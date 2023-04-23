坐擁南灣海景第一排 星級服務的墾丁首選親子旅宿

【撰文/Ciao】

以擁有無敵的墾丁南灣美麗景致而著稱，「日和灣居Sunshine Liv.」開幕三年多來，民宿主人一直花費心思在於住宿空間的維護及更新，讓旅客每次到訪依然保有耳目一新的感覺，更重視房客意見，不斷提升服務品質，讓人如置身星級飯店感受像貴賓的貼心對待、越來越滿意。

此時墾丁天氣溫度剛好，蔚藍青空佐朵朵白雲，輕盈風吹得好舒服，南灣的海邊不會太擁擠，可以更從容地戲水、玩水上運動，極適合來一趟親子陽光假期。南灣最醒目的「日和灣居」，五棟純白建物排成ㄇ型，居高臨下視野遼闊，不僅是墾丁熱門打卡景點，網美的最愛，也是家族聚會、親子出遊、企業團體旅遊的入住優選。 五棟純白建物排成ㄇ型，居高臨下視野遼闊，入住優選。 攝影/Ray

浴缸房型貼心準備泡澡鹽紓壓

除了南灣的藍，五棟純白建物很吸睛，映入眼簾中庭大面的綠色青草地亦是一大亮點，每天清潔人員都用心維護乾淨，歡迎小朋友在草地上跑跑跳跳。 中庭大面的綠色草地很適合小朋友跑跳。 攝影/Ray

來到接待大廳也是用餐環境更令人雀躍，喝著主人悉心準備的迎賓飲料玫瑰蘋果醋（不定期更換口味），酸酸甜甜好滋味；在國定連續假日或不定期專案活動還會送上下午茶調酒和精緻小點心，不論是閒坐餐廳內或是來到連接餐廳的觀海平台，聽著陣陣浪潮聲，這一刻好值得，滿溢南國渡假的Fu！ 臨海第一排戶外海景。 攝影/Ray 國定連續假日送上下午茶調酒和精緻小點心。 攝影/相 王基守

「日和灣居」共有11間房型，以現代簡約風格融合工業、日式、北歐等元素，訴求「簡單、放鬆、清新」。客房類型規劃有一大床雙人房、四人房二大床及六人房三大床，以及提供12-20人包棟服務，包括可免費使用專屬公共空間及設備、戶外獨立烤肉區，入住海景四人房及雙人房共6間（包棟需致電預訂）。 躺在床上就能欣賞一片汪洋美景。 攝影/Ray 閒坐於戶外陽台奢侈享受無敵海景。 攝影/Ray 經典臨海雙人房客房簡約明亮。 攝影/Ray

臨第一排海景與面海景最搶手，落地大面開窗及專屬陽台，可以盡情觀賞海景景觀和美麗夕照，甚至是躺在床上或是泡在浴缸裡就可奢侈的享有這無敵美景，為此，民宿主人更貼心的準備泡澡鹽，讓旅客能夠盡情泡個夠、舒緩身心。 頂級漂浮花園雙人房面對南灣第一排景觀。 攝影/Ray 頂級漂浮花園雙人房設觀海大露臺及吊床。 攝影/Ray 頂級漂浮花園雙人房，沉浸於美型浴缸欣賞海景。 攝影/Ray

客房內設置的經典復古轉盤電話、Lady Days大理石紋陶瓷馬克杯，英國經典Marshall藍芽音響（部分房型），舒適柔軟的羽絲絨寢具、特別訂製的床墊等，乾溼分離的淋浴間與免治馬桶，日本原裝nanoe負離子吹風機，更是處處為客人著想。對於有小小孩的家庭，為寶貝準備了嬰兒床、兒童澡盆（附帶小凳子）、兒童餐椅、兒童餐具（含圍兜）、Combi奶瓶消毒鍋，每棟附設飲水機方便爸媽現沖牛奶，讓大人們出遊完全可放心無虞。 客房以藍色為主色呼應南灣湛藍海水。 攝影/Ray 客房訴求「簡單、放鬆、清新」。 攝影/Ray

重視房客的意見與回饋 周全完善之禮遇

翌日的免費朝食同樣於園區餐廳或戶外觀海平台用餐，可以邊吃邊欣賞寬闊海景，絕對是超值享受。民宿女主人花了很多心思料理，選用當季在地食材，當天現做營養均衡、低脂清爽無負擔的套餐，續住二日、三日，每天更會變化不同口味，成了令人期待的晨起驚喜相遇。 臨海第一排海景用早餐、心情愉悅。 攝影/相 王基守 續住的早餐每天帶來驚喜口味。 攝影/相 王基守

在服務方面，民宿主人強調「我們非常重視每位房客的回饋與建議，每天都詳實記錄客人的反應」。為解決噪音問題，於公共區域的走道、樓梯間全面舖設新地毯，加上例行性巡查，提醒房客10點後勿喧嘩。

為解決停車問題，服務人員提前引導停車位置；另外還包括禮賓行李運送、洗衣服務、沙灘巾租借，代為安排水上活動、鄰近觀光景點門票販售、旅行諮詢、聘請英語流利的管家等，「日和灣居」把簡單的事做到最好，相信有了美景相伴、舒適住房、貼心服務，將讓您留下美好的旅遊體驗，創造難忘的旅宿回憶。 在旅宿就能欣賞整片南灣的漸層海。 攝影/Ray

日和灣居Sunshine Liv.

Web.sunshineliv.com.tw

Fb. 日和灣居Sunshine Liv.

Ig. ktsunshineliving