酪》生乳酪熔岩舒芙蕾，嚴選北海道的四葉十勝鮮奶油乾酪佐以法國愛樂薇馬斯卡邦起司及鮮奶油，起司熔岩在切開後緩緩流出生乳流心餡，入口即化的柔滑軟嫩。可冷凍吃、退冰吃或微波加熱吃，各有不同口感。 方度乳酪－生乳酪熔岩舒芙蕾流芯內餡。 圖片提供/七見櫻堂

《口袋千層》法式千層派，手桿700道派皮細緻薄如蟬翼，結合柔滑飽滿的夾心內餡，有可可芭娜娜、熟紅莓菓、森綠抹茶，風味純厚濃郁不甜膩，5cm輕巧裝，是口袋裡的最美伴手點心。 5cm輕巧裝的口袋千層純厚濃郁、自然不甜膩。 圖片提供/七見櫻堂

風呂敷禮盒華麗復古還很環保

糕點賞心悅目，別具巧思的禮盒包裝更是讓人驚艷、愛不釋手，不論是喜餅或彌月禮、伴手禮皆可以自由挑選組合，盛裝於特製木盒、鐵盒內搭配精美日式封套，成為專屬獨特禮盒。 御春和木禮盒，手作甜點盛裝收藏在木盒裡。 攝影/Ray 華麗又隆重、古典又時尚的金澤花嫁喜餅禮盒。

尤其是結合日本傳統與現代創新的「風呂敷禮盒」，相傳自日本平安時期的風呂敷，復古時髦的華麗花紋及獨特布包裝，講究的繩結綁法，絕對讓收到的人難忘，且不需提袋，包材能夠重複再使用，送禮還能兼具環保。 結合日本傳統與現代創新的「風呂敷禮盒」。 攝影/Ray

「七見櫻堂」目前有板橋、師大店兩間門市，店內充滿江戶時代濃厚日式風情，以櫻花花牆、榻榻米、日式紙傘等佈置，可以悠哉閒坐於店內享用下午茶，也可外帶，師大店還有推出草莓、巧克力、抹茶口味冰淇淋、細緻綿密滑順，歡迎相約共樂同享巧手作成的美味經典。 店內充滿江戶時代濃厚日式風情。 攝影/Ray 師大門市有販售綿密滑順的巧克力口味冰淇淋。 圖片提供/七見櫻堂

七見櫻堂

Web. www.nksdchoco.com

Fb. 七見櫻堂手工巧克力甜點專賣