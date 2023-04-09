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船帆石夕照迎賓 以音樂與美食療癒您的假期

聯合新聞網／ Ciao潮旅
姊妹沙灘別墅位於船帆石對面，擁有5000坪園區。 圖片提供/姊妹沙灘別墅
姊妹沙灘別墅位於船帆石對面，擁有5000坪園區。 圖片提供/姊妹沙灘別墅

【撰文/Ciao】

一個人旅行在「姊妹沙灘別墅」不寂寞，坐擁5000坪園區，入住可眺望船帆石海景限定房，聆賞BOSE劇院等級音效，提供客房餐飲服務，如此浪漫美好，讓人不捨離開。

挺過疫情嚴峻考驗，位於船帆石對面，國家公園海景第一排的「姊妹沙灘別墅」注入更多貼心思維。旅宿主人二姊林麗君（Irene）說在前年休館三個月期間，雖然曾一度對前景感到不安，但每天看到船帆石的海景依舊湛藍、夕陽還是如此美麗，園區生態更加活躍，大自然的生生不息讓她擁有更堅定的力量，攜手團隊持續前進，加強員工訓練及延伸人文之美，帶來深入人心的細膩服務。

姊妹沙灘別墅位於船帆石對面，擁有5000坪園區。園 攝影/Ray　
姊妹沙灘別墅位於船帆石對面，擁有5000坪園區。園 攝影/Ray　

飯店等級規格 提供Room Service客房餐飲服務

特別推出房型限定，魯賓遜漂流館內的「磐石海景尊爵雙人房」，這是全館位居高樓層最好的視野，可以盡覽園區風光，眺望一望無際的船帆石海景。

磐石海景尊爵雙人房可眺望早晨美麗船帆石景緻。 攝影/Ray　
磐石海景尊爵雙人房可眺望早晨美麗船帆石景緻。 攝影/Ray　

空間設計呈現英式工業復古風格，設有陽台及美型浴缸，同樣泡澡時也能欣賞落地窗外船帆石昂然矗立的美景，猶如置身於歐洲渡假的感覺。

磐石海景尊爵雙人房，英式復古工業風，大型浴缸擺在臥室為特色。 攝影/Ray　
磐石海景尊爵雙人房，英式復古工業風，大型浴缸擺在臥室為特色。 攝影/Ray　
磐石海景尊爵雙人房，大型浴缸擺在臥室為特色。 攝影/Ray　
磐石海景尊爵雙人房，大型浴缸擺在臥室為特色。 攝影/Ray　
磐石海景尊爵雙人房，英式復古工業風，大型浴缸擺在臥室為特色。 攝影/Ray　
磐石海景尊爵雙人房，英式復古工業風，大型浴缸擺在臥室為特色。 攝影/Ray　

最棒的是客房新設置BOSE劇院等級音效，42吋智慧連網液晶顯示器，不論是聽音樂或是觀看YouTube、Netflix、Disney+等串流頻道都很方便，有種聲歷其境的臨場感。

民宿主人二姊邀您入住磐石海景尊爵雙人房，享受BOSE劇院等級的美妙音樂時光。 攝影/Ray　
民宿主人二姊邀您入住磐石海景尊爵雙人房，享受BOSE劇院等級的美妙音樂時光。 攝影/Ray　

二姊更歡迎一個人來墾丁旅遊，就算是待在房間裡看書、發呆，或是閒坐於戶外陽台坐看夕陽當下，接著迎來燦星明月，靜靜消磨與自然共存的美好時光，也是一種享受。客房內精心準備具儀式感的氣泡水與高腳杯、解饞零食，贈送兩雙訂製拖鞋可帶回家。

更貼心的是，「姊妹沙灘別墅」提升至飯店規格，滿足不想出門覓食的房客，除了特別推出Room Service客房餐飲服務，點餐時間為12:00-20:00，只要按專線9立刻為房客送上現做料理（須另外付費），結合在地食材料理道道精緻美饌，有旅宿出品、必點的《台灣牛青花瓷經典牛肉麵》，濃郁紅燒湯頭加上滑嫩大塊牛肉、帶Q勁麵體，吃起來真過癮！

Room Service餐點，台灣牛青花瓷經典牛肉麵。 攝影/Ray　
Room Service餐點，台灣牛青花瓷經典牛肉麵。 攝影/Ray　

還有受歡迎的《姊妹花園炸豬排佐蔥油拌麵》等簡餐，豐盛的《特選沙朗牛排餐》、《厚切北海鮭魚餐》，可以在房間內享用，也可以在早安領事館餐廳外的庭院餐桌細細品味，在小油燈照映下，今晚的夜色分外迷人。

Room Service餐點，姊妹花園炸豬排佐蔥油拌麵。 攝影/Ray　
Room Service餐點，姊妹花園炸豬排佐蔥油拌麵。 攝影/Ray　
Room Service餐點，厚切北海鮭魚餐。 攝影/Ray　
Room Service餐點，厚切北海鮭魚餐。 攝影/Ray　
迎賓點心霜淇淋細密滑順。 攝影/Ray　
迎賓點心霜淇淋細密滑順。 攝影/Ray　

餐桌美學令人驚豔 各式主題餐會令人印象深刻

從早餐、晚餐、包棟服務的餐桌布置，「姊妹沙灘別墅」帶來唯美的視覺饗宴，深植每位旅客印象中，更擅於舉辦各種形式的主題餐會、派對及晚宴，帶給每位嘉賓難忘回憶。二姊說預計四月推出「春江花月夜」音樂餐會，屆時將精心準備現抓太平洋的龍蝦，飛魚季的飛魚卵等在地鮮食，有興趣的饕客可不要錯過。

入住即享早安領事館餐廳的歐式美學中西式早餐。 攝影/Ray　
入住即享早安領事館餐廳的歐式美學中西式早餐。 攝影/Ray　
入住即享早安領事館餐廳的歐式美學中西式早餐。 攝影/Ray　
入住即享早安領事館餐廳的歐式美學中西式早餐。 攝影/Ray　

除了在園區漫步，聆聽烏頭翁美妙叫聲，幸運地話還可偶遇梅花鹿，旅宿主人重視房客的身心靈，特別在船帆石沙灘安排夕陽迎賓活動，晨起沙灘健走或是推出瑜珈暖身，引領靜聽海浪聲、沉澱心靈。

園區處處可見烏頭翁的美妙身影。 攝影/Ray　
園區處處可見烏頭翁的美妙身影。 攝影/Ray　
漫步在船帆石沙灘靜聽海濤聲。 攝影/Ray　
漫步在船帆石沙灘靜聽海濤聲。 攝影/Ray　

「姊妹沙灘別墅」是墾丁唯二有推出各項生態導覽活動的旅宿，藉由資深的超人導覽員帶領遊客認識園區、鄰近的香蕉灣、砂島、磐石海景等豐富生態，生動見聞闡述下，絕對讓您不虛此行、收穫滿滿。

墾丁姊妹沙灘別墅Four Sisters Villa

Web. 4sistersvilla.com

Fb. 墾丁姊妹沙灘別墅Four sisters villa

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